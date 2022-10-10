Вражеские ракеты попали в энергосистемы разных городов, есть попадание в ТЭЦ. Нужно быть готовыми к веерным отключениям, - ОП

Россияне продолжают терроризм. Применяют авиацию и множество ракет по объектам критической инфраструктуры для уничтожения энергообеспечения страны!

Об этом сообщил в телеграмм-канале замглавы Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"Уже однозначно понятно, что большая часть ракет попала в энергосистемы разных городов. Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельнитчины, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом весь юг", - отмечает он.

Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовыми к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений. Например, только в Киевской области ПВО сбило шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ. ‼️Профильные службы прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов", - добавляет Тимошенко.

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