Притула и Стерненко объявили сбор средств на дроны-камикадзе RAM II UAV: "Будут хлопки, будет больно"
Активист Сергей Стерненко и волонтер Сергей Притула объявили сбор средств на дроны-камикадзе, с помощью которых будут уничтожать российских оккупантов.
Об этом Притула сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября, но бункерный урод внес свои коррективы. НАЧИНАЕМ УЖЕ!!! Собираем на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV. Будет хлопок. Будет больно", - подчеркнул он.
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