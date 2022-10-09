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Новости Агрессия России против Украины Война
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Обвинение Путиным Украины в терроризме выглядит цинично даже для России, - ОП

президента,банкова,оп,офіс

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обвинение президента РФ Владимира Путина Украины во взрыве на Крымском мосту "выглядит слишком цинично даже для России".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России. Не прошло и 24 часа, когда российские самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает кто это", – отметил Подоляк.

Читайте также: Взрыв на Керченском мосту – это конкретная спецоперация одной из российских спецслужб и начало эры противостояния силовиков, - ОП

Автор: 

путин владимир (31225) Керченский мост (393) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+25
Дядюшка Шу

@*****

·

https://twitter.com/*****/status/1579120714023841794 5 ч

То, что Крымский мост теперь охраняют боевые дельфины - не более чем сказки российской пропаганды: это обычный россиянин может пойти воевать за Путина, а любой мало-мальски умной скотине, не говоря уж про дельфинов, сходу понятно, кто тут *****.
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09.10.2022 22:52
+22
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09.10.2022 22:50
+15
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09.10.2022 22:51
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Правила форума Совет форумчан
Если раньше на свое день рождения было желание купить какую то фигню, сейчас желание что б города райсеи стирались с лица земли вместе с их **********, старыми пердунами и прочей швалью, хочу что б насиловали их детей а потом живьём на глазах родаков их резали по частям и родакам куски мяса засовывали в рот
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09.10.2022 22:43 Ответить
Так! Під керівництвом мудрого Зе !
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10.10.2022 09:00 Ответить
"Химині кури, Мотрині яйця" .Це така ж правда як воші кашляють...Самі підірвали, а нас звинувачують...!? Організували машину з селітрою, подібним підривали будинки на росії, щоб звинуватити Чечню? Потяг підігнали...Нап'ються і курять що і де попало...?! Бомбою буде лякати...?!
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09.10.2022 22:43 Ответить
Будуть своїх генералів з розстрілювати , щоб нас переляканих налякати
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09.10.2022 22:46 Ответить
Давайте вести таку вiйну, щоб я вас мiг бомбити, а ви мене нi
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09.10.2022 22:46 Ответить
Уйло - террорист √1!!!
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10.10.2022 06:55 Ответить
Вот это и бесит больше всего -безпомощность народа. и цинизм власти.
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11.10.2022 08:37 Ответить
Маразму кремлевских террористов нет границ. Чем больше они врут тем сильнее они возбуждаются от своего цинизма. Тут уже принцип маньяка, мол смотрите что я еще сделаю и что вы мне сделаете
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09.10.2022 22:46 Ответить
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09.10.2022 22:46 Ответить
Курва носата
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09.10.2022 22:48 Ответить
Чому без намордника? Ковід ніхто не відміняв.
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09.10.2022 22:52 Ответить
Тупа вата так само гадала як ця багуцка - вот харашо што раха напала на Україну, уничтожать всех бендєр, вот тагда заживем
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09.10.2022 22:53 Ответить
маскальське *****
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09.10.2022 22:54 Ответить
А коли це зелене недоробло таке вякало. Та взагалі, як там у арапа петруши алексеевича ..... и царевна родила то ли сина толи дочь.... Так і це недоробло.
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09.10.2022 23:07 Ответить
Уродина тварь багуцкая, тупая как и все "слуги" 🤢
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09.10.2022 23:17 Ответить
Ото ку..ва зеленопуза
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10.10.2022 06:33 Ответить
Понабирали идиоток во власть.
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11.10.2022 08:41 Ответить
Офис Президента выглядит неубедительно и жалко после высказываний Стивена Кинга по этому поводу.
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09.10.2022 22:46 Ответить
Этот Офис Президента вообще выглядит неубедительно и жалко. По определению.
При всех предыдущих президентах я вообще в душе не чаял, кто является главой офиса, кто заместителем.
Это просто трэшак. В парламентско-президентской республике руководит какой-то мутный чмошник с крайне сомнительным бэкграундом. Здобули, бл****ь.
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09.10.2022 22:56 Ответить
Ivan is it you again?
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10.10.2022 03:40 Ответить
Танька-давалка давно тебя не было)
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10.10.2022 04:25 Ответить
аналіз вьісєрів невідомо звідки панавьілєзльіх офісньіх радників + ****** новьіньі дом і фрідом - нашє фсьо!
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10.10.2022 08:22 Ответить
на все Воля Божа
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09.10.2022 22:48 Ответить
і лукавого теж.Середини немає
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09.10.2022 23:36 Ответить
Підрив мосту вдався тому що в ОПі про це не знали. Респект СБУ!
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09.10.2022 22:49 Ответить
ОП не буде в курсі,коли українські підводні лодки камікадзе знищуть не пару прольотів полотна а пару несучих опор мосту.
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09.10.2022 23:38 Ответить
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09.10.2022 22:50 Ответить
целофановий...
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09.10.2022 22:56 Ответить
Треба просто перетворити процес знищення русоскота у примислову і конвеерну професійну справу. А для цього треба багато далекобійної зброї і навчання. Так до того і іде. Головне щоб Захід поставляв в великих масштабах. Головне зараз закрити всі міста ППО, а поітм далекобійними ракетами знищити все військове в мордорі в радіусі 1000+.
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09.10.2022 22:51 Ответить
Когда бегун по пенькам с януковичем начинает блеять про цинизм, это слишком даже для зеленой слизи.
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09.10.2022 22:51 Ответить
Ви ще їх на одному страусі разом не бачили як по пеньках спускались )
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09.10.2022 22:57 Ответить
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09.10.2022 22:51 Ответить
До такої старості вони не доживуть!
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10.10.2022 09:05 Ответить
Воровать на телемарафоне еще ценничнее
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09.10.2022 22:52 Ответить
А згадайте, блаЗЄнські, як ви звинувачували Порошенка в тому, що це завдяки йому почалася та йшла війна та що саме він не бажає її закінчити? Чи вже забули? Хіба це не був пік цинізму? Звинувачувати не росію й путіна, а президента України? Ось тепер відчуйте.
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09.10.2022 22:52 Ответить
Вони вже забули про це і брешуть щось нове.
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09.10.2022 22:55 Ответить
Ivan is it you?
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10.10.2022 03:41 Ответить
Дядюшка Шу

