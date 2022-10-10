В результате утренних ракетных ударов погибли по меньшей мере 9 человек. Еще 36 получили ранения, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В результате обстрела произошло попадание по объектам критической инфраструктуры (преимущественно объекты энергоснабжения) в 8 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров.
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций, сообщает Цензор.НЕТ.
"В результате террористической атаки погибли 9 человек и травмированы 36 человек", - говорится в сообщении.
Отсутствует электроснабжение в 5 областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично.
Топ комментарии
+11 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий10.10.2022 14:09
+6 Дмитрий #517608
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+4 Дмитрий Анатольевич #460218
показать весь комментарий10.10.2022 14:13
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Но мост можно тоже
Дак у нього стільки немає.
Кацапи шакали, до того ж тупі шакали але вважають себе дуже хитрими.