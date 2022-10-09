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Говорили об Украине и энергетике, - Байден провел разговор с Шольцем

байден,шольц

Президент США Джо Байден в воскресенье провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого лидеры обсудили помощь Украине и ситуацию на мировом рынке энергоресурсов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Белый дом.

"Президент Байден поговорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что главы государств обсудили ситуацию в Украине, а также "обязательство по оказанию помощи Украине в сфере экономики и безопасности".

Согласно Белому дому, Байден и Шольц также обсудили "последние события на мировых рынках энергоресурсов и важность обеспечения стабильных и доступных по цене поставок энергоресурсов".

Читайте также: Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько нужно, - Шольц

Автор: 

Байден Джо (2785) Шольц Олаф (906)


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Як стало відомо, Україна все ж таки має право на самозахист.
Слава мудрому нарідові, що 30 років терпеливо та послідовно нівелював свою гідність та честь.
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09.10.2022 21:21 Ответить
А насправді)) ти скільки можешь танків дати, а ти скільки)))
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09.10.2022 21:25 Ответить
За нас шо-то решают. Слава ЗСУ!
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09.10.2022 21:33 Ответить
А может Байден сказал Шольцу, что Германия это только Много германских княжеств.
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09.10.2022 21:36 Ответить
МАВКА. Российский солдат хотел с ней утех, но как украинка этим воспользовалась!
Ми такі !!!
https://www.youtube.com/watch?v=Jg8REdh0ivk

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09.10.2022 21:46 Ответить
Меркель шо там?
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09.10.2022 21:55 Ответить
Вечір. Помешкання Шольца. Шольц в халаті кольору "світлофору" за пивом з баварськими сардельками. Дивиться пятий раз постановку вистави "Фауст"....

Звінок з канцелярії уряду: - Пан Шольц, Вам дзвінок з....
Шольц - Та, дав вже 100 танків. Кладе трубу.

Знову, звінок з канцелярії уряду:- Пан Шольц, Вам дзвінок з....
Шольц - Та, дав ще ППО. Кладе трубу.

Знову, звінок з канцелярії уряду:- Пан Шольц, Вам дзвінок з....
Шольц - І зимню форму дав. Кладе трубу.

Знову, звінок з канцелярії уряду:- Байден. Нафта, газ
Шольц - Ооо, ja,ja!! Що ж ви відразу сказали.

Ця вигадана історія не анекдот, анекдот що партія Шольца виграла вибори в Нижній Саксонії)) Як?!
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10.10.2022 00:01 Ответить
 
 