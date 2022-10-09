Говорили об Украине и энергетике, - Байден провел разговор с Шольцем
Президент США Джо Байден в воскресенье провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого лидеры обсудили помощь Украине и ситуацию на мировом рынке энергоресурсов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Белый дом.
"Президент Байден поговорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что главы государств обсудили ситуацию в Украине, а также "обязательство по оказанию помощи Украине в сфере экономики и безопасности".
Согласно Белому дому, Байден и Шольц также обсудили "последние события на мировых рынках энергоресурсов и важность обеспечения стабильных и доступных по цене поставок энергоресурсов".
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Слава мудрому нарідові, що 30 років терпеливо та послідовно нівелював свою гідність та честь.
Ми такі !!!
https://www.youtube.com/watch?v=Jg8REdh0ivk
Звінок з канцелярії уряду: - Пан Шольц, Вам дзвінок з....
Шольц - Та, дав вже 100 танків. Кладе трубу.
Знову, звінок з канцелярії уряду:- Пан Шольц, Вам дзвінок з....
Шольц - Та, дав ще ППО. Кладе трубу.
Знову, звінок з канцелярії уряду:- Пан Шольц, Вам дзвінок з....
Шольц - І зимню форму дав. Кладе трубу.
Знову, звінок з канцелярії уряду:- Байден. Нафта, газ
Шольц - Ооо, ja,ja!! Що ж ви відразу сказали.
Ця вигадана історія не анекдот, анекдот що партія Шольца виграла вибори в Нижній Саксонії)) Як?!