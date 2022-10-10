Украина пыталась подорвать "Турецкий поток" и совершила 3 теракта на Курской АЭС, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы пыталась подорвать "Турецкий поток" и совершила теракты в отношении Курской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Украина пыталась подорвать "Турецкий поток". СБУ уже совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС", - заявил Путин.

Президент страны-террориста, которая утром 10 октября выпустила 83 ракеты и убила, по меньшей мере, 10 человек в Украине, заявил, что якобы "киевский режим давно использует террористические методы".

Он также добавил, что Россию якобы не допускают к расследованию взрывов на "Северных потоках".

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