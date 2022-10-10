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Украина пыталась подорвать "Турецкий поток" и совершила 3 теракта на Курской АЭС, - Путин

поток,турецкий

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы пыталась подорвать "Турецкий поток" и совершила теракты в отношении Курской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Украина пыталась подорвать "Турецкий поток". СБУ уже совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС", - заявил Путин.

Президент страны-террориста, которая утром 10 октября выпустила 83 ракеты и убила, по меньшей мере, 10 человек в Украине, заявил, что якобы "киевский режим давно использует террористические методы".

Он также добавил, что Россию якобы не допускают к расследованию взрывов на "Северных потоках".

Читайте: РФ обстреляла Украину "высокоточным оружием" в ответ на украинские "теракты" в России, - Путин

АЭС (542) путин (31197) Турецкий поток (46)


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Топ комментарии
+61
Ознака того, що ніяке лікування вже не допоможе. Тільки фізичне знищення ублюдка.
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10.10.2022 13:32
+30
Звичайно турецькій , північний а тепер плануємо сіла сібірі. Клоун *****
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10.10.2022 13:32
+22
почему до сих пор пресидент расиси пукин здесь пишут с заглавной большой буквы??????
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10.10.2022 13:33
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10.10.2022 13:31 Ответить
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10.10.2022 13:32 Ответить
реально шо они курят на ********** ???? сигары сушенные из гимна Дьявола?????
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10.10.2022 14:04 Ответить
Ознака того, що ніяке лікування вже не допоможе. Тільки фізичне знищення ублюдка.
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10.10.2022 13:32 Ответить
Чому тільки намагалася , а не здійснила ?
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10.10.2022 13:32 Ответить
Чом так мало, треба буль белькотнути про 100501, бо Геббельс казав, що брехня має бути така, щоб вражала.
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10.10.2022 13:55 Ответить
Звичайно турецькій , північний а тепер плануємо сіла сібірі. Клоун *****
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10.10.2022 13:32 Ответить
У ***** шизофрения с детства, после его успешного ОПЕТУШЕНИЯ в 12 летнем возрасте!
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10.10.2022 13:32 Ответить
ага. так само як і північні потоки ми позривали... дєд, тобі ніхто вже не вірить, випускай бастрикіна. )
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10.10.2022 13:33 Ответить
чмо кремлівсько-ботоксне - здохни свинособако раша-фашистська, колоритно, як твій друг Муамар...
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10.10.2022 13:33 Ответить
А якщо і Україна то цей старий дід не зможе нічого вдіяти хіба що обстрілювати так орки кожного дня обстрілюють.
А те що теракт був скоєний на турецький потік -це логічно і є правильно треба взагалі всі нитки газопроводів Росії перебити щоб вона нічого не продавала
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10.10.2022 13:33 Ответить
.....и самое парадоксальное, что в мордере в это ВЕРЯТ!.........
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10.10.2022 13:33 Ответить
Багато з них просто пiдтакуе офiцiйнiй версii.Бiльшiсть все розумiе-просто така вигiдна позицiя. Путiн не проблема- вiн е породженням /продуктом самих росiян. Росiяни пiдтримують його , його обстрiли й тому подiбне. Дарма думають,що росiяни не впливають на думку фюрера Пу. Як би вони це осуджували-даю 99,9% гарантiю, що Путiн такого не робив.
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10.10.2022 13:43 Ответить
......да плевать ОНО хотело на чьи бы то нибыло осуждения и думки.......
.......психбольной вошёл в раж и беспредельничает по полной.......
.......а сброд сидит и пьёт водку и боярышник от беспросветной безисходности.......гавкают только такие же зомбированные отморозки как и хозяин.....
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10.10.2022 13:54 Ответить
Там таких психiчно хворих70-80%.Почитайте ,що росiяни пишуть. Вони дають йому зелене свiтло на все.
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10.10.2022 14:14 Ответить
