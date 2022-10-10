Три российские крылатые ракеты пролетели над Молдовой во время атаки на Украину

Во время массированного ракетного обстрела Украины три российских ракеты пролетели над территорией Молдовы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Три крылатые ракеты, запущенных сегодня утром по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекла воздушное пространство Молдовы. Я поручил вызвать для объяснений посла России",- сообщил вице-премьер и глава МИД Молдовы Нику Попеску.

Президент Молдовы Майя Санду осудила ракетные обстрелы Украины.

"Решительно осуждаю продолжающийся массированный ракетный удар по украинским городам, включая Киев. Варварство, терроризм и убийство невинного гражданского населения должно немедленно прекратиться", - написала Санду.

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