РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8276 посетителей онлайн
Новости Война
11 737 20

Рашисты ночью нанесли удар по Запорожью: Есть погибший, пострадали 5 человек, в том числе ребенок. ВИДЕО (обновлено)

Российские оккупационные войска ночью обстреляли Запорожье.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях! Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых прилетов. Последствия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Позже глава ОВА отметил , что в результате ракетной атаки в центре Запорожья вновь разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.

"На месте трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям предоставляется необходимая помощь", – добавил Старух.

Секретарь горсовета Анатолий Куртев позже заявил, о погибшем лице.

"Еще пять человек пострадали. Среди пострадавших - один ребенок, у которого порезы от осколков стекла. Поисково-спасательные работы продолжаются", - добавил он.

Смотрите также: Ракетными ударами по Запорожью повреждено около 40 многоэтажек и более двухсот частных домов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорожье (2645) обстрел (26850) Старух (145)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Почитав коменти кацапів. То не люди. Може колись і були людьми- не знаю, але то вже не люди.

Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
показать весь комментарий
10.10.2022 06:14
+11
Cмерть рашистським окупантам !
показать весь комментарий
10.10.2022 06:35
+10
Клоун вимагає від Штатів визнати кацапію країною терористом. А чи визнала терористом лаптєстан Україна?
показать весь комментарий
10.10.2022 07:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почитав коменти кацапів. То не люди. Може колись і були людьми- не знаю, але то вже не люди.

Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
показать весь комментарий
10.10.2022 06:14 Ответить
Cмерть рашистським окупантам !
показать весь комментарий
10.10.2022 06:35 Ответить
Фашисти кацапскі коли вже ця нація мокшан здохне і не буде смердіти на весь світ.
показать весь комментарий
10.10.2022 06:37 Ответить
Яким видом ракет, ведеться обстріл ?
показать весь комментарий
10.10.2022 07:08 Ответить
якщо близько десятка, скоріше за все, - знову с300
показать весь комментарий
10.10.2022 07:37 Ответить
З точки зору диваного експерта, Миколаїв, десять прильотів С-300. Запоріжжя - десять прильотів С-300. Кожного дня. фактор несподівано, відкидаємо.
Жодного слова про роботу нашого ПВО,
комусь так треба, чи що це тоді?
показать весь комментарий
10.10.2022 08:03 Ответить
наче писали вже, що ппо проти с-300 не дуже ефективна... треба якось виявляти пускові та винищувати на упередження... але ж у покидьків їх до біса...
показать весь комментарий
10.10.2022 08:09 Ответить
Поки відповіді по бєлгороду не буде, по той час такий бєзпрєдєл триватиме!

Поки ці тварини Путіна не відчують на своїй шкірі те саме, це в Україні триватиме вічно!
показать весь комментарий
10.10.2022 07:26 Ответить
є одне але... якщо поцілимо так само по цивільних об'єктах... на статус терориста довго не чекатимемо, , як мокшандія, і той струмочок військової підтримки, який потихеньку допомагає нам бити ворога, пересохне майже миттєво...
показать весь комментарий
10.10.2022 07:36 Ответить
В рашистских приграничных н.п.полно военных целей,хотя теже военкоматы..Нужно хоть по ним ударить, иначе раштеррор не остановить
показать весь комментарий
10.10.2022 11:57 Ответить
Клоун вимагає від Штатів визнати кацапію країною терористом. А чи визнала терористом лаптєстан Україна?
показать весь комментарий
10.10.2022 07:32 Ответить
Зеля, либо давай ответку по Белгороду, либо уходи
показать весь комментарий
10.10.2022 07:40 Ответить
Как терпилы. Как те солдатики в тире. Сидим и ждем когда на башку ракета прилетит. А потом будет стандартная хрень про "країну-терориста", "усі будуть покарані", "бережіть себе". Надо что-то делать, как-то наступать, двигать линию фронта или какие-то диверсии с этими с-300 устраивать. Тут же на запорожском направлении вообще все глухо. Как будто все всех устраивает.
показать весь комментарий
10.10.2022 07:40 Ответить
мабудь америкоси не дозволяють бити по раші
бо другого пояснення нема
показать весь комментарий
10.10.2022 07:55 Ответить
навряд чи вони забороняють нам бити по своїй тимчасово окупованій території (а с-300 звідти й прилітають, аеродроми базування тих покидьків, що жбурляють крилате залізяччя, нам недоступні фізично) заради звільнення. навіть навпаки. мабуть, чогось поки не вистачає... єдине, що можна зробити, це супутникові дані в режимі реального часу з координатами пускових мобільних установок та відповідні злі пташки на упередження...
показать весь комментарий
10.10.2022 08:04 Ответить
Розумні люди. Треба вміти правильно співставити сили. Ну спалять наші один царський будинок, а ті у відповідь десятки наших. Вам би певно полегшало
показать весь комментарий
10.10.2022 08:06 Ответить
Цапський*
показать весь комментарий
10.10.2022 08:07 Ответить
Даже десять к одному,а не нулю, и то дело..Главное не превращаться в терпил и заставить эту рашскотобазу выть и искать укрытия..
показать весь комментарий
10.10.2022 12:01 Ответить
а чим бити?
показать весь комментарий
10.10.2022 08:08 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
10.10.2022 10:11 Ответить
 
 