Оккупанты выпустили 75 ракет по Украине, 41 из них уничтожила ПВО, - Залужный
Российские оккупационные войска продолжают наносить ракетные удары.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА.
Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО.
Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить граждан. Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях!" - отметил он.
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+43 Igor Grytselyak
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+37 Старый зольдат
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пояснити усім у Світі та знищити або знищити та пояснити ту ху.ню
Леонид Филатов, 1999 г.
Еще и ***** в президентское кресло не сел, а поэт уже все про него написал.
Впрочем, он писал не о конкретном человек. Он писал о россии, где эта ситуация типичная
Но не надо расслабляться, намного (стократно) более опасен вылет самолетов из *********** и других кацапских аэродромов с целью бомбометания в условиях, когда мы перезаряжаем ПВО. Часть запаса ракет, увы, придется держать на этот случай, даже если мы могли бы еще лучше сбить ракеты. Пока хармами и после атакмс не обработали ************ аэродромы с самолетами на них.
Жодних фінансових обмежень також і близько не видно... За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд Джерело:
та тілько всі хто робив
-одні на фронті
-інші за кордоном ховаються
-ті хто залишився нічого не вміють
Це дуже не просто.
Але це буде зроблено рано чи пізно,
і чим раніше - тим краще.
а з 24 лютого теж за мост вбивали та катували дітей та людей??
Пішов Фуйлу у дупу разом з мостом.
ВОНИ постійно підривали будинки з московітами ще з часів війни в Чечні, МН17, НОРд-ОСТ, газогони ПП-1та 2…..
Як тобі такий варіант: пуйло дав наказ підірвати, щоб почати масовані атаки на нас, тому що чмобілізація провалилася зі тріском, а від тих, кого вдалося впіймати, немає ніякого толку.....
Він, звичайно, міг і раніше так зробити, але можливо це був план б/в/с....
І також, можливо не розраховував, що проліт моста перестане існувати....
Я пам'ятаю чеченські кампанії, дуже схожий почерк...
🇺🇦⚔️‼️❤️😡👍✊🇪🇺🇩🇪🇳🇴🇹🇷🇱🇹🇨🇿🇸🇪🇮🇩🇯🇵🇨🇦🇬🇧🇦🇿🇺🇸🇫🇮🇪🇪😡😡‼️❤️🇺🇦⚔️
Головне, щоб з ОПУ дєрьмаки з татаровими, вчергове, «не свою інформацію третіх стран» не злили лукашенку!!
Больше 50% это неплохой показатель считается