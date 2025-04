Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста - спецслужбы Украины, - Путин. ВИДЕО

Вечером 9 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что удар по Керченскому мосту организовали и совершили спецслужбы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишут соцсети.

Российский президент заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.

Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин, докладывавший об этом событии Путину, комментируя информацию о заказчиках, добавил, что это: "спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, помогавшие в подготовке этого теракта"

Putin makes his first comments about the explosion on the bridge to Crimea. He says it's a "terrorist attack aimed at destroying critical Russian civilian infrastructure" and blames "Ukrainian secret services" for it. pic.twitter.com/pqIeVndRis