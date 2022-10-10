Во Львове ракетами поврежден объект критической инфраструктуры - нет горячей воды и частично света
Во Львове зафиксировано попадание российских ракет по объекту критической инфраструктуры, нет горячей воды, часть города без света.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале председатель Львовского горсовета Андрей Садовой.
"Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место", – говорится в сообщении.
Садовой отметил, что из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ, поэтому горячая вода не подается.
В городе запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях для возобновления водоснабжения в город.
Часть города без электроэнергии. Не работает треть светофоров. После завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регулировщики.
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Бить надо по военным заводам и по рабочим, инженерам, руководителям проектов, которые там работают. Нанять чеченца за 100000 долларов (или узбека, или даже русского, но русского только за водку, они доллары даже не видели никогда в жизни), чтобы тот проломил голову инженеру, который руководит сборкой ракетных двигателей, например. Этот инженер без охраны, по графику, физически слабый. Бей ножом и топором и все, спрячь тело хотя бы на 4-5 часов, чтобы успеть выехать из города, дальше уезжай в другую сторону и получай бабки. Такого рода операции должны быть. Замены работникам промышленных военных предприятий вообще нету, убей 50-60 лет мужичка и его никто не сможет заменить. Военных закрытых городков не по ядерке у кацапов практически нету, заводы прямо в городах многие стоят, проходной двор везде.
Може всеж вдарити у відповідь по центрам кацапських міст ?
«А то хутін нападе» - А ЗАРАЗ ВІН ЩО РОБИТЬ ???
Чмоня мог сделать тоже самое, но в мороз, тогда бы угроза отсутствия потока воды в трубах потребовала бы срочных мер для того, чтобы все трубы при замерзании не полопались, особенно в земле или под асфальтом.
Вовремя мост взорвали, иначе бы чмоня самоподорвал жилой дом в Москве и сделал тоже самое, но уже в мороз. А теперь на зиму ракет уже не будет, особенно еще в рабочем состоянии и особенно, если на России будут диверсии на ракетных заводах.
Тобі скільки рочків?