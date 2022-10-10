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Новости Война
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Россия выпустила ракеты и дроны по Украине из Каспийского моря, Нижнего Новгорода, АР Крым и Беларуси, - Маляр

маляр

В течение пяти часов было выпущено более 74 ракет и 17 БпЛА типа "Шахед".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в телеграм-канале, ссылаясь на данные Генштаба.

Сегодня в период с 06:20 до 11:15 Российской Федерацией были нанесены ракетные и ракетно-авиационные удары по территории Украины из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода по городам Киев, Львов, Прилуки, Хмельницкий, Днепр, Нежин, Житомир, Харьков.

Предварительно в ударах было задействовано более 74 ракет – информация уточняется.

Читайте: По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве, - Шмыгаль

Кроме того, противником были нанесены авиационные удары с применением 17 БпЛА типа "Шахед" с территории Беларуси и АР Крым.

Подразделениями ЗРВ, ПВО СВ и авиацией Воздушных сил ВСУ были уничтожены по предварительным данным 42 ракеты (данные уточняются).

обстрел (26850) ракеты (3549) россия (95326) дроны (3834)


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Топ комментарии
+28
Агонія карликового пі@ дора продовжується , випускає по Украіні все , що є , мразі кончені 😡
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10.10.2022 12:08
+27
У вiдповiть на ракетнi атаки кацапiв пiду донатити ЗСУ. Слава Украине!!
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10.10.2022 12:08
+19
чому у бульбастані ще не горять аеродроми?
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10.10.2022 12:09
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рашка иобу далась .
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10.10.2022 12:08 Ответить
Останні дні ерефії
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10.10.2022 12:12 Ответить
Давно
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10.10.2022 12:13 Ответить
беларусь молчит никто не протестует против обстрелов -должны отвечать на ровне с рашкой в Гааге
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10.10.2022 12:27 Ответить
Агонія карликового пі@ дора продовжується , випускає по Украіні все , що є , мразі кончені 😡
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10.10.2022 12:08 Ответить
В агонии сомнений нет.
Есть сомнения, что это всё, что есть
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10.10.2022 12:33 Ответить
У вiдповiть на ракетнi атаки кацапiв пiду донатити ЗСУ. Слава Украине!!
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10.10.2022 12:08 Ответить
Героям Слава
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10.10.2022 12:09 Ответить
Сьогодні треба отвєтку нанести по критичній інфраструктурі близьких російських міст!

Інакше путін подумає, що так можна, і далі буде наносити удари по нашій інфраструктурі.
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10.10.2022 12:09 Ответить
ракетами ми не можемо але можемо кілерами і диверсантами. Ціль для ліквідації - льотчики, їх родини, військові керівники, центри скупчення кацапів, лінії електропередач, залізниці, метро і т.д. Широка диверсійна боротьба - це асиметрична відповідь на ракетні удари
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10.10.2022 12:16 Ответить
чому у бульбастані ще не горять аеродроми?
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10.10.2022 12:09 Ответить
Та хоч з Мадагаскару. Чим відповідатимете,Маляр?
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10.10.2022 12:10 Ответить
Зато Бульбофюрер выродок фашистский обвинял Украину что якобы она хотела бомбить Беларашку. Нужно уже раздолбить Беларашке все аеродромы и склады с заводами на самом деле пока не поздно.
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10.10.2022 12:13 Ответить
Не начасі кулеба сказав
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10.10.2022 12:16 Ответить
Настав час знищити всі обьєкти в Білорусії
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10.10.2022 12:17 Ответить
достаточно разбомбить все аеродромы с металоломом
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10.10.2022 12:26 Ответить
Наші мости міцніші
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10.10.2022 12:17 Ответить
Передсмертні судоми помираючого монстра. Не знаю як хто, але в мене наростає злість і готовність душити рашистів голими руками. Рівноваги я не втратив, помста буде витончена і підступна зроблена з холодною головою, гарячими руками і з великим задоволенням.
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10.10.2022 12:19 Ответить
... уничтожать при взлете с аэродрома!!! быдлонасекомышей болот мацковии
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10.10.2022 12:29 Ответить
Ша ! Зеля дуже налякався! Зараз буде домовляться з Путлером !
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10.10.2022 13:01 Ответить
А шо там з беларусю розірвати стосунки не на часі а зе не чую
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10.10.2022 13:18 Ответить
По бульбастану потрібно було сразу гатити по аєродромах досить вже !
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10.10.2022 15:25 Ответить
гораду срускага позора пріготовится
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10.10.2022 15:45 Ответить
 
 