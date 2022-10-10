РФ обстреляла Украину "высокоточным оружием" в ответ на украинские "теракты" в России, - Путин

Кремлевский диктатор Путин заявил, что РФ нанесла массированные удары по объектам украинской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Так, президент страны-агрессора сказал, что Украина якобы использует "террористические методы". Также кремлевский диктатор обвинил Киев в якобы трех терактах на Курской АЭС.

"Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. ... Утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры, военного управления и связи", - сказал Путин.

Российский диктатор добавил, что в случае продолжения "терактов" на "российской территории" ответ РФ "будет жестким и по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз".

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