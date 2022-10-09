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Новости Война Бюджет-2023
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Шмыгаль о проекте госбюджета: 45% средств направляем на армию и безопасность страны

шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, сколько денег в проекте нового госбюджета заложено на армию и оборону страны.

Он напомнил, что на этой неделе парламент принял за основу проект госбюджета на 2023 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"45% всех средств направляем на армию и безопасность страны. Еще почти 30% расходов на пенсии, социальные программы, образование и медицину. Сокращаем расходы на государственный аппарат благодаря пересмотру функций государства. В частности, на этой неделе правительство передало в Фонд госимущества более 800 компаний с активами на сумму 45 млрд грн. Цель такого решения - это уменьшение доли государства в экономике и отстранение министерств от управления компаниями", - отметил Шмыгаль.

По словам Премьер-министра, главной задачей в экономике остается сохранение макроэкономической и макрофинансовой стабильности, а также создание фундамента для быстрого восстановления после завершения войны.

"Национальный банк - наш ключевой партнер в этой задаче. На этой неделе НБУ получил нового председателя Андрея Пышного. Уверен, что наше плодотворное и конструктивное сотрудничество с НБУ продолжится и получит новые измерения", - отметил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что первый саммит Европейского политического сообщества показал, что у европейских лидеров нет "усталости" от войны, которую развязала рф, все понимают важность победы Украины для будущего мира на континенте.

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Говоря о международной политике, Шмыгаль напомнил, что в Чехии состоялся первый саммит Европейского политического сообщества.

"Во время саммита говорили со многими европейскими лидерами о европейском будущем Украины, нашей победе и наказании россии, о пути в НАТО, совместных вызовах в энергетике и восстановлении нашей страны. Никакой усталости от войны в Европе нет. Все понимают важность нашей победы для будущего мира на континенте", - отметил Шмыгаль.

МВФ на этой неделе выделил второй транш Украине на 1,3 млрд долл. В правительстве ожидают, что в ближайшее время начнется совместная работа с фондом над новой многомиллиардной программой на следующий год.

"ОЭСР признала Украину потенциальным членом. Организация в свое время помогла построить успешную послевоенную Европу. Будем совместно строить и успешную послевоенную Украину", - подчеркнул Шмыгаль.

Еще одним событием уходящей недели стало принятие ЕС восьмого пакета санкций против россии.

"Каждые новые санкции - это мощный удар по экономике агрессора, который приближает нашу победу. В последнем пакете будет запрет на импорт многих товаров российской промышленности и одновременно запрет предоставлять сложные технологические услуги, в частности в сфере архитектуры, ІТ, юриспруденции и инженерии", - подчеркнул Шмыгаль.

Что касается внутренней политики, Премьер-министр отметил, что Украину ждет самый сложный отопительный сезон.

"Откровенно говорим, что Украину ожидает самая тяжелая зима в нашей истории. Поэтому готовимся ко всем возможным вариантам развития событий. Сейчас готовность к отопительному сезону составляет 90%. Более 4 млрд грн выделили регионам на восстановление. Еще сотни миллионов гривень на закупки генераторов, мини-электростанций, резервного оборудования. Будем бесплатно предоставлять людям дрова в громадах, которые расположены в прифронтовых регионах", - отметил Шмыгаль.

Для населения подготовили планы эвакуации, если после ракетных атак не удастся быстро восстановить критическую инфраструктуру. Премьер-министр призвал всех и каждого ответственно относиться к подготовке и максимально эффективно использовать имеющиеся энергетические ресурсы.

Автор: 

госбюджет (1186) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+15
не вірю !!!!!!!!!!

злодіям-асвальтоукладчикам
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09.10.2022 17:30
+12
Головне щоб вони дійшли ДО АРМІЇ.... бо направляють багато а Волонтери й досі завантажені на 101%.....
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09.10.2022 17:34
+9
Певно більшість коштів йде на охорону і піар Вовочки.
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09.10.2022 17:44
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не вірю !!!!!!!!!!

злодіям-асвальтоукладчикам
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09.10.2022 17:30 Ответить
Правильно! А мені хочеться спитати, чому Шмигаль не був таким розумним у 2020-му, чи у 2021-му? Хто, чи що заважав/заважало?
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09.10.2022 18:26 Ответить
а хто такий шмиГаль? Він щось вирішує чи дурник із церемоніальними повноваженнями шарнірного препізе Бені?

