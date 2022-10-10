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Новости Война
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Боррель отреагировал на массированный обстрел Украины: "Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути"

боррель

Евросоюз предоставит очередную военную поддержку в ответ на обстрелы Россией.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

"Глубоко шокирован нападениями России на мирных жителей в Киеве и других городах Украины. Таким действиям не место в 21 веке. Я осуждаю их. Мы с Украиной. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути", - говорится в сообщении.

Читайте: Поставки Украине западными странами дальнобойного оружия станут для России "красной линией", - росСМИ

обстрел (26850) помощь (7752) Евросоюз (17056) Боррель (784)


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Топ комментарии
+21
Ось так і треба. Швидко. А не якась глибока стурбованість.
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10.10.2022 12:45
+20
І ЗСУ має добрі новини. Тримайтесь і бережіть себе
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10.10.2022 12:43
+18
Скоро схоже білоруську народну республіку доведеться денацифікувати, думаю ніхто не буде проти ударів хімарсами по картопляниках.
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10.10.2022 12:45
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І ЗСУ має добрі новини. Тримайтесь і бережіть себе
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10.10.2022 12:43 Ответить
А что за хорошие новости такие. Говрят наши в ответ по территории лаптестана били .Хотелось бы знать результаты попаданий
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10.10.2022 13:47 Ответить
Ось так і треба. Швидко. А не якась глибока стурбованість.
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10.10.2022 12:45 Ответить
Скоро схоже білоруську народну республіку доведеться денацифікувати, думаю ніхто не буде проти ударів хімарсами по картопляниках.
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10.10.2022 12:45 Ответить
Лука Мудіщев дуже цінить свій нафтопереробний завод в Мозирі. По ньому треба їбану...ть
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10.10.2022 12:52 Ответить
Так і є, війна з білорашкою невідворотня, або ми їм наносимо превентивно удари по інфраструктурі й зриваємо підготовку, або знову ждемо до останнього і вони до нас підуть підготовленими при повному параді й забезпеченням що швидше за все й буде, потім знову в попихах треба буде виправляти ситуацію.
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10.10.2022 12:57 Ответить
То зброя чи макарони з консервами їдуть ?
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10.10.2022 12:50 Ответить
патрони до пістолетів "Макарова"
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10.10.2022 12:54 Ответить
Тоді я спокійний .
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10.10.2022 12:56 Ответить
Наконец то стала пропадать озабоченность.
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10.10.2022 12:50 Ответить
Хотілося б у це вірити...
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10.10.2022 12:52 Ответить
Вряд ли .Написано же выше,что она сменилась глубокой шикорованностью
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10.10.2022 13:48 Ответить
Ой, а шо такоє?
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10.10.2022 12:52 Ответить
Стурбований і засуджує.
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10.10.2022 12:53 Ответить
ПВО давай !
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10.10.2022 12:54 Ответить
Мабуть на черепахах?
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10.10.2022 12:58 Ответить
90 миллиардов гривен на асфальт от ублюдка зэ-иуды
небо закрыто асфальтом-это для тех кто спросит почему на них падают ракеты
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10.10.2022 13:00 Ответить
А ще від героїчної боротьби з "Бізнесом на крові", в результаті якої наші радари залишились грудою металобрухту без контрабандних клістронів із Залісся!
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10.10.2022 13:30 Ответить
90 млрд гривен-это в этом году а ...да да именно во время войны и бомбежек!но в даже если делать выбор между тремя батареями пэтриотов и асфальтом то выбор очевиден
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10.10.2022 13:45 Ответить
2 гаубиці?
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10.10.2022 13:03 Ответить
Илон Маск, а ты не хочешь посетить Киев? Поспрашиваешь людей хотят ли они в Киеве рузьгого мира
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10.10.2022 13:09 Ответить
Завтра G7, післязавтра - Рамштайн, не перемикайтесь
Сьогодні рашисти додали нашим військовим люті, тож знатно відгрібатимуть, власне вже почали - на Херсонщині задвохсотили генерала вс рф. Чекаємо також надзвичайних подій на кацапстані.
Русня радісно волає по всім мережам, не розуміючи, що нищать вони, насамперед, майбутнє своє та своїх нащадків.

Upd. Почалося... "Місцеві ЗМІ селища Бурмакіно (Ярославль) повідомляють, що загорівся склад 6-го арсенала ВМФ. Це один з центральних складів Міноборони - найбільший Вже евакуювали школу та дитячий садок, які розташовані неподалік (логічне розташування, правда?).
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10.10.2022 13:12 Ответить
Якось по#уй на той дитсадок з орчатами ...
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10.10.2022 13:27 Ответить
 
 