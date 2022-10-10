Украина пыталась подорвать "Турецкий поток" и совершила 3 теракта на Курской АЭС, - Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы пыталась подорвать "Турецкий поток" и совершила теракты в отношении Курской АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Украина пыталась подорвать "Турецкий поток". СБУ уже совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС", - заявил Путин.
Президент страны-террориста, которая утром 10 октября выпустила 83 ракеты и убила, по меньшей мере, 10 человек в Украине, заявил, что якобы "киевский режим давно использует террористические методы".
Он также добавил, что Россию якобы не допускают к расследованию взрывов на "Северных потоках".
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А те що теракт був скоєний на турецький потік -це логічно і є правильно треба взагалі всі нитки газопроводів Росії перебити щоб вона нічого не продавала
.......психбольной вошёл в раж и беспредельничает по полной.......
.......а сброд сидит и пьёт водку и боярышник от беспросветной безисходности.......гавкают только такие же зомбированные отморозки как и хозяин.....
им, знатокам-востоковведам "дела тонкого" - "с плешивого хйла - хоть волосни вонючей клок"
А там ....
на прохання Фуйла це все зробимо..
- так, так... звичано...
Треба ще петицію написати до Завгоспа і Зелі, щоб дозволив обстрілювати у відповідь військові об'єкти Білорусі, а то ми як мішені в тирі пдля бульбашів.