Шмыгаль о проекте госбюджета: 45% средств направляем на армию и безопасность страны
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, сколько денег в проекте нового госбюджета заложено на армию и оборону страны.
Он напомнил, что на этой неделе парламент принял за основу проект госбюджета на 2023 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"45% всех средств направляем на армию и безопасность страны. Еще почти 30% расходов на пенсии, социальные программы, образование и медицину. Сокращаем расходы на государственный аппарат благодаря пересмотру функций государства. В частности, на этой неделе правительство передало в Фонд госимущества более 800 компаний с активами на сумму 45 млрд грн. Цель такого решения - это уменьшение доли государства в экономике и отстранение министерств от управления компаниями", - отметил Шмыгаль.
По словам Премьер-министра, главной задачей в экономике остается сохранение макроэкономической и макрофинансовой стабильности, а также создание фундамента для быстрого восстановления после завершения войны.
"Национальный банк - наш ключевой партнер в этой задаче. На этой неделе НБУ получил нового председателя Андрея Пышного. Уверен, что наше плодотворное и конструктивное сотрудничество с НБУ продолжится и получит новые измерения", - отметил Шмыгаль.
Он также подчеркнул, что первый саммит Европейского политического сообщества показал, что у европейских лидеров нет "усталости" от войны, которую развязала рф, все понимают важность победы Украины для будущего мира на континенте.
Говоря о международной политике, Шмыгаль напомнил, что в Чехии состоялся первый саммит Европейского политического сообщества.
"Во время саммита говорили со многими европейскими лидерами о европейском будущем Украины, нашей победе и наказании россии, о пути в НАТО, совместных вызовах в энергетике и восстановлении нашей страны. Никакой усталости от войны в Европе нет. Все понимают важность нашей победы для будущего мира на континенте", - отметил Шмыгаль.
МВФ на этой неделе выделил второй транш Украине на 1,3 млрд долл. В правительстве ожидают, что в ближайшее время начнется совместная работа с фондом над новой многомиллиардной программой на следующий год.
"ОЭСР признала Украину потенциальным членом. Организация в свое время помогла построить успешную послевоенную Европу. Будем совместно строить и успешную послевоенную Украину", - подчеркнул Шмыгаль.
Еще одним событием уходящей недели стало принятие ЕС восьмого пакета санкций против россии.
"Каждые новые санкции - это мощный удар по экономике агрессора, который приближает нашу победу. В последнем пакете будет запрет на импорт многих товаров российской промышленности и одновременно запрет предоставлять сложные технологические услуги, в частности в сфере архитектуры, ІТ, юриспруденции и инженерии", - подчеркнул Шмыгаль.
Что касается внутренней политики, Премьер-министр отметил, что Украину ждет самый сложный отопительный сезон.
"Откровенно говорим, что Украину ожидает самая тяжелая зима в нашей истории. Поэтому готовимся ко всем возможным вариантам развития событий. Сейчас готовность к отопительному сезону составляет 90%. Более 4 млрд грн выделили регионам на восстановление. Еще сотни миллионов гривень на закупки генераторов, мини-электростанций, резервного оборудования. Будем бесплатно предоставлять людям дрова в громадах, которые расположены в прифронтовых регионах", - отметил Шмыгаль.
Для населения подготовили планы эвакуации, если после ракетных атак не удастся быстро восстановить критическую инфраструктуру. Премьер-министр призвал всех и каждого ответственно относиться к подготовке и максимально эффективно использовать имеющиеся энергетические ресурсы.
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злодіям-асвальтоукладчикам
Як взагалі, можна приймати проект бюджету за основу із такими цифрами та позою ЗеБені із німецьких порнофільмів:
Проєкт державного бюджету України на 2023 рік https://biz.censor.net/news/3368649/rada_pochala_rozglyadaty_byudjet_na_2023_rik_onovleno на 1,14 трлн грн, або 17,8% ВВП та дефіциту розмірі 20% ВВП, який передбачається профінансувати за рахунок допомоги зовнішніх партнерів на загальну суму $38 млрд. Джерело: https://biz.censor.net/n3372174
45% на оборону, це дуже багато та дуже розмивчато
своїм, щоб роздербанили, вірю....
держпідприємства передати кому???
тиждень тому заступником начдержмайна став менеджео бені.
то беня швидко знайде нових власників цим підприємствам
тим більше що після призначення, на другий день поступила заява передати всі держактиви по майну України саме під керівництво новопризначеного
сподіваюсь, розумієте чия це ініціатива...
а в моні живе зразу дві людини
одна людина, патріот а друга, барига гірше пороха...
Ви, батєнька, дебіл...
за підприємства, бюджет чи що порох кращий моні?
тендери в міськрадах знаєш?
аукціон, те ж саме
його ще нема а той хто виграв вже є
P. S. Те що ЗЕкоМанда завжди знайде виправдання (про€6алі) то усім відомо.
а, ну, зарплату платять і годують. і за те спасибі.
Тут не дивно про бюджет, логічно, що тре було "превентивно" але вже пізно про таке думати.. хоч є про що подискутувати насправді...
Тут головне, що мене дивує, в умовах воєнного стану бюджет приймається раз у рік в кінці року? може хоч щоквартально це робити? тут не можна прогнозувати так довгостроково!
И еще, скажи, сколько денег стоило сделать 20 затопленных водных прорезей фрезой в асфальте в Чонгаре и другом перешейке, поставить кумулятивных мин в траву вдоль дороги с взведением их по кабелю и срабатыванием по магнитному взрывателю на тяжелую технику? И тоже самое, только в грязь и снег, сделать по 4 дорогам из ***********, обильно наставив еще противотанковых ежей? И как второй эшелон держать фугасы в 30 минутах развертования на Антоновский мост и на дамбу у НХ с прикрытием иглами от вертушек и зениткой от парашютистов. Плюс в Одессе выкинуть мин столько, что можно было вернуть выведенные из Херсона войска, оставив там буквально 1000 человек на оборону, забрав всех против якобы суперсекретной инфы (дезы) о высадке десанта.
Еще воняют на то, шо им не дали Нобелевскую премию. За что??? Шнобелевскую за такое должны давать, а если быть точным, то военный трибунал и расстрел без всяких лишних проволочек.
Тому, потрібно хотя би зараз цей проект започаткувати! Не відомо на скільки ще затягнеться війна. Сподіваюсь вона закінчиться раніше. Але нам все одно будуть потрібні ракети для оборонобезпеки у майбутньому.
Або створити завод по переробці американських тамагавків, так, щоб по них не було видно, що це американскі ракети. Можна було б казати, що це українська розробка і застосовувати їх на фронті.
Баба і кіт
@babaikit
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https://twitter.com/babaikit/status/1579039792817647617 5 ч
Яка цікава представниця партії Зеленського у Верховній Раді
@OLGA34783989
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https://twitter.com/OLGA34783989/status/1578692415057440768 8 окт.
Березовый сок: Это написал мне иностранный журналист, с которым мы дружим с 2014 года. Он мой друг. И он друг Украины. И он будет об этом писать у себя дома. Похоже, что не только он. О чем речь? Госбюджет утвердили. А там 90 миллиардов гривен на дороги. Во время войны.
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1578844189931905024 18 ч
Не надо приписывать бывшему главе НБУ Шевченко то, что делал не он. НБУ выстоял на сейчас только потому, что банковская система была максимально очищена и укреплена при предыдущем правлении. При Гонтаревой. Это мы сейчас видим по документам.
Голова Ради ГК НАБУ Марк Савчук