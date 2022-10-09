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Новости Агрессия России против Украины Война
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Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста - спецслужбы Украины, - Путин. ВИДЕО

Вечером 9 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что удар по Керченскому мосту организовали и совершили спецслужбы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишут соцсети.

Российский президент заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.

Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин, докладывавший об этом событии Путину, комментируя информацию о заказчиках, добавил, что это: "спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, помогавшие в подготовке этого теракта"

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Putin makes his first comments about the explosion on the bridge to Crimea. He says it's a "terrorist attack aimed at destroying critical Russian civilian infrastructure" and blames "Ukrainian secret services" for it. pic.twitter.com/pqIeVndRis

— max seddon (@maxseddon) October 9, 2022

Автор: 

путин владимир (31225) Бастрыкин Александр (30) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+35
Швиденько якось провели розслідування.
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09.10.2022 20:37
+35
Наче хтось пернув в колодязь.
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09.10.2022 20:37
+31
Игорь Пачковский

@Q0MT6pFmbVqynsM

·

https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1578789237948051456 8 окт.

На тему взрыва что есть в сухом остатке:
1. Взорвалась машина с российской регистрации.
2. Въехала она на мост со стороны России.
3. За рулём был гражданин России.

Никаких даже намёков на украинский след.
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09.10.2022 20:48
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нічоготнового пуйло не придумує - це вже було в даному випадку мабуть косплей Беслана і вибухів мкд організованих фсб щоб народ "воспилав праведним гнівом" але різниця в тому що зараз часи нові більше людей відрізняє провокації і пропаганду....а тим більше нам пох..й - нам нема куди відступати ... до речі так як і Заходу - наш крок назаад - це крок вперед ацапії і так безкінечно , договір з кацапією - це лише відтермінування наступних анексій .... це вже добре всі зрозумілі на наше щастя...
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09.10.2022 20:56 Ответить
опять путин трахал Кабаеву в момент взрыва на керченском мосту .
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09.10.2022 20:56 Ответить
Бійся *****....
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09.10.2022 20:57 Ответить
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09.10.2022 20:57 Ответить
Ааааа, Хуснуллін.....
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09.10.2022 21:35 Ответить
Яку б відмазку він не придумав, все проти нього, чи расєї.
Якщо Українську спецслужби зруйнували (чи, як кажуть кацапи піврєділі) міст, це значить, що расєйські спецслужби нікудишні.
Попали ракетою - ППО расєйське діряве.
Теракт - знову ФСБ прос... проспало.
Може ФСБ за звичкою самі організували "теракт", але не врахували, скільки на тому мосту матеріалів вкрадено і трохи завелику бімбу в вантажівку поклали?
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09.10.2022 20:58 Ответить
да сами его взорвали! чтобы потом был повод ударить по украине!
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09.10.2022 20:58 Ответить
по перше;
Україна пишеться з великої літери!!
це тобі не мацковія
по-друге Кожного дня обстілюють отрки мирні міста та села по приказу Фуйла
з мостом та без нього
по-третє=пішов ти Фуйлу у дупу,мацкаль сраний
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09.10.2022 21:06 Ответить
пуйло-пишеться з маленької літери (перепрошую)
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09.10.2022 22:33 Ответить
То не ми, воно само.
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09.10.2022 20:58 Ответить
хотіли на днюху але водій заснув на пятаку на 6 годин ..а так все планувалось на 7 жовтня
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09.10.2022 20:58 Ответить
Мне жаль человека, который ехал на этом грузовике, да ну зря. Он мог бы еще столько свинособак и их ********* отправить к чертям
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09.10.2022 20:58 Ответить
Ну если фофчик - Резиновая жопа гаварит, то так оно и есть! =)))
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09.10.2022 20:59 Ответить
***** что-то задумал. Завтра совбезе будет цирк.
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09.10.2022 21:00 Ответить
Ну спецслужбы. Ну Украины. И чё?
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09.10.2022 21:00 Ответить
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09.10.2022 21:01 Ответить
так отож!!
Це тобі не Нємцову у спину стріляти
або Скрипалєй травити..
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09.10.2022 21:02 Ответить
Добре , що ху@ ло визнав хто підірвав міст - це вже не англосакси і не США , а украінські спецслужби 😠
Кремлівський фюрер вважає підрив мосту , терористичним актом ,
а те що русофашисти знищують українські міста і села , та украінців ,
ця дрянь ботоксна не вважає тероризмом , тоді що це ??😡
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09.10.2022 21:05 Ответить
*****, а ти докажи.
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09.10.2022 21:06 Ответить
Если так, то как же вы прое/али такое мероприятие, бараны?
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09.10.2022 21:09 Ответить
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09.10.2022 21:26 Ответить
А где ваши доказательства бараны.
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09.10.2022 21:09 Ответить
та невже за 200 днів двотижневої шпіц-операції "ідІот по плану" у че моданного планувальника і це було передбачено?
