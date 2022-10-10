Три российские крылатые ракеты пролетели над Молдовой во время атаки на Украину
Во время массированного ракетного обстрела Украины три российских ракеты пролетели над территорией Молдовы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Три крылатые ракеты, запущенных сегодня утром по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекла воздушное пространство Молдовы. Я поручил вызвать для объяснений посла России",- сообщил вице-премьер и глава МИД Молдовы Нику Попеску.
Президент Молдовы Майя Санду осудила ракетные обстрелы Украины.
"Решительно осуждаю продолжающийся массированный ракетный удар по украинским городам, включая Киев. Варварство, терроризм и убийство невинного гражданского населения должно немедленно прекратиться", - написала Санду.
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Российский посол в Молдавии Олег Васнецов был срочно вызван в министерство иностранных дел страны. У дипломата планируют получить объяснения из-за ракет, пролетевших над территорией республики.
В Telegram-канале молдавского МИД уточняется, что у посла планируют получить объяснения из-за пуска трёх крылатых ракет с военных кораблей РФ, находящихся в Чёрном море. По данным Кишинева, орудия транзитом пролетели через территорию страны около села Колбасна и города Сороки.
Политики считают недопустимым нарушение воздушного пространства своей страны и назвали инцидент чрезвычайно серьезным и прискорбным.
Краще б скористалися такою нагодою повернути свою територію.
Каково тебе ?
А потом ещё ждут какого-то ответа от Молдовы - нет у нас территории, какие претензии ?
******** - пусть летает, не к нам же.
Так тебя устроит ?
Маєте ж якусь зброю радянського зразку - то віддайте її нам, навіть якщо вона несправна. Нам на запчастини згодитиься. Але це вже щось і точно краще ніж тупо сидіти і чекати з моря погоди.
- Я не відреагував!!! А хто упав!?
Якби в Молдові хтось би спробував щось зробити проти цих військ русні - то зразу автоматом мали-би сценарій як в Грузії 2008 з жертвами цивільних і втратою ще частини территорій.
Ми не велика країна і в той момент не могли нічого зробити.
Після 2014 появився шанс на якісь зміни - стали не пускати війська русні через Україну, але в Молдові у владі був молдовський про-російський "Янукович- Додон".
Молдова ППО як такої майже не має - що було продали за "попередників", армію скоротили і зброю продали - бо "нема зким воювати - всі сусіди "друзі"" (нічого не нагадує?).
У Молдови поки-що немає такої потужної підтримки як у України зброєю з Заходу - тому збивати нічим - тільки можем дивитись як вони літають.
Поки-що по військах (солдати) між русня-Придністров'я і у Молдови паритет. Хоч у русні там більше танків і гелікоптерів.
поставляєм??
От і в казочці всьо зрозуміло. І Молдова могла тільки дивитись.