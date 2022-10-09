Россия ищет дополнительные ресурсы для ведения войны, ведутся переговоры с третьими странами о покупке снарядов, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию, что руководство России всеми способами ищет дополнительные ресурсы для ведения войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Руководство российской федерации принимает меры по поиску дополнительных ресурсов для ведения войны. В настоящее время ведутся переговоры с третьими странами по закупкам артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня.

Другим источником поставок остаются военные склады и арсеналы республики Беларусь. В ближайшее время спланировано перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами.

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