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Новости Война
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РФ обстреляла Украину "высокоточным оружием" в ответ на украинские "теракты" в России, - Путин

путін

Кремлевский диктатор Путин заявил, что РФ нанесла массированные удары по объектам украинской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Так, президент страны-агрессора сказал, что Украина якобы использует "террористические методы". Также кремлевский диктатор обвинил Киев в якобы трех терактах на Курской АЭС.

"Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. ... Утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры, военного управления и связи", - сказал Путин.

Российский диктатор добавил, что в случае продолжения "терактов" на "российской территории" ответ РФ "будет жестким и по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз".

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обстрел (26850) путин (31197) россия (95326)


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Топ комментарии
+41
Да какая разница. Вся идея была спихнуть на Украину мост так же, как и на чеченцев взрывы домов. Доказательства неважны, совершенно. А вот что важно так это то, чтобы был ответ в нужном месте и в нужном масштабе. Я уверен, он будет.
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10.10.2022 13:17
+36
расею спасут только сплошные ковровые бомбардировки.
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10.10.2022 13:16
+33
Он просто *******, тут нечего больше добавить, сами взорвали свой мост, потом назначили виновного и давай лупить своим "высокоточным" оружием по детским площадкам.
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10.10.2022 13:16
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ти чмо маломерне, 1.20 в прижку, монголоїд ********!!! Горіти тобі і горіти в АДУ!!!!!!!!!!!!
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10.10.2022 14:28 Ответить
Так ты же *****, сам у себя делаешь теракты, чтоб потом всё это свалить на Украину, чтоб был повод обстрела нашей страны. А собственно, что тебе такого сделала Украина, что так агрессивно на неё настроен, неужели на ху# соли насыпала???
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10.10.2022 14:30 Ответить
І скажіть, що був не правий той хто сказав: "Гарний кацап - дохлий кацап"?
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10.10.2022 14:35 Ответить
Цивилизованному миру пора обозначить ***** как террориста номер один. Хватит жевать сопли.
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10.10.2022 14:42 Ответить
Росія країна терорист. Ніхто більше із притомних не вірить жодному слову основного терориста. Вистріляли майже всі ракети, а далі? А далі вас, тварини, будемо добивати на фронті. Нас не залякати своїми "супер точною зброєю", ми підемо в ваше логово.
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10.10.2022 16:12 Ответить
Putini huji
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10.10.2022 16:49 Ответить
цей сопляк розміняв восьмий десяток,хай подивится у люстерко і побачить в ньому повного едіота. Ніколи ти поросячий обсосок нас не зломаеш,а вас скоро не БУДЕ!
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10.10.2022 17:53 Ответить
рОсія, це країна потвор з такою ж нікчемною владою...очільник країни-терориста пУтін небезпечний через свою повну неадекватність(... проте, ця бидло країна велет на глиняних ногах. P.S АВТОРИ ЦЕНЗОРА, ПОВАЖАЄТЕ путіна? чи може закохані в нього?
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11.10.2022 07:07 Ответить
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