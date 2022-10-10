В результате утренних ракетных ударов погибли по меньшей мере 9 человек. Еще 36 получили ранения, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической инфраструктуры (преимущественно объекты энергоснабжения) в 8 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций, сообщает Цензор.НЕТ.

"В результате террористической атаки погибли 9 человек и травмированы 36 человек", - говорится в сообщении.

Отсутствует электроснабжение в 5 областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично.















