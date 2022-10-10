Россия выпустила ракеты и дроны по Украине из Каспийского моря, Нижнего Новгорода, АР Крым и Беларуси, - Маляр

В течение пяти часов было выпущено более 74 ракет и 17 БпЛА типа "Шахед".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в телеграм-канале, ссылаясь на данные Генштаба.

Сегодня в период с 06:20 до 11:15 Российской Федерацией были нанесены ракетные и ракетно-авиационные удары по территории Украины из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода по городам Киев, Львов, Прилуки, Хмельницкий, Днепр, Нежин, Житомир, Харьков.

Предварительно в ударах было задействовано более 74 ракет – информация уточняется.

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Кроме того, противником были нанесены авиационные удары с применением 17 БпЛА типа "Шахед" с территории Беларуси и АР Крым.

Подразделениями ЗРВ, ПВО СВ и авиацией Воздушных сил ВСУ были уничтожены по предварительным данным 42 ракеты (данные уточняются).