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09.10.2022 21:09 Ответить
А где ваши доказательства? Сам лично видел? Не. Ну и по традиции пнх
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09.10.2022 21:11 Ответить
Отже цей виродок і підірвав міст для провокації
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09.10.2022 21:11 Ответить
Коли ти **** здохнеш ? всі дуже чекають.
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09.10.2022 21:14 Ответить
Если бы ВСЕ хотели-давно бы сдох.
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10.10.2022 05:53 Ответить
Это "На правх рекламы"? Или из зависти?
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09.10.2022 21:16 Ответить
не дуже хочеться цитувати коняку лаврова, та все ж: " гдє доказательства, которіе ми прімем?"
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09.10.2022 21:17 Ответить
Побачив х*йло з відкритим ротом?
Значить сп*здів вже шось...
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09.10.2022 21:18 Ответить
а ля гер ком а ля гер.
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09.10.2022 21:19 Ответить
Міст український....що хочемо,те й робимо
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09.10.2022 21:20 Ответить
кацапи! навіщо ви знищили наш міст до нашої Кубані?
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09.10.2022 21:21 Ответить
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09.10.2022 21:23 Ответить
Ох і мразь ботоксна , фу
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09.10.2022 23:20 Ответить
Ну як ***** сказав, значить точно не Україна. Цей пацюк завжди бреше.
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09.10.2022 21:24 Ответить
Путин как-то не в восторге от подарка и выглядит подавленным. Петух из Гамбурга с перьями в заднице.
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09.10.2022 21:24 Ответить
мне одному показалось что ***** сидит и говорит полушепотом как обосранный?
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09.10.2022 21:25 Ответить
Наші спец служби одни з найкращих. Нажаль політично-канцелярське керівництво України є їхним зрадником - вагнергейт.
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09.10.2022 21:28 Ответить
На фото та відео видно, що всі опори автомобільної ділянки цілі але обрушено два автомобільні прольоти. Висновок: під опори вибухівка не закладалася, а однією вантажівкою два прольоти обрушити неможливо.
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09.10.2022 21:28 Ответить
Прикольно, если ж/д часть добьют до начала "исторического"
заседание совбеза.
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09.10.2022 21:29 Ответить
А путін - )(уйл0!!
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09.10.2022 21:29 Ответить
А хто те старе стерво, яке піддакувало *****?
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09.10.2022 21:30 Ответить
А що з таблом, ***** ?
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09.10.2022 21:31 Ответить
Беслан,Буйнакськ,Каширське шосе,Волгодонськ,...Кримський міст...Хуйло,мерзота ти кгб-фсбешна!На тобі вже клейма ніде ставити!Здохни,тварюко,в страшних,довгих муках!І щоб,допоки ти конав,перед твоїми щурячими беньками постали всі замордовані і вбиті невинні душі!Ні,не в теплому казані зі смолою твоє місце!Багато честі! Твою огидну,мерзенну,підлу сустанцію мають рвати на дрібні шматочки самі темні сили Всесвіту! Потім зшивати і знову рвати...!І так незкінченно довго,безжально і з максимальним болем!За все те,що ти,виродок свинособачий наробив!
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09.10.2022 21:32 Ответить
Как он о взрывах в Украине то переживает,так бы он о Катяхостане заботился
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09.10.2022 21:35 Ответить
Образився за "цивільний об*єкт", яким він назвав стратегічний міст через протоку.
Лицемірний підерастичний сучий син, а які ж об*єкти ЙОГО ОРДА кожного дня бомбардує в Україні? Скільки з них військові?
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09.10.2022 21:37 Ответить
ничо, кровавая плешивая гнида,СБУ тебе ещё в чемоданчик для говна мину подложит. сработает на вес
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09.10.2022 21:39 Ответить
отличная работа. респект и благодарность украинским спецслужбам
враг не должен чувсвовать себя как дома на украинской земле
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09.10.2022 21:41 Ответить
пнх *************** ********....................................................
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09.10.2022 21:48 Ответить
сам ***** взорвал, он и раньше дома взривал
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09.10.2022 21:48 Ответить
Масад тихо закурил в сторонке.
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09.10.2022 21:48 Ответить
Пітун, моргни двічі, якщо тебе тримають в заручниках.
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09.10.2022 21:49 Ответить
Ало это кремль? Да. Поздравте ***** с днем рождения.у нас нет никакого *****! А день рожления у в.в. не сегодня. А?? ТАК ВСЕТАКИ ЗНАЮТ,кто такой *****.😂
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09.10.2022 21:57 Ответить
лучше сдохни **** и в эту минуту. убийцы, насильники, воры , палачи, мародеры и тд и тп. И оно еще вякает зверонелюдь...
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09.10.2022 21:59 Ответить
С чего он ето взял? Машина росийская, за рулем был кацап, машина ехала со стороны рашки, проверяли машину рашисты, а виноваты все равно украинцы? Чистой воды гражданская война на рашке. Зато в Украине росийких военных ихамнет и гражданская вайна. О чем еще говорить с етими неадекватами?
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09.10.2022 21:59 Ответить
Зачем рузкие сами себя обстреливают и взрывают и сваливают на другие страны?
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09.10.2022 22:02 Ответить
Шок, сенсация ! ФСБ опубликовали фото диверсанта, устроившего взрыв
родина тебя не забудет, *****!

