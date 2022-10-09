ВСУ попали в штаб 38-й мотострелковой бригады РФ: ликвидировано более 20 российских оккупантов, - СтратКом

В российском Бирске хоронят майора Валерия Голубева, ликвидированного в Украине. Рассказывая о ликвидации Голубева, местный российский депутат сообщил, что вместе с Голубевым уничтожили штаб 38-й ОМСБр ВС РФ, а также ликвидировали более 20 российских оккупантов.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Штаб 38-й ОМСБр сгорел.

В российском Бирске хоронят майора Валерия Голубева. Местный депутат интересно пишет о подробностях его смерти за 29 сентября:

"Со слов погиб при проработки стратегического наступления в штабе. Штаб находился в подвале двухэтажного дома, либо "срисовали" квадрокоптерами, либо кто-то из местных навел.... Прилетело 3 ракеты и разом погибли больше 20 человек находившихся в штабе."

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Окей, а штаб чего это был? Также в местной печати пишут о представителе его воинской части №21720. То есть речь идет о 38-й отдельной мотострелковой бригаде, в штаб которой попали ВСУ. Поздравляю!" - говорится в сообщении.