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Новости Война
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ВСУ попали в штаб 38-й мотострелковой бригады РФ: ликвидировано более 20 российских оккупантов, - СтратКом

вибух

В российском Бирске хоронят майора Валерия Голубева, ликвидированного в Украине. Рассказывая о ликвидации Голубева, местный российский депутат сообщил, что вместе с Голубевым уничтожили штаб 38-й ОМСБр ВС РФ, а также ликвидировали более 20 российских оккупантов.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Штаб 38-й ОМСБр сгорел.

В российском Бирске хоронят майора Валерия Голубева. Местный депутат интересно пишет о подробностях его смерти за 29 сентября:

"Со слов погиб при проработки стратегического наступления в штабе. Штаб находился в подвале двухэтажного дома, либо "срисовали" квадрокоптерами, либо кто-то из местных навел.... Прилетело 3 ракеты и разом погибли больше 20 человек находившихся в штабе."

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Окей, а штаб чего это был? Также в местной печати пишут о представителе его воинской части №21720. То есть речь идет о 38-й отдельной мотострелковой бригаде, в штаб которой попали ВСУ. Поздравляю!" - говорится в сообщении.

ВСУ попали в штаб 38-й мотострелковой бригады РФ: ликвидировано более 20 российских оккупантов, - СтратКом 01

Автор: 

армия РФ (19129) ликвидация (3511) уничтожение (6869)


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Топ комментарии
+31
Для нас це не має ніякого значення, Башкірія чи *********. Прийшов на нашу землю вбивати українців - значить "руській" і повинен здохнути.
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09.10.2022 18:04
+22
Бавовна проти вати. Епічний батл.
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09.10.2022 18:03
+22
Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні!
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09.10.2022 18:05
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Бавовна проти вати. Епічний батл.
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09.10.2022 18:03 Ответить
бірск це башкирія. а башкирія це не параша. хоча, виходячи з фаміліё, голубєв - чисто голубець на хромосомному рівні.
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09.10.2022 18:03 Ответить
Для нас це не має ніякого значення, Башкірія чи *********. Прийшов на нашу землю вбивати українців - значить "руській" і повинен здохнути.
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09.10.2022 18:04 Ответить
з.и. зовсім забув - щирі вітання ахфіцерской вдові з білою ладою. буде з ашотом на магілку їздить, побухать.
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09.10.2022 18:07 Ответить
Башкірія це прародина угорців. Башкіри споріднена з угорцями нація.
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09.10.2022 19:18 Ответить
За які такі ідеали цей вбивця "отдал жизнь"?! Виродки.
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09.10.2022 18:04 Ответить
Вот за эти идеалы видимо https://twitter.com/i/status/1576964587542675458
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09.10.2022 18:09 Ответить
Страйк )
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09.10.2022 18:05 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні!
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09.10.2022 18:05 Ответить
Земля бетоном и горячей смолы на спину в Аду росийскому нацисту, насильнику, мародеру, педофилу и убийце.
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09.10.2022 18:05 Ответить
Мєдалі: ордєн Сутулого 3-го ступеня, із закруткою на спині, мєдаль "За взятіє за щеку" і т.д. А цей губер, чи хто він там, сказочнік. Мотострілецька бригада (як і будь-яка інша)- це тактичний рівень. І штаб бригади може розробляти тільки план бойового застосування бригади, але аж ніяк не "стратєгічєскоє наступлєніє". Клоуни, мля...🤡
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09.10.2022 18:06 Ответить
Ану прекратите начинать оскорблять честь ахвицера! Начальник сказал - стратегическое, значит стратегическое! Хорошо, хоть не межгалактическое, все-таки, аж целый майор, о как!
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09.10.2022 19:48 Ответить
Особо порадовали - медаль за участие в маневрах, и орден имени никому неизвестного местного генерала. А Где юбилейная медаль за окупоривание 1000 бутылки водки, орден за успешную транспортировку стиралки и утюга?
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09.10.2022 20:33 Ответить
чудово !

вогонь по офіцерам
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09.10.2022 18:07 Ответить
Біс!!! Уявіть собі: сидить у штабі кацапська офіцерня,один одного "крутіший",водить пальцями по мапі,замовляє у денщиків шмурдяку по ковточку ( це в них "Віскі" зветься),имяух обкладає підлеглих,аж гульк: така невдача!!!
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09.10.2022 18:07 Ответить
У орко-штабі можна не лише відсидітися, а й відлежатися і навіть розкинути мізками.
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09.10.2022 18:09 Ответить
Головна нагорода до здиху - медаль "Участніку маневров". Отакі герої на кацапщині.
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09.10.2022 18:37 Ответить
Чурка пишет,что "валера погиб за идеи и идеалы". А по
факту-за ипотеку.
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09.10.2022 18:41 Ответить
Сльози заважають мені залишити свій коммент ...
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09.10.2022 18:42 Ответить
орден генерала шаймуратова (посмертно) - а это что еще за херня? "орден шойгу" еще не учредили? а то пора уже
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09.10.2022 18:46 Ответить
пише друг зажмуреного майора: "но скажу одно - теперь каждый, кто усомнился в СВО, будет оскорблять память моего друга, те идеи и идеалы, за которые валера отдал жизнь. ...этот "кто-то" получит в табло ..."
он який грізний депутат яков кугубаєв. свистіть, яша, не мішки таскать. Приїдь і атамсті за друга. ну ні, він же дупутатішка, він надіється, що його не могилізують.
Вже деякі ваші хитрожопі починають розуміти щось про СВО і кивають п'ятами в різних напрямах за поребрик.
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09.10.2022 18:59 Ответить
тлять, не каються ще в своєму кацапізмі. Ну, туди їм дорога, в пекло, до чортів
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09.10.2022 19:06 Ответить
Валера, ну какого хрена ты приехал убивать украинцев?
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09.10.2022 19:10 Ответить
раптовий сердечний напад ковіду. Навіть не встиг злякатись в штани.
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09.10.2022 19:41 Ответить
А "депутат" таки безграмотный. Впрочем, что можно ожидать от тупого московита, независимо от его национальности.
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09.10.2022 19:44 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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09.10.2022 20:24 Ответить
ордынская нечисть сдохнет на Украинской зкмле
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09.10.2022 20:32 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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09.10.2022 20:54 Ответить
Прекрасная новость !!!
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09.10.2022 21:16 Ответить
 
 