Як взагалі, можна приймати проект бюджету за основу із такими цифрами та позою ЗеБені із німецьких порнофільмів:
Проєкт державного бюджету України на 2023 рік https://biz.censor.net/news/3368649/rada_pochala_rozglyadaty_byudjet_na_2023_rik_onovleno на 1,14 трлн грн, або 17,8% ВВП та дефіциту розмірі 20% ВВП, який передбачається профінансувати за рахунок допомоги зовнішніх партнерів на загальну суму $38 млрд. Джерело: https://biz.censor.net/n3372174
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09.10.2022 18:54 Ответить
Так і я власне про те ж! Мовчав тоді - мовчи і зараз, раз ти - ніхто!
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09.10.2022 20:54 Ответить
Ростиславе, вподобайку мою бачите? Значить, я трішки доповнив цифрами та власним фе.
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09.10.2022 20:59 Ответить
а як можна вірити????
45% на оборону, це дуже багато та дуже розмивчато
своїм, щоб роздербанили, вірю....
держпідприємства передати кому???
тиждень тому заступником начдержмайна став менеджео бені.
то беня швидко знайде нових власників цим підприємствам
тим більше що після призначення, на другий день поступила заява передати всі держактиви по майну України саме під керівництво новопризначеного
сподіваюсь, розумієте чия це ініціатива...
а в моні живе зразу дві людини
одна людина, патріот а друга, барига гірше пороха...
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09.10.2022 19:14 Ответить
але ж ти потвора, клинить тебе як пса Павлова, бо Петро Олексійович всю твою родину перетрахав "шаленою бджілкою"?
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09.10.2022 21:03 Ответить
почитав твою муйню в мою сторону
Ви, батєнька, дебіл...
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09.10.2022 21:55 Ответить
дякую, від такого ображеного чмо як ти- це комплімент.
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09.10.2022 22:43 Ответить
ти хоч би пояснив, якого дідька зірвався на мені
за підприємства, бюджет чи що порох кращий моні?
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10.10.2022 07:31 Ответить
ну так хотят на аукцион госпредприятия выставить и продавать. Пусть лучше бизнес для релокации купит, чем и дальше для страны будут генерировать убытки
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10.10.2022 00:32 Ответить
беня або його люди забере за гривню, без зобов,язань
тендери в міськрадах знаєш?
аукціон, те ж саме
його ще нема а той хто виграв вже є
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10.10.2022 07:24 Ответить
Я остальное по карманам
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09.10.2022 19:54 Ответить
Головне щоб вони дійшли ДО АРМІЇ.... бо направляють багато а Волонтери й досі завантажені на 101%.....
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09.10.2022 17:34 Ответить
Та вашу мать, ви хоча б іноді думаєте перед тим, як написати? Армія зараз налічує близько 1 млн. осіб. Жодна країна не в змозі самостійно забезпечити таке військо. А ще резерв, строковики, учбові центри. Не шукайте зради там, де її немає. А корупція була, є і буде завжди.
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09.10.2022 18:46 Ответить
Какой миллион ? Это посчитано со всеми ментами,сбушниками,погранцами,медслужбой,.. это очередная ложь Зели,нет миллионной армии ни у кого в мире
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09.10.2022 18:53 Ответить
Anna Berlovska 7d09caf8 Навчіться розмовляти з людьми нормально.... потім поговоримо, в поки їди у напрямку рюззкага корабля бидлота.
P. S. Те що ЗЕкоМанда завжди знайде виправдання (про€6алі) то усім відомо.
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09.10.2022 20:16 Ответить
корупція є у всіх країнах а у нас державний безпрєдєл
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10.10.2022 07:28 Ответить
ну да. зброю і снаряди нам Захід постачає. на дрони, рації, буржуйки, палатки населення збирає.
а, ну, зарплату платять і годують. і за те спасибі.
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09.10.2022 17:34 Ответить
Поставляє то ж за гроші ?
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09.10.2022 17:37 Ответить
а у нас гроші звідки???
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09.10.2022 17:41 Ответить
З бюджету
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09.10.2022 17:43 Ответить
тобто лише власні? мною та вами зароблені відрахування? а куди мільярди гривень в еквіваленті економічної підтримки єс йдуть?
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09.10.2022 18:44 Ответить
вам вумнику --- в бюджеті ОТТАКЕНА ДІРА, розміром в Азовсталь та купу інших бюджетоутворюючих надходжень і можете не звіздіти, що там олігархи щось та десь -- там офіційно працювали 10к тисяч людей що з них йшли відрахування до бюджету, а ще ПДВ та інші податки, не тре тут стару зеліну пісеньку затягувати.. досі є один зелігарх, що не олігарх виявився..
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09.10.2022 18:48 Ответить
ага,з бюджету ЄС і США з Британією,у нас немає *****
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10.10.2022 04:11 Ответить
Ну вот и будут про бесплатные поставки оружия как про закупленное. Схему с асфальтом никто не отменял. Да и нет у государственных воров другого повода отмазатся от воровства из казны.
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09.10.2022 17:48 Ответить
так зарплатні та продовольчого забезпечення потрібно все більше, щотижня чи щомісяця ж домобілізовують...
Тут не дивно про бюджет, логічно, що тре було "превентивно" але вже пізно про таке думати.. хоч є про що подискутувати насправді...
Тут головне, що мене дивує, в умовах воєнного стану бюджет приймається раз у рік в кінці року? може хоч щоквартально це робити? тут не можна прогнозувати так довгостроково!
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09.10.2022 17:40 Ответить
А как же дороги?

