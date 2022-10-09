РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9764 посетителя онлайн
Новости Война
6 811 31

Путин мог бы закончить войну сегодня, выведя свои войска из Украины, - Кирби

кірбі

Президент РФ Владимир Путин начал российско-украинскую войну, и он мог бы ее закончить уже сегодня, выведя свои войска из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в программе "This Week" телеканала ABC News заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Что я могу вам сказать, это то, что господин путин начал эту войну, и господин путин мог бы закончить ее сегодня, просто выведя свои войска из страны. Он тот, кто решил начать этот конфликт, и он может решить положить ему конец. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Она уже длится слишком долго", – сказал он.

По словам Кирби, сейчас же путин демонстрирует своими решениями, что не собирается останавливаться.

"В настоящее время путин не показывают никаких признаков того, что он готов это (окончить российско-украинскую войну – ред.) сделать. На самом же деле наоборот, призвав сотни тысяч резервистов, политически аннексировав или, по крайней мере, пытаясь аннексировать четыре территории Украины, он демонстрирует все признаки того, что он идет дальше, что он хочет продолжать эту войну", - отметил он.

Кирби добавил, что американские чиновники почти ежедневно общаются со своими украинскими коллегами, и Вашингтон будет продолжать оказывать Киеву помощь в сфере безопасности.

"Вы видели, как несколько дней назад президент (Байден – ред.) одобрил еще более 600 миллионов долларов на дополнительные HIMARS и гаубицы, другие боеприпасы и некоторые транспортные средства, тактические машины. Вы увидите, как мы будем продолжать делать это и в дальнейшем", - заявил представитель Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не видят сигналов подготовки РФ к применению ядерного оружия, - Белый дом

Автор: 

