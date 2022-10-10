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В результате бомбежек в Киеве повреждены университет Шевченко, филармония и два музея

музей

10 октября в Киеве в результате российских обстрелов повреждено несколько учреждений культуры и образования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждено здание красного корпуса университета Шевченко, филармония, музей Ханенко и музей Шевченко. В Музее Ханенко пока оценивают повреждения, но коллекция была в безопасности еще с начала полномасштабного вторжения России.

Национальный музей Шевченко сообщил, что в связи с ликвидацией последствий ракетного удара будет закрыт для посетителей. Примерно до 10-16 октября.

Также пострадали Киевская картинная галерея, Научная библиотека им. М. Максимовича, Институт филологии Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Пострадали штаб-квартира Министерства образования и науки Украины и Киевский городской дом учителя.

Киев (25466) музей (722) обстрел (26850) ракеты (3549) Университет (244) филармония (9)


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Топ комментарии
+12
Америка відповість. Наносте ваші удари, хоч ядерними ракетами по Кремлю, але вашою, а не американською зброєю. Що не зрозуміло і скільки можна по це говорити?
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10.10.2022 13:10
+10
ще дитячий майданчик. одні центри прийняття рішень
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10.10.2022 13:00
+10
Треба розуміти, що терор проти мирного населення - це єдине, чим кацапня (не потрібно писати лише про *****) може відповісти на успіхи ЗСУ. Тільки набохв, амуніції і зброї у ЗСУ буде більше, а ракети у ***** закінчаться вже після ще одного такого удару. Томк українці про таке говрять "налякав їжака голою дупою". Загалом ***** вирішив вчинити ефектне самогубство - забрати з собою у могилу і свою недоімперію.
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10.10.2022 13:17
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ще дитячий майданчик. одні центри прийняття рішень
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10.10.2022 13:00 Ответить
Зараз треба спитати Америку: то росія має право по нам удари наносити, а ми по ній не маємо права?
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10.10.2022 13:00 Ответить
Америка відповість. Наносте ваші удари, хоч ядерними ракетами по Кремлю, але вашою, а не американською зброєю. Що не зрозуміло і скільки можна по це говорити?
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10.10.2022 13:10 Ответить
Ох і розумний, аж страшно!
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10.10.2022 14:54 Ответить
Слава Україні, Слава ЗСУ. Боріться і перемагайте.
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10.10.2022 13:01 Ответить
Людні місця!

Били цілеспрямовано по мирному населенню.

Геноцид, Тероризм.
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10.10.2022 13:02 Ответить
масквабад аж напрашивается на массированные ракетные удары.
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10.10.2022 13:03 Ответить
Червоний корпус Універу - крило юридичного факультету.
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10.10.2022 13:07 Ответить
Музей Ханенків коло паркА Шевченка , куди прилітала ракета.

а філармонія на европейський площади ? Ткаченко нічого не попутав?

і ще питання - музейні цінності може сховати в музеях Европи ? Щоб зберегти
Ткаченко у відставку ‼️‼️‼️
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10.10.2022 13:11 Ответить
"Міст Кличка" якраз коло філармонії. Туди теж прилетіло вранці.
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10.10.2022 13:29 Ответить
Ясно
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10.10.2022 13:43 Ответить
Вышвырнуть рашистов из ЮНЕСК-о таким пинком, чтобы пошли на посадку в своих мухосрансках!
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10.10.2022 13:17 Ответить
Ну вы тоже сказанули! А на чьи ж бабки это ЮНЕСКо столоваться будет?.. Привыкли жировать, ни за что не отвечая, а от таких привычек очччень трудно отказаться!
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10.10.2022 15:00 Ответить
Треба розуміти, що терор проти мирного населення - це єдине, чим кацапня (не потрібно писати лише про *****) може відповісти на успіхи ЗСУ. Тільки набохв, амуніції і зброї у ЗСУ буде більше, а ракети у ***** закінчаться вже після ще одного такого удару. Томк українці про таке говрять "налякав їжака голою дупою". Загалом ***** вирішив вчинити ефектне самогубство - забрати з собою у могилу і свою недоімперію.
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10.10.2022 13:17 Ответить
Цей маломерний монголоїд називає ці об'єкти військовою інфраструктурою!!!!!!! *******!!!!!
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10.10.2022 14:31 Ответить
Памятник Шевченко уничтожили
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10.10.2022 14:59 Ответить
 
 