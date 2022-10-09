Законопроект о признании России государством-спонсором терроризма был внесен в Конгресс США
В воскресенье, 9 октября, в Конгресс США были внесены законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на старшего советника Конгресса Пола Массаро в Twitter.
По его словам, в Верхнюю палату парламента США внесли законопроекты сенатора Линдси Грэма (Республиканская партия) и конгрессмена Теда Лиу (Демократическая партия), которым предлагается официально признать Россию спонсором терроризма.
Также в Конгресс был внесен законопроект конгрессмена Стива Коэна (Демократическая партия) о признании действий России в Украине геноцидом.
Напомним, что ранее Байден выступил против признания России страной-спонсором терроризма.
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Лучше действительно признать государством-террористом (без спонсора), ведущим агрессивную войну. Это не требует таких жестких мер против контрагентов, но мотивирует все человечество наносить максимальный ущерб кацапам.
И вообще, наплевать на санкции уже на данный момент, у кацапов крайне низкие производственные и ремонтные мощности. Их можно победить на поле боя окончательно. Несколько сотен самолетов и пару тысяч танков, а также ударные дроны (т.к. на штурмовую авиацию пилотируемую нужны годы подготовки, сложная работа, особенно когда темнеть рано будет) и побольше дальнобойных ракет. И все, ни одна санкция не понадобится. Все кацапы просто передохнут и побегут назад, бросив всю технику. ПВО, кстати, тоже не сверхважно, ракеты можно отлично сбивать и самолетами, а вражеские аэродромы можно и нужно тут же проредить от 90% авиации.
Росия уже законченый проект никому она ненужна ，по сути это уже колония китая ， третья мировая война ето война между США и Китаем в первую очередь . И нахрена оно им нужно ，да Китай сильно громка гавкает на Тайвань но товарооборот с США поток баблишка тоже играет .
И что остается Китаю была бы выгодна война если бы рашка все захватила тогда бы они поперли на Тайвань .Но Путлер громко обосрался ，Китай может просто своим фактом соседства диктовать любые условия рашке.
По сути США невыгодно если рашка будет уничтожена в труху и станет полностью колонией Китая.
И если посмотреть поставки вооружения США дают столько чтобы хватило защищатся но не нападать.
Американцам следует решить сесть за стол переговоров и поделить росию ресурсы прочую хрень ，как только они решат этот вопрос можна завершать войну в Украине танки давать или самолеты необращая внимания на русский вой.
Китай слишком грозная сила которая может оказатся похлеще гитлеровской германии
У США хорошие союзники рядом с китаем Япония Южная Корея ，теперь нудно выстроить ось в материке Казахстан Таджикистан Узбекистан давать етим государствам любые кредиты и помощь только чтобы они были за США
Рядом с границей Росии должен появится очень мощный военный политический игрок
Но США нужно думать быстрее
То что Украина ценой огромных потерь выгрызет победу нету сомнения ，У США сейчас большие геополитические проблемы даже чем у Украины
коротше душняк конкретний👈
Що це може/буде означати для України?
Наближення перемоги через швидше економічне виснаження країни-агресора та перекриття каналів імпортних ресурсів для відновлення технічної бази російської армії.
Подальша консолідація світової спільноти у підтримці України через посилення економічного тиску на рф шляхом офіційних та добровільних санкцій.
Рішення президента США Байдена не вносити рф до переліку країн-спонсорів тероризму розчаровує, однак, не дивує.
Справа в тому, що у підсвідомості урядовців США чітко викарбований синдром Перл-Харбору - це кидок загнаного в кут хижого звіра - войовничої Японії в грудні 1941 року.
В той час щодо Японії з подачі США діяло сировинне, зокрема нафтове, ембарго.
Логіка Байдена і його адміністрації така : якщо ізолювати рашистську пітьму від світової фінансової системи, як спонсора тероризму, то вона 100% вважатиме це приводом до "ескалації" і оголошенням війни.
І тоді може кинутись, чи кинути.
Щось ядерне. Як самотест з сутінок свідомості достоєвського героя "тварь я дрожащая или право имею?!".
Порівняйте - неголена секретутка розподіляє грошові потоки і призначає на ключові посади країни всупереч законодавству, узурпує телеефір, а проти незадоволених фальсифікує карні справи.
Воно не розуміє, чому ******** саме південно східні регіони
кацапи карають, як вони вважають, своїх рабів за непокору
Т.е. рашку признают самым настоящим террористом.
Не спи
***** пора казнити
Или он спонсор по той причине что спикулируя "нерешительностью женской" открывает двери возможностей будущим терористам.
Как бы килер имея собственные интересы уже не является киллером, он уже как бы заказчик. С него уже снимается вся ответственность исполнителя. Теперь понятна оправдательная реторика "не чего личного" - это как бы "не я" или " нас там нет"!!!! ЧТОБ НЕ НАКЛИКАТЬ БЕДЫ НА СВОЮ ГОЛОВУ