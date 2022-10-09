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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия ищет дополнительные ресурсы для ведения войны, ведутся переговоры с третьими странами о покупке снарядов, - Генштаб

боєприпаси

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию, что руководство России всеми способами ищет дополнительные ресурсы для ведения войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Руководство российской федерации принимает меры по поиску дополнительных ресурсов для ведения войны. В настоящее время ведутся переговоры с третьими странами по закупкам артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня.

Другим источником поставок остаются военные склады и арсеналы республики Беларусь. В ближайшее время спланировано перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами.

Смотрите также: "Плюс еще один флаг": воины ВСУ показали, как продвигаются на Южном направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19129) боеприпасы (2333) ресурсы (5)


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Топ комментарии
+18
****** бульбаші, це вам ще аукнеться ...
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09.10.2022 19:30
+14
хто казав, окрім самих кацапів? а кацапи, як добре відомо, завжди брешуть.
снарядів наклепав совок, але через надто довгий термін зберігання якість їх залишає бажати кращого, м'яко кажучи.
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09.10.2022 19:33
+13
Т.е. при совке они поставляли в Кубу, Зимбабву, Анголу, Эфиоптвоюматию, Центрально-Африканскую Империю, Монголию и прочие ***** (поставляли), а теперь это всё выкупают? Вот такой вот Русский бизнес, он суров!
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09.10.2022 19:40
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краще б мозги пошукали.. а втім марно - їх ніколи там не було
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09.10.2022 19:29 Ответить
Шо сказать - після цієї війни будуть утилізовані ВСІ радянські боеприпаси і техніка, залишиться лише НАТО-вські.
Для куйла - це крах, для України - це трагедія, для НАТО - величезна перемога.
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09.10.2022 19:51 Ответить
Після утилізації вами написаного для України буде зброя НАТО, а це ніяк не трагедія
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09.10.2022 20:26 Ответить
Думаю он имел ввиду что утилизировано это будет на нашей территории. Это таки трагедия.
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09.10.2022 22:15 Ответить
Після війни цигани будуть збирати металолом на полях граблями .
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10.10.2022 04:31 Ответить
Джо и Лиз - взять их
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09.10.2022 19:30 Ответить
А що, "друга армія всьо-здулася"?
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09.10.2022 19:30 Ответить
****** бульбаші, це вам ще аукнеться ...
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09.10.2022 19:30 Ответить
А казали що кацапи наклепали снарядів на 3 війни.
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09.10.2022 19:30 Ответить
хто казав, окрім самих кацапів? а кацапи, як добре відомо, завжди брешуть.
снарядів наклепав совок, але через надто довгий термін зберігання якість їх залишає бажати кращого, м'яко кажучи.
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09.10.2022 19:33 Ответить
Існує закрита доповідь для вищого військово-політичного керівництва КП (кацапської підерації) по ситуації з ************ основних калібрів. Там говориться, що вже до кінця жовтня виникне «сложная сітуация с артілєрійскімі ************ 122 і 152 мм, а также пєрєбоі с мінамьотнимі ************».
Три війни можуть бути різної інтенсивності. В їх уяві війна була чимось на зразок «Кієв за трі дня».
Так що, звісно, вони шукають. А ми чекаємо в недалекому майбутньому більше хороших новин.
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09.10.2022 19:42 Ответить
Про війни різної інтесивності згоден. Під час битви за Верден (перша світова) за одну добу французи напевно використали більше снарядів ніж зараз вони мають на складах загалом.
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09.10.2022 20:05 Ответить
пруф? куйловська пропаганда - єто от лукавого.
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09.10.2022 19:52 Ответить
Який тобі пруф? Тут писали про це.
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09.10.2022 20:03 Ответить
Може і так наклепали на три війни (першу і другу світові + кацапсько-японську ) але гармат для них нема (107мм гармат наприклад). Колись читав в газеті що на якомусь складі на заході України зберігалися снаряди до австрійських гармат а самих гармат не було ось в тих ї***** подібна ситуація.
