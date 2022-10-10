Общие боевые потери РФ с начала войны – около 62 870 человек, 267 самолетов, 235 вертолетов, 2495 танков, 1486 артсистем, 5149 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 октября потери личного состава противника составляют около 62 870 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 62870 (+370) человек ликвидировано,
танков - 2495 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 5149 (+16) ед,
артиллерийских систем - 1486 (+9) ед,
РСЗО - 353 (+5) ед,
средства ПВО - 181 (+1) ед,
самолетов - 267 (+1) ед,
вертолетов - 235 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1097 (+11),
крылатые ракеты - 249 (+2),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3908 (+18) ед,
специальная техника – 136 (+0).
"Самые большие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль