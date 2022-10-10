Сбито 45 из 80 ракет, уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
10 октября в 6 часов утра взбешенный диктатор дал команду атаковать мирные города Украины по всем направлениям ракетами разных типов, в частности из акватории Черного моря и Каспийского региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Используются высокоточные крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования.
Х-101, Х-555 оккупанты запускают из района Каспия из одиннадцати самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160. Крылатые ракеты "Калибр" – с кораблей в Черном море.
ОТРК "Искандер" наземного базирования – по разным направлениям.
Также враг применяет ракеты зенитных ракетных комплексов С-300 и РОСВ "Торнадо-С".
По состоянию на 11:40 10 октября враг применил по Украине более 80 ракет. Противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбито около 45 ракет!
Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены 9 из 12 дронов-камикадзе "Shahed-136".
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Те, що засоби ППО збивають і ракети також - це виключно завдяки професійності наших ЗСУ!
Дякую їм!
а сколько проголосовали за выделение на дороги.?-90 миллиардов гривен
Тупо купила
Вопрос почему не хотят Украине даже продавать подобное
История учит, что дураков она ничему не учит. Несите...
Байрактари нам передали безкоштовно. Тому після консультацій с МО гроші були використані на аренду супутника який допомагає ЗСУ, вважайте це додатковим бонусом. В мережі є детальний прес-реліз від Резнікова чому саме цей супутник, чим він особливий і т.д. якщо вам цікаво - можете легко знайти.
Те що з нього не викладають фотографії на широкий загал - зрозуміло, це не означає що він не працює, це військова таємниця.
И если Притуле вдруг некуда стало девать собранные деньги, то что мешало ему пустить их на те самые беспилотники? На всякие разные, до которых только можно дотянуться? В том числе и отечественного производства? Сумма огромная. Целый флот можно было закупить (проплатить) вместе с обучающими курсами. Но нет. Нахер надо. Сольем деньги неизвестно куда. Кстати, в той мутной конторе, которой якобы принадлежит тот знаменитый убер-шмубер спутник, засветились две интересные личности. Один работник роскосмоса, а второй хрен находится под штатовскими санкциями за темные и имеющие признаки мошенничества сделки с тем же самым роскосмосом. Интересные партнеры...
Ну а сейчас хайп. Сейчас на хайпе самое время суетиться. Вон и Касьянов свою варежку разинул.
А так то, вон тот самый Резников должен спуститься из космоса (или из гримерки, где он там сейчас) и заниматься делом. В том числе и беспилотниками. Помощь волонтеров это офигенно, чтобы Армия без них делала... Но системные проблемы должны решаться системой.
Зеленський, ану й.бни їх асфальтом чи білоруським бітумом.. запроси арахніду з дермаком, якщо сам не можеш
Якщо моль бомбардує Київ о шостій ранку, треба відповідати по Курськaм Білгородaм о третій ранку. І звичайно ж міст.
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