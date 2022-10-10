В результате массированной ракетной атаки по Киеву 5 человек погибли и 47 пострадали, - ГСЧС

В результате массированной ракетной атаки России по Киеву 10 октября пять человек погибли и 47 пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.

"В результате этой массированной атаки у нас погибли, это предварительная информация, пять человек, 47 человек пострадали. Также 12 человек спасатели спасли и 24 спасателя эвакуировали из тех домов, которые были повреждены. Пока спасатели еще остаются на месте: они разбирают завалы. Поэтому, возможно, цифры будут несколько иными", – сказала она в эфире национального телемарафона #UA вместе в понедельник.

Водолага также отметила, что спасатели работали в столице "в шести точках, куда попали вражеские ракеты".

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