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Новости Война
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Три российские крылатые ракеты пролетели над Молдовой во время атаки на Украину

ракета

Во время массированного ракетного обстрела Украины три российских ракеты пролетели над территорией Молдовы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Три крылатые ракеты, запущенных сегодня утром по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекла воздушное пространство Молдовы. Я поручил вызвать для объяснений посла России",- сообщил вице-премьер и глава МИД Молдовы Нику Попеску.

Президент Молдовы Майя Санду осудила ракетные обстрелы Украины.

"Решительно осуждаю продолжающийся массированный ракетный удар по украинским городам, включая Киев. Варварство, терроризм и убийство невинного гражданского населения должно немедленно прекратиться", - написала Санду.

Смотрите: "Это российский геноцид против Украины", - иностранная журналистка на месте падения российских ракет. ВИДЕО 18+

крылатые ракеты (878) Молдова (1866) обстрел (26850) Мая Санду (210)


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Топ комментарии
+23
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10.10.2022 13:20
+16
Посмотрим промолчат ли молдаване или попросят у румын ПВО.
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10.10.2022 13:15
+16
Майя, це за те що ти п'ять мігів засцяла дати Україні. ***** начхати на твоє "рішуче засуджую".
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10.10.2022 13:18
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Посмотрим промолчат ли молдаване или попросят у румын ПВО.
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10.10.2022 13:15 Ответить
Москва, 10 октября - АиФ-Москва.

Российский посол в Молдавии Олег Васнецов был срочно вызван в министерство иностранных дел страны. У дипломата планируют получить объяснения из-за ракет, пролетевших над территорией республики.

В Telegram-канале молдавского МИД уточняется, что у посла планируют получить объяснения из-за пуска трёх крылатых ракет с военных кораблей РФ, находящихся в Чёрном море. По данным Кишинева, орудия транзитом пролетели через территорию страны около села Колбасна и города Сороки.

Политики считают недопустимым нарушение воздушного пространства своей страны и назвали инцидент чрезвычайно серьезным и прискорбным.
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10.10.2022 13:17 Ответить
Сміх скрізь сльози ...
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10.10.2022 13:34 Ответить
Приглядайте за тим кацапом - він на столі вам коричневий "торт" накласти може!
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10.10.2022 13:47 Ответить
І що той посол скаже? Збреше як зазвичай всі кацапи і роблять, і на цьому все...
Краще б скористалися такою нагодою повернути свою територію.
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10.10.2022 13:17 Ответить
а ти дебіл. У Молдови є територія, зазначена на картах, визнана ООН. І українцями
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10.10.2022 13:38 Ответить
Вот и русские считают, что у вас нихера своего нет - от каждой страны по-кусочку.
Каково тебе ?

А потом ещё ждут какого-то ответа от Молдовы - нет у нас территории, какие претензии ?
******** - пусть летает, не к нам же.
Так тебя устроит ?
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10.10.2022 13:43 Ответить
Майя, це за те що ти п'ять мігів засцяла дати Україні. ***** начхати на твоє "рішуче засуджую".
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10.10.2022 13:18 Ответить
Молдовани в своєму репертуарі - говорили-балакали сіли та й заплакали. знову жодної конкретики та рішучості. Сидять тупо чекають вирішення власної долі, не ворушачи навіть пальцем.
Маєте ж якусь зброю радянського зразку - то віддайте її нам, навіть якщо вона несправна. Нам на запчастини згодитиься. Але це вже щось і точно краще ніж тупо сидіти і чекати з моря погоди.
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10.10.2022 13:18 Ответить
- Кажуть що тебе Ізя на базарі вдарили, а ти не відреагував.
- Я не відреагував!!! А хто упав!?
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10.10.2022 13:22 Ответить
Ще результативніше,-попросити допомоги в деокупації придністровського регіону.Там будуть добрі трофеї+вивільняться ЗСУ для посилення південного напрямку.
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10.10.2022 13:30 Ответить
при чому привід вже є
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10.10.2022 16:11 Ответить
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10.10.2022 13:20 Ответить
Молдова ви шо там курите?Ъх сбивати було потрібно !
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10.10.2022 13:20 Ответить
Що з плиточників візьмеш((Де ваше ППО?Чі фачі вей?
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10.10.2022 13:20 Ответить
Обеспокоенный треп не о чем.... Они прекрасно знают, как и вся Европа, что ракеты сугубо по украинцам будут лелеть.... Им нечего боятся...
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10.10.2022 13:22 Ответить
Нет, кацап. Это лишний раз показывает, что свинарник плевал на любые нормы права и человечности. И это хорошо. Как думаешь, насколько быстро в Украину поедет новое оружие после этого? Жди бавовны, немытый.
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10.10.2022 13:35 Ответить
ПИСТЕТЦ...
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10.10.2022 13:24 Ответить
молдоване соснули и сглотнули, давно б уже ******* приднестрвье и деоккупировали свои земли
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10.10.2022 13:32 Ответить
Пан живе під "парасолькою" НАТО, літаки і танки разом з солдатами з Німетчини, США і інш. на вашій территорії вас захищають - і напевно не знає що ще не так давно через територію України з Московії в Придністров'я відбувалось постачання людей і техніки для русні в їх контингент.

