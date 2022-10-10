Рашисты ночью нанесли удар по Запорожью: Есть погибший, пострадали 5 человек, в том числе ребенок. ВИДЕО (обновлено)
Российские оккупационные войска ночью обстреляли Запорожье.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях! Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых прилетов. Последствия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Позже глава ОВА отметил , что в результате ракетной атаки в центре Запорожья вновь разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.
"На месте трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям предоставляется необходимая помощь", – добавил Старух.
Секретарь горсовета Анатолий Куртев позже заявил, о погибшем лице.
"Еще пять человек пострадали. Среди пострадавших - один ребенок, у которого порезы от осколков стекла. Поисково-спасательные работы продолжаются", - добавил он.
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Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав
Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!
Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
Жодного слова про роботу нашого ПВО,
комусь так треба, чи що це тоді?
Поки ці тварини Путіна не відчують на своїй шкірі те саме, це в Україні триватиме вічно!
бо другого пояснення нема