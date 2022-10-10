Ракетный удар по Киеву: в настоящее время известно о 8 погибших и 24 раненых. ВИДЕО
В Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара в понедельник погибли 8 человек, еще 24 мирных жителя получили ранения.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
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Провоцируют на волну негодования, чтобы украинцы раскачивали лодку, требовали немедленного адекватного воздействия.
Предполагаю, что ВСУ само разберется куда и как ответить, а таких "товарищей" мы можем просто спамить не отвечая, чтобы они не создавали "мнение народа".