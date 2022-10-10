По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве, - Шмыгаль
Российские террористы сегодня массово обстреливают украинские города. Под ударами гражданская и критическая инфраструктура.
Об этом сообщил в телеграмм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Одними из первых целей стали детская площадка, музеи и образовательные учреждения. К сожалению, погибли люди. По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и городе Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", - отметил Шмыгаль.
Главная цель этих военных преступников посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла. Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты.
"Спасибо нашим спасателям и медикам, которые сейчас в эпицентрах обстрелов спасают жизнь людей. Спасибо нашим энергетикам, которые под обстрелами восстанавливают питание городов. Держим строй! Нашим защитникам и системе ПВО удалось сбить более 40 ракет из 70. Мы знали, с кем имеем дело и потому так важно обеспечить нашу победу. Оставайтесь в укрытиях. Слава Украине!", - добавляет премьер.
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А це тоді хто написав :
"или какой ответ дают ЗСУ?"
Розлади свідомості ? Щодо ЗСУ-вони зараз героїчно у тяжких боях відбивають наші тимчасово окуповані теріиторії. Якщо хочеться у цьому переконатися-можна злізти з дивану та поїхати туди, на передову.
щоб бити ворого на фронті
Загальна думка, колишній тріумвірат - путін, шойгу, герасимів - всьо. Офіційно ще на місцях, а насправді позбавлені всіх ниток управління
Те, що сталося сьогодні, це вже практичні дії нового тріумвірату - пригожин, кадиров, суровкін.
Війна набуває нового характеру.
Три-чотири вечори переглядав «аналітиків». Висновок: абсолютне і тотальне витрачання часу ні на що.
**** серйозно, ти мене розсмішив.
Усі бачать який він тупий, із нього буде хороший воєначальник, багато росіян стануть хорошими.
Ракета полетит на военную технику, на военных людей и на работников военных заводов. Кстати, даже если Шойгу какой-то приедет в Белгород, то не стоит его убивать. Он не военный и бездарность, не стоит тратить на него ракету.
Покажем им, что у них значительно холоднее зима, что у них в 50 раз длиннее плечи инфраструктуры, что им куда сложнее экспресс-ремонты выполнять, что у них нету Европы под боком с современными генераторами и электростанциями.
А мне не лень напомнить, что на днях депутаты ВР проголосовали за выделение 90 миллиардов гривен на дороги. Как и все годы до этого выделяли не на закупку ПВО и ПРО. И во время войны не на ПВО и ПРО, а на дороги. Теперь вы начали понимать, кто сидит в ВР и чем это чревато для гражданского населения? На дорогах они решили подзаработать? Ностальгия по "Великому крадівництву"?
Голосовали за это "Слуга народа", "Довіра", осколки ОПЗЖ - "Платформа за життя та мир" с "Відновлення України" и часть "Голоса". Народ должен знать своих хероев и делать выводы.
@AndrejTesla
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https://mobile.twitter.com/AndrejTesla/status/1579379634877370369 1 год
Після сьогоднішніх обстрілів : 1) Єдиний марафон - нах@й . 2) ОПЗЖ - нах@й . 3) Монобільшість - нах@й . 4) Керівництво ВР - нах@й . 5) Дороги - нах@й . 6) дєрьмак та татровисмірнови нах@й до в'язниці . 7) Бюджет тільки на Армію і Державу . Усе інше - нах@й !!!
До речі, він досі не висловив свою позицію щодо війни і щодо його інтерв'ю осені 2019 року.
Треба зберігати холодний розум, а не займатися зрадойобством.
Війна триває, треба патрони рахувати, а не зрадоньку розганяти.
Украине молитвы за здравие гундяева и путина?
Ведь по факту мы бездарно потратили мирное время, а могли построить государство, на которое парашка, могла только, как шавка из-за поребрика гавкать.
Вы готовы хоть тысячу раз наступать на одни и те же грабли.
Аплодирую вашему уму.
Хорошо, что это произошло не во время лютых морозов. Запас ракет у него не бесконечный.
Я надеюсь, что власть все починет до морозов, учтет недостатки обороны ПВО и особенно на то, что добьется от наших международных партнеров закрытого неба Украины и таких санкции, что у него не будет возможности наносить нам вред!
1) Папе Римскому.
2) Илону Маску.
3) Эрдогану.
4) Кто там в Румынии главный.
И снабдить это риторическим вопросом - вы бы вели переговоры с Гитлером, будь у того ядерное оружие?
Кабмин будет работать наконец-то? Или все заняты написанием текстов для Зеленского?
1) Папа Римский.
2) Илон Маск (этот пошёл дальше и написал, что Крым отдали Украине по ошибке, а ещё, что Украина должна отказаться от курса в НАТО).
3) Различные официальные лица Турции (потому что якобы это единственный путь закончить войну).
4) Министр обороны Румынии (то же, что и п. 3).
Или тебя задело, что я критикую zелёную команду? Ну, так привыкнуть должен был давно. Был бы президентом Порошенко - твой плешивый любимец вообще бы не нападал, потому что ракетную программу бы никто не свернул, как это сделал Zеленский. А теперь брысь.
И чем Ющенко не устраивает, додик? При нём состоялись первые шаги Украины к НАТО, жаль, Меркель преградила путь.
твоё кацапское нутро за десять миль воняет.. нах пшол -так понятно
Вместо "Грома-2" нужно упоминать Вільха-М (дальность до 120 км) и Сапсан (часто путают с "Гром-2", так до конца и не понятно, на каком этапе была его разработка и какая там дальность).
Террор ради террора, насилие ради насилия.
Альянс должен закрывать небо над Украиной. И закончить эту войну.
Никакого стратегического ядерного оружия он не применит.
То ж ніколи цього не діждетесь.
https://forum.lvivport.com/threads/bud-laska-dopomozhit-meni-posaditi-putina-do-vjaznici.120613/