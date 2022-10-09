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Крымский мост охраняют с земли, с неба, с моря и из космоса, - росСМИ

кримський,міст

Крымский мост, на котором накануне произошел взрыв, является одним из самых защищенных мест в мире - его охраняют с земли, с неба, с моря, под водой и даже из космоса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в воскресенье, 9 октября, сообщает российское издание Meduza.

Отмечается, что подъезды к Крымскому мосту с обеих сторон охраняют специальные отряды Росгвардии (они должны были осматривать заезжавшие на переправу автомобили на предмет взрывчатки и незаконных грузов, но проверки были выборочными).

По заявлениям российского Минтранса, фуры и грузовики просвечивают с помощью специальных систем, которые якобы могут обнаружить даже гайку в салоне машины или рассмотреть, что взял с собой водитель на обед.

Пункты досмотра обустроили на самом мосту.

Сообщается, что в случае чрезвычайного происшествия специальный отряд быстрого реагирования должен прибыть на место в течение нескольких минут, чтобы ликвидировать аварию и разобраться в произошедшем.

Росгвардии помогают специальные силы пограничного контроля ФСБ и антидиверсионные группы на земле и на воде.

По данным издания, на воде мост охраняют малые подвижные катера нескольких проектов: противодиверсионные катера типа Граченок (оснащенные пулеметами, гранатометами или даже ракетными комплексами Игла), катера проекта Мангуст (оснащены пулеметами и ракетами, однако в основном их используют для перехвата).

Кроме того, сообщается, что по необходимости могут задействовать десантные катера БК-16 (те же ракеты, пулеметы и 19 десантников на борту), моторные лодки Афалина и Сарган.

Чтобы оградить мост от тарана перед его опорами построили специальные цилиндрические бетонные укрепления, которые не дадут кораблям подплыть близко к опорам переправы.

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С суши корабли поддерживает береговой ракетный комплекс Бал, оснащенный противокорабельными ракетами с дальностью поражения до 260 километров, и современный комплекс Бастион с крылатыми ракетами Оникс.

Также, по данным издания, мост охраняют под водой – чтобы не допустить минирования или подрыва опор моста, в воде постоянно дежурят военные водолазы и специальные группы Черноморского флота. А система контроля акватории Плавник якобы позволяет выявить человека на расстоянии 2 км, а судно - на расстоянии 3 км.

Также для защиты моста работают специальные звуковые ловушки – система Амулет-П.

Кроме водолазов и ловушек, в защите Крымского моста вроде бы задействованы и специально обученные дельфины.

Также Россия якобы следит за мостом из специального спутника Космос-К. А небо над переправой регулярно патрулируют российские истребители Су-27 и противолодочный самолет-разведчик Ил-38.

На земле мост охраняют противовоздушные системы разной дальности: ракетный комплекс С-400 Триумф и зенитно-пушечный Панцирь-С1.

Также сообщается, что в охране моста задействованы радиолокационные системы: Подсолнух (она стоит в Крыму и может обнаруживать цели на расстоянии 450 км) и станция Воронеж-ДМ (покрывает расстояние в 6 тысяч км).

Издание отмечает, что только на наземную охрану моста, по подсчетам Би-би-си, в 2022 году потратили 700 миллионов рублей плюс еще 618 миллионов – на разные технические системы обеспечения безопасности.

Приблизительно, по данным российского издания, столько стоила охрана железнодорожной части моста.

Напомним, мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года. В декабре 2019-го россия запустила по нему железнодорожное сообщение, после чего США ввели дополнительные санкции.

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Утром 8 октября на Крымском мосту пылал сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, но впоследствии возобновили.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

Автор: 

Крым (26373) охрана (700) россия (95420) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+45
вони так говорили і до взрива
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09.10.2022 18:08
+32
Верим конечно. Как никак вторая армия голактики.
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09.10.2022 18:08
+29
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09.10.2022 18:32
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Значит все намного хуже, чем я думал.
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09.10.2022 19:53 Ответить
главное громко и уверенно об этом каркать))))
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09.10.2022 20:04 Ответить
Як не охороняли, а все одно міст цноту втратив, як і Крим кілька тижнів тому...
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09.10.2022 20:04 Ответить
Если все знают, что под утро по мосту возят контрабанду без досмотра,
то вся подводно-космическая охрана не стоит ни гроша.
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09.10.2022 20:11 Ответить
Вражаючий список вкраденого та попиляного, правильною дорогою чимчикуєте, товарісчі.
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09.10.2022 20:37 Ответить
а толку все одно нуль))
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09.10.2022 20:59 Ответить
і шо? помогло?
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09.10.2022 21:25 Ответить
Які ж вони всі кончені брехливі огидні мерзенні тварюки!
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09.10.2022 21:51 Ответить
говорив же що все іде по плану. І чому змінили план?
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09.10.2022 22:39 Ответить
Шизофренія. Побудувати міст, а потім витрачати купу грошей для повсякденного захисту незаконної забудови.
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09.10.2022 22:47 Ответить
Когда мы выходим на берег, то девочки радостно стонут.
И мы начинаем рассказы про разные трудности моря.
Но хватит, завыла сирена, и мы быстро прыгаем в воду.
Мы жить не привыкли на суше, мы любим нырять и купаться.
Аквалангисты - это хорошо!
Да!
И взрослые знают и дети:
Мы радость творим на планете.
Аквалангисты - это не игра!
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10.10.2022 02:42 Ответить
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