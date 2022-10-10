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Новости Война
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Притула и Стерненко объявили сбор средств на дроны-камикадзе RAM II UAV: "Будут хлопки, будет больно"

притула,стерненко

Активист Сергей Стерненко и волонтер Сергей Притула объявили сбор средств на дроны-камикадзе, с помощью которых будут уничтожать российских оккупантов.

Об этом Притула сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября, но бункерный урод внес свои коррективы. НАЧИНАЕМ УЖЕ!!! Собираем на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV. Будет хлопок. Будет больно", - подчеркнул он.

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IBAN: UA173052990000026008046715893

Смотрите: Фонд Сергея Притулы и школа Боривитер подготовили первые выпуски украинских воинов, в частности, по направлениям военной связи и управления гражданскими БПЛА в военных условиях. ФОТОрепортаж

помощь (7752) Стерненко (394) Притула Сергей (84)


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Топ комментарии
+41
А з бюджету не можна виділити замість кварталівських рож?
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10.10.2022 12:34
+25
RAM II UAV - 3 кг вибухівки
іранські мопеди - 50 кг вибухівки...
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10.10.2022 12:34
+22
Віддайте 3 млрд., що виділили на телемарафон, за них зможете закупити 26 тис.дронів
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10.10.2022 12:42
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Де докази , що він і так був безкоштовний?)
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11.10.2022 13:15 Ответить
Краще б на виробництво дронів збирали власних, а не купівлю готових. І характеристики у них були б кращі.
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10.10.2022 19:01 Ответить
Це українські дрони
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11.10.2022 13:16 Ответить
Ну тепер ясно, що це на основі лелеки буде робитися
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11.10.2022 14:29 Ответить
Для помсти треба щось потужніше. У нас стріляють ракетами, а будемо відповідати дрібними дронами. Несерйозно
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11.10.2022 09:20 Ответить
Наскільки розумію, що ці дрони-камікадзе невеличкі. Може за ТАКУ суму купити їх меньше але з кращими параметрами? Щоб дальність більше та груз важче. Щоб до самої кацапетовки в мавзолєй шваркнуть.
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11.10.2022 16:57 Ответить
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