Обвинение Путиным Украины в терроризме выглядит цинично даже для России, - ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обвинение президента РФ Владимира Путина Украины во взрыве на Крымском мосту "выглядит слишком цинично даже для России".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России. Не прошло и 24 часа, когда российские самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает кто это", – отметил Подоляк.

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