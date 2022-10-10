Россияне обстреляли Славянск: прямое попадание в частный дом. 4 человека погибли, двое ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 10 октября российские оккупационные войска нанесли удары по Славянску. Среди пострадавших – ребенок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Славянский городской голова Вадим Лях.
"Недоброе утро в Славянске! Ночью центральная часть города снова подверглась обстрелам. Пострадали частные дома на ул. Ботанической. В одном из них жила семья. Прямое попадание. Трое взрослых погибли. 12-летнего мальчика вынесло взрывной волной. Выжил. Раненый. В настоящее время находится в клинической больнице", - говорится в сообщении.
Общий результат обстрела – четверо погибших, двое раненых.
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+9 Valter Valter
показать весь комментарий10.10.2022 08:42
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ведуться на ядерний шантаж!
Американці мають сказати росії: Ви маєте право обстрілювати Україну, а Україна не має права вас обстрілювати? Якщо не припините ці удари по Україні - ми надамо Україні ракети.