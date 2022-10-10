Во Львове ракетами поврежден объект критической инфраструктуры - нет горячей воды и частично света

Во Львове зафиксировано попадание российских ракет по объекту критической инфраструктуры, нет горячей воды, часть города без света.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале председатель Львовского горсовета Андрей Садовой.

"Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место", – говорится в сообщении.

Садовой отметил, что из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ, поэтому горячая вода не подается.

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В городе запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях для возобновления водоснабжения в город.

Часть города без электроэнергии. Не работает треть светофоров. После завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регулировщики.