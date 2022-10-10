РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8276 посетителей онлайн
Новости Война
5 038 13

Россияне обстреляли Славянск: прямое попадание в частный дом. 4 человека погибли, двое ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 10 октября российские оккупационные войска нанесли удары по Славянску. Среди пострадавших – ребенок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Славянский городской голова Вадим Лях.

"Недоброе утро в Славянске! Ночью центральная часть города снова подверглась обстрелам. Пострадали частные дома на ул. Ботанической. В одном из них жила семья. Прямое попадание. Трое взрослых погибли. 12-летнего мальчика вынесло взрывной волной. Выжил. Раненый. В настоящее время находится в клинической больнице", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Рашисты ночью нанесли удар по Запорожью: Есть погибший, пострадали 5 человек, в том числе ребенок. ВИДЕО (обновлено)

Общий результат обстрела – четверо погибших, двое раненых.

Россияне обстреляли Славянск: прямое попадание в частный дом. 4 человека погибли, двое ранены 01

Россияне обстреляли Славянск: прямое попадание в частный дом. 4 человека погибли, двое ранены 02
Россияне обстреляли Славянск: прямое попадание в частный дом. 4 человека погибли, двое ранены 03
Россияне обстреляли Славянск: прямое попадание в частный дом. 4 человека погибли, двое ранены 04

Автор: 

обстрел (26850) Донецкая область (9482) Славянск (2566)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
А тем временем нам США боятся дать дальнобойные системы чтобы мы не стреляли по рашистским военным обьектам ато будет ескалация. Какая еще больше ескалация будет? Смотреть молча как рашисты методично разбивают наши города?
показать весь комментарий
10.10.2022 08:42
+4
Не дадуть допоки в нас залишиться бодай один москворотий українець.
показать весь комментарий
10.10.2022 08:45
+2
типо в амеріці-європі їх немає
показать весь комментарий
10.10.2022 08:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А тем временем нам США боятся дать дальнобойные системы чтобы мы не стреляли по рашистским военным обьектам ато будет ескалация. Какая еще больше ескалация будет? Смотреть молча как рашисты методично разбивают наши города?
показать весь комментарий
10.10.2022 08:42 Ответить
Не дадуть допоки в нас залишиться бодай один москворотий українець.
показать весь комментарий
10.10.2022 08:45 Ответить
Так так
показать весь комментарий
10.10.2022 08:56 Ответить
типо в амеріці-європі їх немає
показать весь комментарий
10.10.2022 08:57 Ответить
Дохера тих москворотих там.
показать весь комментарий
10.10.2022 09:04 Ответить
не того, що буде ескалація.

ведуться на ядерний шантаж!
показать весь комментарий
10.10.2022 08:58 Ответить
Чому американці не надають ракет Україні? Бояться ядерних погроз росії.

Американці мають сказати росії: Ви маєте право обстрілювати Україну, а Україна не має права вас обстрілювати? Якщо не припините ці удари по Україні - ми надамо Україні ракети.
показать весь комментарий
10.10.2022 08:56 Ответить
Треба не чекати що там в амеріці а робити, самим. ВСЕ для цього є. зараз не 40-ві. Технологія-Є. Все вже пораховано, розраховано, накреслено. Уран, Плутоній, Трітій - Все є. Фахівці, Устаткування. Підземні цехи. НІКОГО НЕ СЛУХАТИ. (засекретити від усіх) ПУТІНА зупинить лише одне ВІДПОВІДНИЙ УДАР
показать весь комментарий
10.10.2022 08:59 Ответить
так я про прості ракети , а не про ядерні.
показать весь комментарий
10.10.2022 09:00 Ответить
у кого є ядерна зброя того не чіпають,
показать весь комментарий
10.10.2022 09:02 Ответить
ну це да.
показать весь комментарий
10.10.2022 09:09 Ответить
Гидота московська
показать весь комментарий
10.10.2022 09:08 Ответить
Бойдя дай уже УКРАИНЦАМ далнебойку ATACMS ,сколько можно дрочить уже в" белой будке"......................................
показать весь комментарий
10.10.2022 09:39 Ответить
 
 