почему до сих пор пресидент расиси пукин здесь пишут с заглавной большой буквы??????
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10.10.2022 13:33 Ответить
пукин******) - випердок сапової клячі.
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10.10.2022 13:36 Ответить
он не "пресидент ", он пЕресидент.
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11.10.2022 03:20 Ответить
Це що, *уйло ще хоче за "турецький потік" по нам ракетами шмальнути? То вже Америка має втрутитися "по дорослому"-роззброїли колись Україну, то тепер нехай захищають! *уйла зуаинить лише повний розгром!
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10.10.2022 13:34 Ответить
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10.10.2022 13:34 Ответить
Упоротій козел пока не хлопнут как таракана мир на земле под угрозой от шизонутого
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10.10.2022 13:34 Ответить
шо ***** шо коженен расіянин кончена тварина то вже давно не новина
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10.10.2022 13:34 Ответить
Самое время маску дунуть и рассказать очередную ***** о переговорах
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10.10.2022 13:34 Ответить
naleite etomu karliku polonij v chai.🤬
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10.10.2022 13:35 Ответить
Да ипать мой ЙУХ...
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10.10.2022 13:36 Ответить
Кто еще не понял что ***** неадекватен и ему не нужен повод чтобы напасть или обстрелять Украину. Поетому делаем все что нам нужно для победы и не слушаем визги из-за поребрика
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10.10.2022 13:36 Ответить
Уточню. Прислушиваемся к визгу из-за поребрика и стреляем в сторону визга
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10.10.2022 13:39 Ответить
Україна намагалась? ну а хто здійснив? хто ета сдєлал???
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10.10.2022 13:36 Ответить
феерический ******** пнх................................
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10.10.2022 13:37 Ответить
Ну і що там Америка обіцяла за серйозну ескалацію проти України?
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10.10.2022 13:38 Ответить
никогда она ничего не обещала. У них мантра: мы не сторона конфликта....
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10.10.2022 15:50 Ответить
все что ****** эта тварь это все самое гнусное вранье
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10.10.2022 13:39 Ответить
путен - опущенный пид.раст! И кто пид.ру поверит ???
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10.10.2022 13:39 Ответить
В сообщение вкралась опячатка: следует читать не турецкий поток, а мобиковый поток
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10.10.2022 13:39 Ответить
Ух ти, яки ми могутні. Аж самому не віриться.
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10.10.2022 13:39 Ответить
я ж говорю у маньяка осеннее обострение маниакальной шизофрении пациента нужно просто ликвидировать
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10.10.2022 13:39 Ответить
Таку маячню він буде нести до поки в неї вірить його рашистске бидло, або поки він не протягне ноги.
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10.10.2022 13:39 Ответить
ему в дурку пора , а он еще что то лепечет
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10.10.2022 13:40 Ответить
Ердоган, ты слышал что твой неадекватный дружбан несет? Мы хотели взорвать турецкий поток? Дальше будешь нам рассказывать что нужно с етой маразматической мразью разговаривать и договариваться?
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10.10.2022 13:41 Ответить
..та уже даже "друзья" подыхающего Мордора, турки, поняли какое ты грёбаное хййло, хййло..
им, знатокам-востоковведам "дела тонкого" - "с плешивого хйла - хоть волосни вонючей клок"
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10.10.2022 13:41 Ответить
Нехилый "клок" за газ два года не платить!
А там ....
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10.10.2022 13:59 Ответить
А еще Украинцы кацапам в штаны насрали.
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10.10.2022 13:42 Ответить
Більш того нащадки Козаків , що при (пєтькє тріпєрном) будували Петербург опустили бункерного ( діда) котрий займався гопстопом в підворотнях Лєніграда в часи Юності , а кгбісти взяли на ( прімєту ) й дали путьовку в жізнь ... !
