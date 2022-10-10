В результате бомбежек в Киеве повреждены университет Шевченко, филармония и два музея
10 октября в Киеве в результате российских обстрелов повреждено несколько учреждений культуры и образования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.
По его словам, повреждено здание красного корпуса университета Шевченко, филармония, музей Ханенко и музей Шевченко. В Музее Ханенко пока оценивают повреждения, но коллекция была в безопасности еще с начала полномасштабного вторжения России.
Национальный музей Шевченко сообщил, что в связи с ликвидацией последствий ракетного удара будет закрыт для посетителей. Примерно до 10-16 октября.
Также пострадали Киевская картинная галерея, Научная библиотека им. М. Максимовича, Институт филологии Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Пострадали штаб-квартира Министерства образования и науки Украины и Киевский городской дом учителя.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Били цілеспрямовано по мирному населенню.
Геноцид, Тероризм.
а філармонія на европейський площади ? Ткаченко нічого не попутав?
і ще питання - музейні цінності може сховати в музеях Европи ? Щоб зберегти
Ткаченко у відставку ‼️‼️‼️