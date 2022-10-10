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Новости Война
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Ракетный удар по Киеву: в настоящее время известно о 8 погибших и 24 раненых. ВИДЕО

київ

В Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара в понедельник погибли 8 человек, еще 24 мирных жителя получили ранения.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Удар по Киеву попал в трансляцию BBC. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25466) обстрел (26850) жертвы (2056)


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Топ комментарии
+57
Агония плешивого гандона
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10.10.2022 10:11
+48
как вам спится Илон Маск и Папа?.. мылотворцы х.евы
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10.10.2022 10:14
+37
Там пи...Су Кучме не икается? Это ж он Ту 95 и Ту 160 наши любимой Раиссе передал
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10.10.2022 10:13
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Фейерверк цирковой со взрывом моста я не комментировал на цензоре...,сидя в Ютьюбе сразу понял...подстава...а вы дальше радуйтесь....
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10.10.2022 10:54 Ответить
Та понятно было шо Пуйло само его *********. Нужен был какой-то повод для ударов по крит обьектам. А тут все уже всрались от радости.
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10.10.2022 11:27 Ответить
Ну от яка БАРАНЯКА виклала відео і не запіксіліла локацію?!
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10.10.2022 11:04 Ответить
Чекай , кончене ху@ло , прильоту по кремлю 😡
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10.10.2022 11:04 Ответить
На форуме много ботов, зарегистрированных после февраля 22 года под различными флагами.
Провоцируют на волну негодования, чтобы украинцы раскачивали лодку, требовали немедленного адекватного воздействия.
Предполагаю, что ВСУ само разберется куда и как ответить, а таких "товарищей" мы можем просто спамить не отвечая, чтобы они не создавали "мнение народа".
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10.10.2022 11:35 Ответить
Хороших кацапів не буває! Кацапстан повинен бути знищенним, від слова весь!!!!
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10.10.2022 12:50 Ответить
***** має висити на ************ башті!
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10.10.2022 12:51 Ответить
Чи не час іппанути по Білорашці?... А також по Бєлгороду, Курську і т.д.? Чи й далі гундос яйця чухати буде???
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10.10.2022 13:01 Ответить
Я так бачу, що поки гундосу в башку не прилетить, то толку не буде...
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10.10.2022 13:02 Ответить
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