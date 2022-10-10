Россия выпустила ракеты и дроны по Украине из Каспийского моря, Нижнего Новгорода, АР Крым и Беларуси, - Маляр
В течение пяти часов было выпущено более 74 ракет и 17 БпЛА типа "Шахед".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в телеграм-канале, ссылаясь на данные Генштаба.
Сегодня в период с 06:20 до 11:15 Российской Федерацией были нанесены ракетные и ракетно-авиационные удары по территории Украины из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода по городам Киев, Львов, Прилуки, Хмельницкий, Днепр, Нежин, Житомир, Харьков.
Предварительно в ударах было задействовано более 74 ракет – информация уточняется.
Кроме того, противником были нанесены авиационные удары с применением 17 БпЛА типа "Шахед" с территории Беларуси и АР Крым.
Подразделениями ЗРВ, ПВО СВ и авиацией Воздушных сил ВСУ были уничтожены по предварительным данным 42 ракеты (данные уточняются).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Есть сомнения, что это всё, что есть
Інакше путін подумає, що так можна, і далі буде наносити удари по нашій інфраструктурі.