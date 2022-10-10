Притула и Стерненко объявили сбор средств на дроны-камикадзе RAM II UAV: "Будут хлопки, будет больно"

Активист Сергей Стерненко и волонтер Сергей Притула объявили сбор средств на дроны-камикадзе, с помощью которых будут уничтожать российских оккупантов.

Об этом Притула сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября, но бункерный урод внес свои коррективы. НАЧИНАЕМ УЖЕ!!! Собираем на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV. Будет хлопок. Будет больно", - подчеркнул он.

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