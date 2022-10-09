Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста - спецслужбы Украины, - Путин. ВИДЕО
Вечером 9 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что удар по Керченскому мосту организовали и совершили спецслужбы Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишут соцсети.
Российский президент заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин, докладывавший об этом событии Путину, комментируя информацию о заказчиках, добавил, что это: "спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, помогавшие в подготовке этого теракта"
Putin makes his first comments about the explosion on the bridge to Crimea. He says it's a "terrorist attack aimed at destroying critical Russian civilian infrastructure" and blames "Ukrainian secret services" for it. pic.twitter.com/pqIeVndRis— max seddon (@maxseddon) October 9, 2022
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Якщо Українську спецслужби зруйнували (чи, як кажуть кацапи піврєділі) міст, це значить, що расєйські спецслужби нікудишні.
Попали ракетою - ППО расєйське діряве.
Теракт - знову ФСБ прос... проспало.
Може ФСБ за звичкою самі організували "теракт", але не врахували, скільки на тому мосту матеріалів вкрадено і трохи завелику бімбу в вантажівку поклали?
Україна пишеться з великої літери!!
це тобі не мацковія
по-друге Кожного дня обстілюють отрки мирні міста та села по приказу Фуйла
з мостом та без нього
по-третє=пішов ти Фуйлу у дупу,мацкаль сраний
Це тобі не Нємцову у спину стріляти
або Скрипалєй травити..
Кремлівський фюрер вважає підрив мосту , терористичним актом ,
а те що русофашисти знищують українські міста і села , та украінців ,
ця дрянь ботоксна не вважає тероризмом , тоді що це ??😡
Значить сп*здів вже шось...
заседание совбеза.
Лицемірний підерастичний сучий син, а які ж об*єкти ЙОГО ОРДА кожного дня бомбардує в Україні? Скільки з них військові?
враг не должен чувсвовать себя как дома на украинской земле
родина тебя не забудет, *****!
Пока в Крыму очереди за бензином, а в Киеве - за шампанским
🤣
Ще одна колія залишилась.... Де слідчий експеримент?)
Вірю, що це наших рук справа. Горджусь!
Все буде Україна!!!
Слава Україні!
Может так и Х-ла уберут