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09.10.2022 19:57 Ответить
на три війни з грузінами...
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09.10.2022 22:58 Ответить
Т.е. при совке они поставляли в Кубу, Зимбабву, Анголу, Эфиоптвоюматию, Центрально-Африканскую Империю, Монголию и прочие ***** (поставляли), а теперь это всё выкупают? Вот такой вот Русский бизнес, он суров!
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09.10.2022 19:40 Ответить
Еслі всє перечісленні країні афро-азіопії продадуть зброю - чим самі будуть ЗАХИЩАТИСЯ?
гумовою опою куйла?
Ви вважаете їх повними дурнями?
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09.10.2022 19:54 Ответить
Так, я вважаю їх повними дурнями, особливо "если хорошее дело, да за хорошие деньги"
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09.10.2022 20:38 Ответить
Они и давно здохшего Мугабе продали бы за хотябы незамусоленные доллары.
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09.10.2022 20:45 Ответить
Наклепали в СРСР багато чого,Але наприклад всі унітари та заряди з латунними гільзами рай для т.з. утилізаторів, а в ракетах золота до пів кіла на шт,робіть висновки...
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09.10.2022 19:40 Ответить
Чем больше снарядов в Параше- тем чаще и громче будет бавовна. Прямая зависимость.
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09.10.2022 19:41 Ответить
Треба стежити які країни допомагатимуть Росії зброєю. Напевно ЄС та США накладуть і на ті країни санкції що допомагатимуть Росії.
Але все що цікаво в Росії закінчуються ********** і це чудово.
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09.10.2022 19:46 Ответить
Ей, Рєзніков! а ми могли б теж пошукати трохи, в Молдові там, в Таджикистані, в Киргизії, в Південній Кореї, на Кіпрі. у нас багато тепер савєтської техніки, їй треба **********!
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09.10.2022 19:51 Ответить
Якщо недопалок тягне з бульбостану снаряди, запчастини до техніки та інші БК-озброєння, то чим буде воювати бульбофюрер, коли на нього нападуть Польща, країни Балтії та Україна (з чотирьох сторін - карта в нього є)?
Я вже мовчу про агресивну Вейшнорію! Хана мінський волості московії буде!
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09.10.2022 19:55 Ответить
а як бульборашка кацапні надасть то вже можна буде по ній в'їб... тобто нанести удар по її складах?
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09.10.2022 20:07 Ответить
Сколько снарядов ни купи - они будут уничтожены, так и не доехав
до передовой.
Селяви...
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09.10.2022 20:07 Ответить
І живу силу з-за кордону тягнуть. Читала в ізраїльських ЗМІ, що росіяни залучили якусь кількість конкурентних клану Асада сирійських спецназівців "сили тигра", нещодавно декілька сирійців з цього угрупування були вбиті на херсонському напрямку. Певний контраст з термінами підготовки російських мобілізованих (цілих півроку на сирійців, з якими відпрацьовували десантні навички). В тих сирійських найманців певно, значна фінансова мотивація. https://www.newsru.co.il/mideast/9oct2022/syria_ru_115.html
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09.10.2022 20:30 Ответить
вистачає у них і снарядів і мін. Вони вишукують БК в третіх країнах для того щоб Україні не дісталось. А якщо не вдається перекупити - влаштовують диверсії так як це було на складах БК в Чехії і Болгарії.
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09.10.2022 21:28 Ответить
У нас уже половина арты под натовский калибр. Ещё несколько месяцев и полностью на него перейдём.
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09.10.2022 22:20 Ответить
Мне другое интересно, как драники собираются открывать второй фронт, если лапти у них со складов уже все выгребли . Начиная от танко, заканчивая снарядами.
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09.10.2022 22:18 Ответить
КБВО був самим крутим і насиченим при сересері,бував на окружних складах там всього було тьма-тьмуща,якщо навіть бульбаш 30 років продавав потроху, там ще є що тягати на довго.
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09.10.2022 22:49 Ответить
підривати ці ешелони і склади де вантажаться бк на парашу,

нах ту білорусь, своїх людей треба захищати а не чекати поки знов будуть прильоти в Запоріжжя
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09.10.2022 23:25 Ответить
Ну ща беларашу ещё разоружат, горит сарай гори и хата
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10.10.2022 00:28 Ответить
У них скоро оплачивать все это не будет чем. Уже дефицит на следующий год прогнозируют больше 3 трлн. рублей
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10.10.2022 00:28 Ответить
 
 