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10.10.2022 13:49 Ответить
До речі, ви не помились. У нього всі комплекси на грунті приниження: чеченці, коли він ніби був, смотрящим за криміналітетом, викинули його зі сходки буквально копняком і пістолет забрали, грузини ввітчім та місцеві діти лупили глиста, а українці от що ви і казали майже в прямому сенсі в 70-х роках.
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10.10.2022 14:02 Ответить
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10.10.2022 13:43 Ответить
щож
на прохання Фуйла це все зробимо..
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10.10.2022 13:45 Ответить
Україна тобі сраку розірвала, тому й обсираєшся ракетами від безсильної злості. Обоснуї своєму терроризму шукає, потолоч плешива.
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10.10.2022 13:46 Ответить
Какой дебил. Сам мост взорвал и теперь ещё какую-то дичь несёт😂
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10.10.2022 13:50 Ответить
Так курская АЭС уже наша? непонятно
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10.10.2022 13:50 Ответить
А мы и взорвем. Возьмем неодимовый магнит на 1500-2000кг, за рым магнита закрепим канат метров на 300-400 (или на какой глубине Турецкий поток лежит, там есть и глубокие места, но в основном он неглубоко лежит). С лодки с электромотором (тихим, гидролокаторы так не уловят, особенно если винт специально подобрать потише, ведь у электромотора нету выхлопов в воду как у бензинки) примерно подойдем к месту, где лежит труба на дне. Труба в железобетоне, но магнитится неплохо, особенно после коррозии. Спускаем с лодки канат с магнитом, ждем, когда зацепит. Можно еще опустить подводную камеру на кабеле (внутри шланга для высокого давления) с лодки в прочном корпусе со стеклышком (хотя бы на 40 атмосфер чтобы держало), можно канат покрыть флюоресцентной красой и посветить под водой, вдруг магнит присобачился к какому-то дохлому кораблю типа Москвы, ну, магнит тогда уже все, его не отодрать, новый надо доставать, они весят немного от силы 10кг, а канат можно и отцепить вторым шнурком из узла особого или тоже затопить. Как только канат в натяг встал на трубу, то крепим на канат 2 кольца и на карабин цепляем мину направленного действия вниз, взводим взрыватель (обычно давление воды + химический по времени или механический таймер двойной). Опускаем мину вниз, держа канат натянутым, чтобы мина всегда упала на трубу. Дальше привязываем к другому концу каната кусок пенопласта, чтобы течением был всегда внатяг, и валим подальше, так как газ с трубы когда выйдет, то вытеснит весь кислород, а воздушная кавитация утопит лодку (грязные заказчики часто не говорят об этом, чтобы исполнители унесли их имя с собой, стоя слишком быстро к месту утечки, но мы не такие). На мину, кстати, тоже можно магнит в нос сделать, если вдруг жалко ВВ для уверенного пробития и нужно именно в упор посадить. И нет больше Турецкого потока. Шансы выше 95%, 5% если вдруг магнит поймает опору, на которой лежит труба и солнце уйдет, что камера нихрена не увидит, ну, тогда повторим, можно в конце концов и якорем кастрированным побагрить и словить зацеп, дальше точно также высокоточную мину отправляем на дно.
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10.10.2022 13:52 Ответить
Вы программу Очумелые ручки не вели?
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10.10.2022 15:36 Ответить
Намагатися - це для расєян! Українці - роблять!
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10.10.2022 13:54 Ответить
Ага, а ещьо Абама в ліфтє нассал. Ой нє, тєпєрь уже Байдєн...
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10.10.2022 13:55 Ответить
Шаленого пса зазвичай пристрiлюют.
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10.10.2022 13:56 Ответить
люди гибнут а карлик все о газе и о своей мошне
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10.10.2022 13:56 Ответить
Як би да каби,і я покажу вам где планировалась атака !
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10.10.2022 13:57 Ответить
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10.10.2022 14:00 Ответить
Слухати всяке *****, себе не поважати!
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10.10.2022 14:01 Ответить
П*-ЗД*-БОЛ!
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10.10.2022 14:08 Ответить
Ещё вращение Земли ускорила)))
