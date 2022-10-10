Зеленский о массированных обстрелах Украины: У них две мишени - энергообъекты и люди. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский призвал граждан находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские "Шахиды". У них две мишени.
Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельнитчина, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг.
Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны.
Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда.
Сегодня будьте в укрытиях. Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него", - подчеркнул глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відповісти Видалити
Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса.
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ
https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
ЗЕЛЕНСКИЙ ОТВЕТИЛ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАЙДЕНА ОБ УГРОЗЕ РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ
28 ЯНВАРЯ 2022
ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК
"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств,
они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война - это паника.
https://www.bbc.com/russian/news-60164297
20 февраля вечером, за три дня до эскалации, министр обороны Алексей Резников заявил :
«по состоянию на этот час УДАРНОЙ группировки со стороны Российской Федерации ни в одном из мест, где они окружили Украину, ПОКА НЕ СФОРМИРОВАНО.
https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
Сообщение на официальном сайте президента за 29 марта об итогах украинско-российских переговоров в Стамбуле. Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета " и "возьмет на себя обязательство НЕ размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы, а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь С СОГЛАСИЯ РОССИИ КАК СТРАНЫ-ГАРАНТА).
https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
Глава президентской фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что некоторые американские СМИ распространяют "откровенные фейки" относительно угрозы нового вторжения российской армии в Украину.
Как сообщает "Новое время", депутат приравнял влиятельные американские издания к российским пропагандистам.
Политик также убежден, что через несколько недель "фаза паники исчезнет".
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1122210.40
Пороха кацапи хоча б поважали, а об тебе ноги витирають
Якщо партнери не дають. то це можна купити на чорному ринку.
Чому бюджет приймається такий наче країна не воює. Дуже дивно себе поводять наші політики