помощь (7784) путин владимир (31225) Кирби Джон (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
В Ростовской области рф самодемилитаризовался российский Су-24
показать весь комментарий
09.10.2022 19:50
+8
Не факт, що війна закінчиться, коли путін подохне. там хватає кровавих ублюдків
показать весь комментарий
09.10.2022 19:55
+7
"Путін міг би закінчити війну сьогодні", - це побажання було на часі місяців вісім тому. Забудьте, і не принижуйтесь.
показать весь комментарий
09.10.2022 19:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Ростовской области рф самодемилитаризовался российский Су-24
показать весь комментарий
09.10.2022 19:50 Ответить
Нажаль ватольотчіки встигли катапультуватися
показать весь комментарий
09.10.2022 19:54 Ответить
они теперь следующий об небесную твердь долбанут...\не стоит сожалеть...\
показать весь комментарий
09.10.2022 19:56 Ответить
на жаль, касапи не визнали, що цей летун на лінії фронту отримав свого Стінгера під брюхо, і літуни просто дотягували "до своїх"... Короче, завтра в зведеннях нашого Генштабу очікуйте плюсика (а, може, не одного) у відповідній стрічці.
показать весь комментарий
09.10.2022 20:03 Ответить
Він би закінчив, якщо б США проговорило передачу Україні 15 Насамсів( або аналогів цих систем) 500 Абрамсів, 1000 Бредлі и 100 Ф-16, що б там поняли всьо безнадьогу, але хто тяне резину, хто цей герой))))
показать весь комментарий
09.10.2022 19:54 Ответить
І що саме цікаве для НаТо це не критичні числа, бо хтосб все баче якось по своєму
показать весь комментарий
09.10.2022 19:57 Ответить
а що робити з тими, наприклад, F-16? Консервувати? У нас є підготовлені літуни для них? А обслуга? Де, на якому аеродромі зберігати ті літачки?
Так само з Абрамсами, і з системами ППО.
Ну техніка не воює без навчених людей!
показать весь комментарий
09.10.2022 20:06 Ответить
Подготовленные летчики уже есть. Техперсонал тоже не проблема.
По каждой специальности приезжают добровольцы из стран, где эксплуатируются F-16 и по ходу обучают наших специалистов. Куда вставить аккумуляторы и пистолет для заправки - не проблема.
По АО, РЭО и АВ наши спецы научатся быстро.
Вспомни, как в советские времена приезжал молодняк из училищ и институтов. Отводилось определенное время на стажировку со специалистами и ... вперед.
Когда обучались наши летчики, то наверняка там были и специалисты из наземного обслуживания.
Наше руководство и американцы понимали, что летчики без обученного персонала летать не смогут.
А что за проблема с Абрамс? Через неделю-две наши будут "расшивать" круче америкосов.
показать весь комментарий
09.10.2022 20:38 Ответить
На диване, оно конечно, без проблем, а в реале никто современную технику, без обученной обслуги не даст.
показать весь комментарий
09.10.2022 21:09 Ответить
Сколько нужно водителю Заза пересесть на Кодилак, через месяц будет летать)))
показать весь комментарий
09.10.2022 21:18 Ответить
Ты сначала прочитай, что я написал.
Или ты только писатель, а не читатель?
показать весь комментарий
09.10.2022 21:39 Ответить
Кстати, подобное обучение на два типа новейшей техники я проходил.
Поэтому в курсе всего ...
показать весь комментарий
09.10.2022 21:43 Ответить
Да це вообще не проблєма якої потрібно мандражировать))) якщо наші айтішніка одні з найкращих, це говорить перед нами нема ніяких преград, окрім комплеска неполноценності, який нам всі вдавлюють, задавай собі потання -- чим я хужа,-- відповідь -- ні чим, я ще краща, чім вони
показать весь комментарий
09.10.2022 21:22 Ответить
"Путін міг би закінчити війну сьогодні", - це побажання було на часі місяців вісім тому. Забудьте, і не принижуйтесь.
показать весь комментарий
09.10.2022 19:55 Ответить
Это заявление - не для Украины, а для Америки. Да, из Америки далеко не всем видный очевидные в Украине вещи.
показать весь комментарий
09.10.2022 20:05 Ответить
Не факт, що війна закінчиться, коли путін подохне. там хватає кровавих ублюдків
показать весь комментарий
09.10.2022 19:55 Ответить
факт
показать весь комментарий
09.10.2022 20:04 Ответить
...Або пустивши кулю в лоба собі
показать весь комментарий
09.10.2022 19:56 Ответить
Кірбі- Що я можу вам сказати, це те, що пан Путін розпочав цю війну, і пан Путін міг би закінчити її сьогодні, просто вивівши свої війська з країни. Пани не розпочинають ніколи війни позаяк пани ******* мир.різьного роду покидьки всяке куйло.звертає на себе увагу не панським миром а війною.вбивством розрухою.Коли куйло завтра скаже.що виводить свої війска з території України,це буде щось трішечки панського,якщо скаже,що ще й відшкодую всю заподіяну шкоду Україні і її народові ,буде трохи більше панського,хоча осадок "куйла" залишиться назавжди.
показать весь комментарий
09.10.2022 19:57 Ответить
а касапи в сіоїх офіційних пабліках брешуть, ніби "представитель Пентагона https://t.me/lentadnya/56712 Кирби призвал Россию и Украину к переговорам".
Насправді, ось https://www.golosameriki.com/a/white-house-kirby-crimea-bridge-explosion-comments/6782323.html стаття на сайті "Голос Америки" (офіційне державне США джерело) - де жодного слова про те, що Кірбі закликає Україну всістися на переговори з ******. Навпаки, він каже, що ***** має вивести соїх орків з окупованих територій
показать весь комментарий
09.10.2022 19:59 Ответить
Що б потім знову напасти, з новими силами, технікою, ракетами?
показать весь комментарий
09.10.2022 20:01 Ответить
Він той, хто вирішив розпочати цей конфлікт, і він може вирішити покласти йому край ...Або йому зроблять--край
показать весь комментарий
09.10.2022 20:02 Ответить
Віршик:"владимир путин правит миром
россию подняли с колен,
а армия вторая в мире орал в дурдоме пациент."
показать весь комментарий
09.10.2022 20:06 Ответить
Ніхто не закінчить війну швидше ніж я. (Тойшоневтік)
показать весь комментарий
09.10.2022 20:13 Ответить
Спочатку вивести війська, а потім застрелитись
показать весь комментарий
09.10.2022 20:29 Ответить
Президент РФ Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста украинские спецслужбы.
показать весь комментарий
09.10.2022 20:38 Ответить
кремлевский *********** мог бы закончить войну прыгнув в мавзолей к володь рыжему в саркофаг...............................мать его ********........................................
показать весь комментарий
09.10.2022 20:51 Ответить
Против Кирби могут начать расследование. Кацапское лобби и т.д.
показать весь комментарий
09.10.2022 21:09 Ответить
Здесь , только один выход , цианид залить в пасть, выстрел в обезьянью голову , два контрольный на верняк, третье гильотина . Эта мразь, все знает, и петля на утиной шейке , затягивается плотней.
показать весь комментарий
09.10.2022 21:57 Ответить
Пока эту ******** тварь не ****** (простите за тавтологию), коренных изменений в политике параши не произойдёт. Оно не пойдёт напопятную, бо царь не може всраться
показать весь комментарий
09.10.2022 21:59 Ответить
Так конфлікт чи війна?
показать весь комментарий
09.10.2022 22:02 Ответить
 
 