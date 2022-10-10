Боррель отреагировал на массированный обстрел Украины: "Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути"

Евросоюз предоставит очередную военную поддержку в ответ на обстрелы Россией.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

"Глубоко шокирован нападениями России на мирных жителей в Киеве и других городах Украины. Таким действиям не место в 21 веке. Я осуждаю их. Мы с Украиной. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути", - говорится в сообщении.

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