Якби в Молдові хтось би спробував щось зробити проти цих військ русні - то зразу автоматом мали-би сценарій як в Грузії 2008 з жертвами цивільних і втратою ще частини территорій.

Ми не велика країна і в той момент не могли нічого зробити.

Після 2014 появився шанс на якісь зміни - стали не пускати війська русні через Україну, але в Молдові у владі був молдовський про-російський "Янукович- Додон".

Молдова ППО як такої майже не має - що було продали за "попередників", армію скоротили і зброю продали - бо "нема зким воювати - всі сусіди "друзі"" (нічого не нагадує?).

У Молдови поки-що немає такої потужної підтримки як у України зброєю з Заходу - тому збивати нічим - тільки можем дивитись як вони літають.

Поки-що по військах (солдати) між русня-Придністров'я і у Молдови паритет. Хоч у русні там більше танків і гелікоптерів.
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10.10.2022 14:38 Ответить
Довбо...би... Поруч твориться *******... Над вами літають ракети... А якби то на вас? Чому не збили?
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10.10.2022 13:33 Ответить
Боялися що путлер образиться за збиті ракети?
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10.10.2022 13:37 Ответить
так а в них є чим збивати? Молдова щє до сих пір країна тому що є Україна
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10.10.2022 13:54 Ответить
Вы шутите что ли? У Молдовы нифига нету. И не только у нее. Там Орланы над НАТОвскими странами пролетали, и этот еще беспилотних совковый (нынче как мишень используется). И его тоже не сбили, упал, а мог упасть на жилой дом. У них нету ПВО в принципе как рода войск, все бутафория сплошная. Воевать умеют самолетами и кораблями, хорошо умеют, но наземное ПВО у них в нерабочем состоянии и стрелять они не будут, всегда поднимают самолеты в воздух. Может, для кого-то будет откровением, но НАТО значительно хуже нас умеет воевать. Они часами тормозят даже со спутниковой разведкой и всей картинкой, что говорить, если по их штабу прилетит и они "ослепнут". Воевать умеет американская армия и то не вся, в основном эксполицийские и другие ребята там всем рулят. И конечно же авиация и флот, эти ребята серьезные, но сухопутные войска у американцев и европейцев - это по десятому принципу набранные. Впрочем, если их обстрелять как следует, натаскать, то они за месяц включатся и тоже будут сильными, но это пока их не ударит по кумполу как следует и не выбьет дурь из головы.
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10.10.2022 14:08 Ответить
то може пора Молдові розібратися с тим прищом придністровським???
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10.10.2022 13:35 Ответить
а у При дрис стровя ми досі металобрухт
поставляєм??
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10.10.2022 13:43 Ответить
Боже мой. Сколько еще ждать, возьмите, наконец, приднестровскую (кацапскую) форму, устройте провокацию, подгоните 3-4 трупа орков с более-менее импозантными лицами (сложно, понимаю), наденьте трупы в нашу форму, снимите репортаж, что на нас совершено нападение из Приднестровья и покажите кадры всему миру. Кацапам никто на свете не поверит, если они будут это отрицать. Ну и все. Кончаем эту клоаку, захватываем полезные вещи для войны, Майя тоже благодарна будет. Сразу легче всем станет.
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10.10.2022 14:02 Ответить
хтось щось пропищав чи здалося? зараз як завжди молдаванє чи їх прихильникі будуть розповідать як багато Молдова допомагає та ну нічого абсолютно не може зробити проти москалів, ну ніяк нічого зовсім.
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10.10.2022 14:04 Ответить
що таке молдова? як бачимо - ніщо! ракети пролетіли через всю їх країну, а вони навіть і не пискнули і не посміли чи не змогли їх збити!!!
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10.10.2022 14:10 Ответить
Тепер можна очікувати, що рашисти будуть пуляти далі ракетами направляючи через територію Молдови
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10.10.2022 14:15 Ответить
Якщо замітили ракети летіли майже весь час через територію Придністров'я (крім міста Сороки - це на границі з Україною на Дністрі) - а це вся територія під контролем русні.

От і в казочці всьо зрозуміло. І Молдова могла тільки дивитись.
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10.10.2022 14:48 Ответить
 
 