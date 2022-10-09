Шмыгаль о проекте госбюджета: 45% средств направляем на армию и безопасность страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, сколько денег в проекте нового госбюджета заложено на армию и оборону страны.

Он напомнил, что на этой неделе парламент принял за основу проект госбюджета на 2023 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"45% всех средств направляем на армию и безопасность страны. Еще почти 30% расходов на пенсии, социальные программы, образование и медицину. Сокращаем расходы на государственный аппарат благодаря пересмотру функций государства. В частности, на этой неделе правительство передало в Фонд госимущества более 800 компаний с активами на сумму 45 млрд грн. Цель такого решения - это уменьшение доли государства в экономике и отстранение министерств от управления компаниями", - отметил Шмыгаль.

По словам Премьер-министра, главной задачей в экономике остается сохранение макроэкономической и макрофинансовой стабильности, а также создание фундамента для быстрого восстановления после завершения войны.

"Национальный банк - наш ключевой партнер в этой задаче. На этой неделе НБУ получил нового председателя Андрея Пышного. Уверен, что наше плодотворное и конструктивное сотрудничество с НБУ продолжится и получит новые измерения", - отметил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что первый саммит Европейского политического сообщества показал, что у европейских лидеров нет "усталости" от войны, которую развязала рф, все понимают важность победы Украины для будущего мира на континенте.

Читайте также: ВР утвердила проект бюджета-2023 в первом чтении

Говоря о международной политике, Шмыгаль напомнил, что в Чехии состоялся первый саммит Европейского политического сообщества.

"Во время саммита говорили со многими европейскими лидерами о европейском будущем Украины, нашей победе и наказании россии, о пути в НАТО, совместных вызовах в энергетике и восстановлении нашей страны. Никакой усталости от войны в Европе нет. Все понимают важность нашей победы для будущего мира на континенте", - отметил Шмыгаль.

МВФ на этой неделе выделил второй транш Украине на 1,3 млрд долл. В правительстве ожидают, что в ближайшее время начнется совместная работа с фондом над новой многомиллиардной программой на следующий год.

"ОЭСР признала Украину потенциальным членом. Организация в свое время помогла построить успешную послевоенную Европу. Будем совместно строить и успешную послевоенную Украину", - подчеркнул Шмыгаль.

Еще одним событием уходящей недели стало принятие ЕС восьмого пакета санкций против россии.

"Каждые новые санкции - это мощный удар по экономике агрессора, который приближает нашу победу. В последнем пакете будет запрет на импорт многих товаров российской промышленности и одновременно запрет предоставлять сложные технологические услуги, в частности в сфере архитектуры, ІТ, юриспруденции и инженерии", - подчеркнул Шмыгаль.

Что касается внутренней политики, Премьер-министр отметил, что Украину ждет самый сложный отопительный сезон.

"Откровенно говорим, что Украину ожидает самая тяжелая зима в нашей истории. Поэтому готовимся ко всем возможным вариантам развития событий. Сейчас готовность к отопительному сезону составляет 90%. Более 4 млрд грн выделили регионам на восстановление. Еще сотни миллионов гривень на закупки генераторов, мини-электростанций, резервного оборудования. Будем бесплатно предоставлять людям дрова в громадах, которые расположены в прифронтовых регионах", - отметил Шмыгаль.

Для населения подготовили планы эвакуации, если после ракетных атак не удастся быстро восстановить критическую инфраструктуру. Премьер-министр призвал всех и каждого ответственно относиться к подготовке и максимально эффективно использовать имеющиеся энергетические ресурсы.