И еще, скажи, сколько денег стоило сделать 20 затопленных водных прорезей фрезой в асфальте в Чонгаре и другом перешейке, поставить кумулятивных мин в траву вдоль дороги с взведением их по кабелю и срабатыванием по магнитному взрывателю на тяжелую технику? И тоже самое, только в грязь и снег, сделать по 4 дорогам из ***********, обильно наставив еще противотанковых ежей? И как второй эшелон держать фугасы в 30 минутах развертования на Антоновский мост и на дамбу у НХ с прикрытием иглами от вертушек и зениткой от парашютистов. Плюс в Одессе выкинуть мин столько, что можно было вернуть выведенные из Херсона войска, оставив там буквально 1000 человек на оборону, забрав всех против якобы суперсекретной инфы (дезы) о высадке десанта.

Еще воняют на то, шо им не дали Нобелевскую премию. За что??? Шнобелевскую за такое должны давать, а если быть точным, то военный трибунал и расстрел без всяких лишних проволочек.
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09.10.2022 17:37 Ответить
Вам і запланованих у бюджеті 2023р. і 90 мільярдів гривень на "велике_крадівництво" достатньо. А буде мало, то ешелонами гуманітарної допомоги "компенсуєте" собі.
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09.10.2022 17:38 Ответить
дороги будувати не завадить?
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09.10.2022 17:39 Ответить
Певно більшість коштів йде на охорону і піар Вовочки.
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09.10.2022 17:44 Ответить
решта йде на рахунок дерьмака та його братків.
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09.10.2022 17:47 Ответить
не соромно вам, покійного брата дЄрьмака паплюжити?
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09.10.2022 18:58 Ответить
Если бы ты, ахметовский лакей, отстаивал бы интересы Украины, а не зеленского, ахметова и коломойского, и занимался бы Армией ещё в 2021 году, то и полномасштабного вторжения не было бы.
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09.10.2022 17:52 Ответить
Де зимовий одяг для ЗСУ,та інша необхідна екіпіровка про що Резников так масно стелив "до 15.10 все буде в підрозділах ЗСУ"-перестаньте вже брехати не перекидайте ці проблеми знову на волонтерів.
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09.10.2022 17:53 Ответить
Якби в перший день війни ми почали будувати в Польщі завод по виробництву Українських ракет (проект є, "Гром 2", да і американці з тенологіями допомогли б), то сьогодні б ми уже мали виробництво кожен день по 10 ракет.

Тому, потрібно хотя би зараз цей проект започаткувати! Не відомо на скільки ще затягнеться війна. Сподіваюсь вона закінчиться раніше. Але нам все одно будуть потрібні ракети для оборонобезпеки у майбутньому.

Або створити завод по переробці американських тамагавків, так, щоб по них не було видно, що це американскі ракети. Можна було б казати, що це українська розробка і застосовувати їх на фронті.
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09.10.2022 17:56 Ответить


Баба і кіт

@babaikit

·

https://twitter.com/babaikit/status/1579039792817647617 5 ч

Яка цікава представниця партії Зеленського у Верховній Раді

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09.10.2022 18:07 Ответить
хронічний недотрах у клінічній формі... Там уся партійку "СукНаріду"- унікальні потвори.
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09.10.2022 19:03 Ответить
OLGA 25 %

@OLGA34783989

·

https://twitter.com/OLGA34783989/status/1578692415057440768 8 окт.

Березовый сок: Это написал мне иностранный журналист, с которым мы дружим с 2014 года. Он мой друг. И он друг Украины. И он будет об этом писать у себя дома. Похоже, что не только он. О чем речь? Госбюджет утвердили. А там 90 миллиардов гривен на дороги. Во время войны.

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09.10.2022 18:14 Ответить
а на БеняМараФайна 1.4млрд.для жополизтва- їхні дупи витримають? Добре, що лідор вЗесвіту, знімає відосики за свій рахунок та у вільний від роботи час...
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09.10.2022 19:07 Ответить
КМ нічого на армію не направляе. Армія - це кошти ЕС та частних лиц України.. КМ направляє кошти бюджета на ОП, ВР, на себе -любимих, частично на соц-виплати. На охорну здоров'я грошей йвже не вистачае. Соц виплати теж взяли на себе США та ЕС.
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09.10.2022 18:16 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1578844189931905024 18 ч

Не надо приписывать бывшему главе НБУ Шевченко то, что делал не он. НБУ выстоял на сейчас только потому, что банковская система была максимально очищена и укреплена при предыдущем правлении. При Гонтаревой. Это мы сейчас видим по документам.

Голова Ради ГК НАБУ Марк Савчук
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09.10.2022 18:17 Ответить
вот быдлозелёные себя как любят
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09.10.2022 18:24 Ответить
А 90 млрд на "Велике Крадівництво 2". Схема доріг себе виправдала. Не після війни, а прямо зараз потрібно людські кошти закатати в асфальт. Не в будівництво розбомбленого житла, а в асфальт.
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09.10.2022 19:09 Ответить
"45% всіх коштів направляємо на армію та безпеку країни...., варто звернути увагу на "зелене наіпалово в процентах "по пріколу".А скільки ж це млрд грн ,а чи вічно зелених американських?
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09.10.2022 19:50 Ответить
главное, чтобы после второго чтения все это осталось. А то любителей бюджетного популизма у нас в стране хоть отбавляй
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10.10.2022 00:30 Ответить
 
 