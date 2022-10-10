Россияне обстреляли Славянск: прямое попадание в частный дом. 4 человека погибли, двое ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 10 октября российские оккупационные войска нанесли удары по Славянску. Среди пострадавших – ребенок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Славянский городской голова Вадим Лях.

"Недоброе утро в Славянске! Ночью центральная часть города снова подверглась обстрелам. Пострадали частные дома на ул. Ботанической. В одном из них жила семья. Прямое попадание. Трое взрослых погибли. 12-летнего мальчика вынесло взрывной волной. Выжил. Раненый. В настоящее время находится в клинической больнице", - говорится в сообщении.

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Общий результат обстрела – четверо погибших, двое раненых.









