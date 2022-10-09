Путин мог бы закончить войну сегодня, выведя свои войска из Украины, - Кирби

Президент РФ Владимир Путин начал российско-украинскую войну, и он мог бы ее закончить уже сегодня, выведя свои войска из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в программе "This Week" телеканала ABC News заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Что я могу вам сказать, это то, что господин путин начал эту войну, и господин путин мог бы закончить ее сегодня, просто выведя свои войска из страны. Он тот, кто решил начать этот конфликт, и он может решить положить ему конец. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Она уже длится слишком долго", – сказал он.

По словам Кирби, сейчас же путин демонстрирует своими решениями, что не собирается останавливаться.

"В настоящее время путин не показывают никаких признаков того, что он готов это (окончить российско-украинскую войну – ред.) сделать. На самом же деле наоборот, призвав сотни тысяч резервистов, политически аннексировав или, по крайней мере, пытаясь аннексировать четыре территории Украины, он демонстрирует все признаки того, что он идет дальше, что он хочет продолжать эту войну", - отметил он.

Кирби добавил, что американские чиновники почти ежедневно общаются со своими украинскими коллегами, и Вашингтон будет продолжать оказывать Киеву помощь в сфере безопасности.

"Вы видели, как несколько дней назад президент (Байден – ред.) одобрил еще более 600 миллионов долларов на дополнительные HIMARS и гаубицы, другие боеприпасы и некоторые транспортные средства, тактические машины. Вы увидите, как мы будем продолжать делать это и в дальнейшем", - заявил представитель Белого дома.

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