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09.10.2022 22:03 Ответить
Впервые слышу, что стратегический мост это "гражданская инфраструктура".
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09.10.2022 22:03 Ответить
Резинова попа пів ока відкрила і сказала.
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09.10.2022 22:03 Ответить
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09.10.2022 22:05 Ответить
АНЕКДОТ ДНЯ
Пока в Крыму очереди за бензином, а в Киеве - за шампанским
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09.10.2022 22:05 Ответить
А НАХЙ ТЫ ЕГО БЕЗ СПРОСА СТРОИЛ !!!
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09.10.2022 22:19 Ответить
"Ну говорить что угодно можно, фактов нет а еще знаете какой госдолг СыШыА."
🤣
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09.10.2022 22:22 Ответить
Товарищ путин рекламирует украинские спецслужбы? Однако!
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09.10.2022 22:26 Ответить
значит это были точно не мы.....
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09.10.2022 22:30 Ответить
Не вірю...
Ще одна колія залишилась.... Де слідчий експеримент?)
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09.10.2022 22:40 Ответить
Страшно *******, бо коли міст оберігався з землі, моря, з неба, з космосу і навіть спеціально навченими дельфінами, а специ СБУ все одно міст підірвали, то зайти в бункер до ***** їм як раз плюнути.
Вірю, що це наших рук справа. Горджусь!
Все буде Україна!!!
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09.10.2022 22:48 Ответить
я прочитав назву статті : Актори ,
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09.10.2022 22:57 Ответить
Его проницательность не имеет границ
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09.10.2022 23:12 Ответить
Які ж молодці - спецслужби України!
Слава Україні!
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09.10.2022 23:16 Ответить
Героям слава !!
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09.10.2022 23:23 Ответить
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09.10.2022 23:42 Ответить
І що?
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09.10.2022 23:47 Ответить
То як виявилося наші спецслужби чудово співпрацюють з громадянами росії.
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10.10.2022 00:46 Ответить
А почему бы нет?
Может так и Х-ла уберут
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10.10.2022 01:40 Ответить
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10.10.2022 02:04 Ответить
Почему церкви Украини еще не служат анамему по Путину, а те кто отказиваются, должно освободить храми данние в безоплатное пользование, как Печерская и Почаевская лавра
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10.10.2022 09:46 Ответить
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