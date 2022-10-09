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В результате обстрела Запорожья 1 ребенок погиб, еще 11 ранены, - ОП

запоріжжя

В результате обстрела Запорожья погибли 13 человек, среди них 1 ребенок, также ранения получили 89 человек, среди них 11 детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Запорожье. Обновлено. Увеличилось количество погибших и раненых. Среди них много детей! В результате ракетных обстрелов города погибли 13 человек, среди них 1 ребенок. Ранены - 89 мирных жителей, среди них 11 детей!" - написал он.

По его словам, продолжаются спасательно-поисковые работы. Продолжают людей доставать из-под завалов. Есть угроза полного разрушения дома.

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09.10.2022 19:10 Ответить
Посміялися з ППО моста, а тепер давайте про ППО для Запоріжжя. Є щось, що може нас захистити, чи вже треба всім тікати?
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09.10.2022 19:12 Ответить
Гроші на дороги є, а на ППО для оборони міст України нема. Незнаю як це можна пояснити!
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09.10.2022 19:15 Ответить
 
 