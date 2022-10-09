Россия ищет дополнительные ресурсы для ведения войны, ведутся переговоры с третьими странами о покупке снарядов, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию, что руководство России всеми способами ищет дополнительные ресурсы для ведения войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.
В сообщении отмечается: "Руководство российской федерации принимает меры по поиску дополнительных ресурсов для ведения войны. В настоящее время ведутся переговоры с третьими странами по закупкам артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня.
Другим источником поставок остаются военные склады и арсеналы республики Беларусь. В ближайшее время спланировано перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами.
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+18 Алекс Ростиков
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+13 Serj Serj #495176
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Для куйла - це крах, для України - це трагедія, для НАТО - величезна перемога.
снарядів наклепав совок, але через надто довгий термін зберігання якість їх залишає бажати кращого, м'яко кажучи.
Три війни можуть бути різної інтенсивності. В їх уяві війна була чимось на зразок «Кієв за трі дня».
Так що, звісно, вони шукають. А ми чекаємо в недалекому майбутньому більше хороших новин.
гумовою опою куйла?
Ви вважаете їх повними дурнями?
Але все що цікаво в Росії закінчуються ********** і це чудово.
Я вже мовчу про агресивну Вейшнорію! Хана мінський волості московії буде!
до передовой.
Селяви...
нах ту білорусь, своїх людей треба захищати а не чекати поки знов будуть прильоти в Запоріжжя