Сбито 45 из 80 ракет, уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

10 октября в 6 часов утра взбешенный диктатор дал команду атаковать мирные города Украины по всем направлениям ракетами разных типов, в частности из акватории Черного моря и Каспийского региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Используются высокоточные крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования.

Х-101, Х-555 оккупанты запускают из района Каспия из одиннадцати самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160. Крылатые ракеты "Калибр" – с кораблей в Черном море.

ОТРК "Искандер" наземного базирования – по разным направлениям.

Также враг применяет ракеты зенитных ракетных комплексов С-300 и РОСВ "Торнадо-С".

По состоянию на 11:40 10 октября враг применил по Украине более 80 ракет. Противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбито около 45 ракет!

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Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены 9 из 12 дронов-камикадзе "Shahed-136".