Обвинение Путиным Украины в терроризме выглядит цинично даже для России, - ОП
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обвинение президента РФ Владимира Путина Украины во взрыве на Крымском мосту "выглядит слишком цинично даже для России".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России. Не прошло и 24 часа, когда российские самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает кто это", – отметил Подоляк.
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При всех предыдущих президентах я вообще в душе не чаял, кто является главой офиса, кто заместителем.
Это просто трэшак. В парламентско-президентской республике руководит какой-то мутный чмошник с крайне сомнительным бэкграундом. Здобули, бл****ь.
@*****
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https://twitter.com/*****/status/1579120714023841794 5 ч
То, что Крымский мост теперь охраняют боевые дельфины - не более чем сказки российской пропаганды: это обычный россиянин может пойти воевать за Путина, а любой мало-мальски умной скотине, не говоря уж про дельфинов, сходу понятно, кто тут *****.
Тыкать дулю и кричать " Сам дурак" ни к чему не ведёт
Вы с ним воюете или отношения все ещё выясняете?
Безумие бред и агрессия
руками красти
телефоном правити силовиками, це не цинічно?????