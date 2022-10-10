Зеленский о массированных обстрелах Украины: У них две мишени - энергообъекты и люди. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал граждан находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские "Шахиды". У них две мишени.



Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельнитчина, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг.

Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны.



Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда.



Сегодня будьте в укрытиях. Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него", - подчеркнул глава государства.

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