РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10832 посетителя онлайн
Новости
7 254 17

Во Львове ракетами поврежден объект критической инфраструктуры - нет горячей воды и частично света

львів

Во Львове зафиксировано попадание российских ракет по объекту критической инфраструктуры, нет горячей воды, часть города без света.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале председатель Львовского горсовета Андрей Садовой.

"Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место", – говорится в сообщении.

Садовой отметил, что из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ, поэтому горячая вода не подается.

Также читайте: Рашисты ударили по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области, - Козицкий

В городе запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях для возобновления водоснабжения в город.

Часть города без электроэнергии. Не работает треть светофоров. После завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регулировщики.

Львов (4580) ракеты (3549) инфраструктура (250)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Реакція хлопців на передку, які дивляться відео ракетних ударів: - ********… - Їм пииизда.
показать весь комментарий
10.10.2022 11:23
+5
А що бракує нашим РСЗО та ракетній артилерії вчинити те саме в Ростові на Дону, Білгороді та інших містах на території РФ
показать весь комментарий
10.10.2022 11:22
+4
Говорять, що пів Украіни без світла .
Може всеж вдарити у відповідь по центрам кацапських міст ?

«А то хутін нападе» - А ЗАРАЗ ВІН ЩО РОБИТЬ ???
показать весь комментарий
10.10.2022 11:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Схоже б'ють по інфраструктурів заходу акцентовано, можливі провокації від картопляників, але всі вже давно готові.
показать весь комментарий
10.10.2022 11:21 Ответить
Я так понимаю ********** ничего не будет ?
показать весь комментарий
10.10.2022 11:22 Ответить
А що бракує нашим РСЗО та ракетній артилерії вчинити те саме в Ростові на Дону, Білгороді та інших містах на території РФ
показать весь комментарий
10.10.2022 11:22 Ответить
какой в этом смысл? смысл есть, если уничтожать самолеты, склады со снарядами и вооружением и заводы по производству всего вышеперечисленного..., свои люди на рашке - просто мусор...
показать весь комментарий
10.10.2022 11:25 Ответить
Простой смысл. Безнаказанность порождает беззаконие. Они должны понимать что на каждый такой высер будет соответствующий ответ по их объектам инфраструктуры. Кроме того их гражданские будут лучше понимать причнно следственные связи, а то у них с этим туго
показать весь комментарий
10.10.2022 13:01 Ответить
Хватит писать бесполезные с военной точки зрения вещи, та какие бесполезные, тотально вредные и абсурдные, у нас каждый выстрел на счету.

Бить надо по военным заводам и по рабочим, инженерам, руководителям проектов, которые там работают. Нанять чеченца за 100000 долларов (или узбека, или даже русского, но русского только за водку, они доллары даже не видели никогда в жизни), чтобы тот проломил голову инженеру, который руководит сборкой ракетных двигателей, например. Этот инженер без охраны, по графику, физически слабый. Бей ножом и топором и все, спрячь тело хотя бы на 4-5 часов, чтобы успеть выехать из города, дальше уезжай в другую сторону и получай бабки. Такого рода операции должны быть. Замены работникам промышленных военных предприятий вообще нету, убей 50-60 лет мужичка и его никто не сможет заменить. Военных закрытых городков не по ядерке у кацапов практически нету, заводы прямо в городах многие стоят, проходной двор везде.
показать весь комментарий
10.10.2022 11:31 Ответить
Бить надо по военным заводам и по рабочим, инженерам, руководителям проектов, которые там работают💯
показать весь комментарий
10.10.2022 11:44 Ответить
100+ хаймарсов для антионовского моста нашли. 75 хаймарсов для ответки по инфраструктуре тоже есть. Смысла ******* зеркально более чем достаточно.
показать весь комментарий
10.10.2022 13:02 Ответить
Реакція хлопців на передку, які дивляться відео ракетних ударів: - ********… - Їм пииизда.
показать весь комментарий
10.10.2022 11:23 Ответить
Говорять, що пів Украіни без світла .
Може всеж вдарити у відповідь по центрам кацапських міст ?

«А то хутін нападе» - А ЗАРАЗ ВІН ЩО РОБИТЬ ???
показать весь комментарий
10.10.2022 11:24 Ответить
Ну ***** и дурак, сейчас тепло на улице.

Чмоня мог сделать тоже самое, но в мороз, тогда бы угроза отсутствия потока воды в трубах потребовала бы срочных мер для того, чтобы все трубы при замерзании не полопались, особенно в земле или под асфальтом.

Вовремя мост взорвали, иначе бы чмоня самоподорвал жилой дом в Москве и сделал тоже самое, но уже в мороз. А теперь на зиму ракет уже не будет, особенно еще в рабочем состоянии и особенно, если на России будут диверсии на ракетных заводах.
показать весь комментарий
10.10.2022 11:26 Ответить
" чтобы все трубы при замерзании не полопались, особенно в земле или под асфальтом." (С)

Тобі скільки рочків?
показать весь комментарий
10.10.2022 11:34 Ответить
Судячи з його постiйних висерiв-простирадл кацапською, чувак дебело сидить на самокаламбуцяних барбiтуратах..
показать весь комментарий
10.10.2022 12:12 Ответить
 
 