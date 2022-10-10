Оккупанты выпустили 75 ракет по Украине, 41 из них уничтожила ПВО, - Залужный

Российские оккупационные войска продолжают наносить ракетные удары.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА.

Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО.

Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить граждан. Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях!" - отметил он.

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