@*****

·

https://twitter.com/*****/status/1579120714023841794 5 ч

То, что Крымский мост теперь охраняют боевые дельфины - не более чем сказки российской пропаганды: это обычный россиянин может пойти воевать за Путина, а любой мало-мальски умной скотине, не говоря уж про дельфинов, сходу понятно, кто тут *****.
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09.10.2022 22:52 Ответить
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09.10.2022 22:55 Ответить
Без бойових пінгвінів - до дупи вся ця охорона.
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11.10.2022 08:43 Ответить
Це був незаконний міст, незаконно збудований на території України без згоди України, тому Українська архітектурна комісія наказала знести незаконний міст.
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09.10.2022 23:06 Ответить
Якісь ростовські "ларечники", мабуть біглий янукович, для вивозу украденого з України, збудували незаконний міст. та ще й без дозволу Української інспекції.
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10.10.2022 06:06 Ответить
Вы бы меньше отвлекались на то чяво он там говорит,а больше бы доказательства собирали.
Тыкать дулю и кричать " Сам дурак" ни к чему не ведёт
Вы с ним воюете или отношения все ещё выясняете?
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09.10.2022 23:12 Ответить
Рашка уже как бешеный в последней стадии

Безумие бред и агрессия
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09.10.2022 23:14 Ответить
Професійний терорист звинуватив Українy в тероризмі!
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09.10.2022 23:27 Ответить
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09.10.2022 23:38 Ответить
а владі ротом бути патріотом
руками красти
телефоном правити силовиками, це не цинічно?????
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10.10.2022 07:39 Ответить
 
 