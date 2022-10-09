В результате обстрела Запорожья 1 ребенок погиб, еще 11 ранены, - ОП
В результате обстрела Запорожья погибли 13 человек, среди них 1 ребенок, также ранения получили 89 человек, среди них 11 детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Запорожье. Обновлено. Увеличилось количество погибших и раненых. Среди них много детей! В результате ракетных обстрелов города погибли 13 человек, среди них 1 ребенок. Ранены - 89 мирных жителей, среди них 11 детей!" - написал он.
По его словам, продолжаются спасательно-поисковые работы. Продолжают людей доставать из-под завалов. Есть угроза полного разрушения дома.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Natalia Linnik
показать весь комментарий09.10.2022 19:10 Ответить Мне нравится 0
Павло ШОвте
показать весь комментарий09.10.2022 19:12 Ответить Мне нравится 2
Павло ШОвте
показать весь комментарий09.10.2022 19:15 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль