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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 62 870 человек, 267 самолетов, 235 вертолетов, 2495 танков, 1486 артсистем, 5149 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 октября потери личного состава противника составляют около 62 870 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 62870 (+370) человек ликвидировано,

танков - 2495 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 5149 (+16) ед,

артиллерийских систем - 1486 (+9) ед,

РСЗО - 353 (+5) ед,

средства ПВО - 181 (+1) ед,

самолетов - 267 (+1) ед,

вертолетов - 235 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1097 (+11),

крылатые ракеты - 249 (+2),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3908 (+18) ед,

специальная техника – 136 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны в течение 9 октября отразили вражеские штурмы вблизи 7 населенных пунктов. Наша авиация поразила 7 мест скопления техники и 3 ЗРК, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 62 870 человек, 267 самолетов, 235 вертолетов, 2495 танков, 1486 артсистем, 5149 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19011) Генштаб ВС (6177) уничтожение (6811) техника (1732) потери (4368)


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В статистику так і не потрапили 2 бомбардувальники ТУ-22М3 знищені нашим беспілотником на території росії.
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10.10.2022 09:43 Ответить
Настамнєт
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10.10.2022 09:45 Ответить
Це неважливо. Статистика враховує їхні втрати, а не наші влучання.
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10.10.2022 11:33 Ответить
пусть лучше они все тихо поломались и никто об этом не узнал.
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10.10.2022 10:06 Ответить
Это не точная инфа, поэтому не попали.
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10.10.2022 11:24 Ответить
Главное, что мы в них попали!
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10.10.2022 12:24 Ответить
 
 