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10.10.2022 14:21 Ответить
Їх ФСБ - дуже круті спеціалісти по ліквідації загрози неіснуючих терактів.
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10.10.2022 14:30 Ответить
- а потім, маленьке звірятко, це все загортає у фольгу !
- так, так... звичано...
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10.10.2022 14:31 Ответить
Судячи з усього, Україна накакала в потаємний чемоданчик Путлера, от він і мститься...
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10.10.2022 14:33 Ответить
Після цих обстрілів і заяв Ху ла мені видається, що на кримському мості насправді відпрацювали ФСБ з «рязанскім сахаром». Маячнею про спроби України підірвати газопровід і АЕС рашисти хочуть виправдати свої заплановані терористичні атаки. Рашка виходить має достатньо ракет, щоб за один ранок пошкодити енергопостачання відразу в п'яти областях. Вони такими темпами за тиждень можуть залишити всіх мешканців Україну без електроенергії. Україні необхідно мати далекобійну зброю і зняті обмеження на використання по території рашки.
Треба ще петицію написати до Завгоспа і Зелі, щоб дозволив обстрілювати у відповідь військові об'єкти Білорусі, а то ми як мішені в тирі пдля бульбашів.
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10.10.2022 14:34 Ответить
Так подобаються оці фамільярні звернення деяких наших форумчан-Зеля,Завхоз...З самого початку вторгнення всі,і Зеля і Завхоз,криком кричать-дайте ППО,дайте купол,для захисту від ракет.Десь дуже повільно,но якісь засоби ППо вже одержуєм.Так ні,давайте без захисту,будем писати якісь недолугі петиції.Залужний без петиції не розбереться,а ось зберем підписи і усьо...
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10.10.2022 15:18 Ответить
Я ще пам'ятаю заяви Зелі і решти зелених шавок про НАТО, істерію, нагнітання обстановки, не кажучи про цілеспрямоване знищення обороноздатності держави цими покидьками. А тепер звичайно волають і знову вимагають нездійснених речей , до прикладу «залізний купол» чи закрити небо. Слова без дій нічого не варті, а те що Зеля натворив до 24.02 ще буде предметом для розслідування спецкомісії
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10.10.2022 16:03 Ответить
Моя порада, не дивіться бенямарафон, від нього тупість і починають погано сприймати реальність. Ні президент, ні його офіс для нас не є святими коровами, тому називаю як вважаю за комфортне, Україну і українців він гірше обзивав і робив це за гроші Яника і Ху*ла, а я безкоштовно
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10.10.2022 16:08 Ответить
***** забув додати туди ЗАЕС, може тому, що знає, хто насправді її обстрілює і заплутався у брехні.
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10.10.2022 14:37 Ответить
Якось похєр на висери цього підора, кацапи, ми вас всіх уб'єм
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10.10.2022 14:50 Ответить
Путін під повним контролем окультистів, приносить "жертвопринесення", кров українців, своєму господареві. Це не просто шизофренія. Це свідоме служіння силам темряви, щоб зберегти собі життя. Путлер у страху та розпачі.
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10.10.2022 14:52 Ответить
Больной на всю голову , как и все рабсияне. ******* росиян надо по всему миру.
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10.10.2022 15:03 Ответить
Здається таке вже було! ФСБ підривало житлови будинки по всієї расії, а звінувачувало в цьому чеченців.
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10.10.2022 15:26 Ответить
Хронически лживый сумасшедший кровавый ублюдок.
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10.10.2022 16:13 Ответить
Нема спокою їбо###утому.
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10.10.2022 16:13 Ответить
Доигрались рагули
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10.10.2022 16:55 Ответить
Всё только начинается, орк. Жди серьёзной жары в мордоре. Точка невозврата для мордора пройдена
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10.10.2022 18:49 Ответить
Ці відморозки вже і на своїх АЕС теракти проводять. *******.
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10.10.2022 18:47 Ответить
КТО ХЙЛУ ПОВЕРИТ !!!???
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11.10.2022 03:20 Ответить
ВЕРНЕЕ КТО ВЕРИТ ХЙЛУ ТОТ САМ ХЙЛО !!!
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11.10.2022 03:41 Ответить
 
 