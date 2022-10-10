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Новости Агрессия России против Украины Война
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В результате утренних ракетных ударов погибли по меньшей мере 9 человек. Еще 36 получили ранения, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической инфраструктуры (преимущественно объекты энергоснабжения) в 8 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций, сообщает Цензор.НЕТ.

"В результате террористической атаки погибли 9 человек и травмированы 36 человек", - говорится в сообщении.

Отсутствует электроснабжение в 5 областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично.

В результате утренних ракетных ударов погибли по меньшей мере 9 человек. Еще 36 получили ранения, - ГСЧС 01
В результате утренних ракетных ударов погибли по меньшей мере 9 человек. Еще 36 получили ранения, - ГСЧС 02
В результате утренних ракетных ударов погибли по меньшей мере 9 человек. Еще 36 получили ранения, - ГСЧС 03
В результате утренних ракетных ударов погибли по меньшей мере 9 человек. Еще 36 получили ранения, - ГСЧС 04
В результате утренних ракетных ударов погибли по меньшей мере 9 человек. Еще 36 получили ранения, - ГСЧС 05
В результате утренних ракетных ударов погибли по меньшей мере 9 человек. Еще 36 получили ранения, - ГСЧС 06

крылатые ракеты (878) обстрел (26850) Украина (44908)


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Топ комментарии
+11
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10.10.2022 14:09
+6
Лучше вместо этого говномоста уничтожить авиабазы и склады ракет
Но мост можно тоже
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10.10.2022 14:12
+4
У нас в місті на порядок зменшували кількість загиблих, і виглядало це дуже дивно (на містах знають скільки), ніби хочуть применшити злочини пуйла та його банди. Якщо би навпаки прибільшували, то сенс хоч якийсь був би зрозумілий, медійний тиск на Захід.
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10.10.2022 14:13
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10.10.2022 14:09 Ответить
Лучше вместо этого говномоста уничтожить авиабазы и склады ракет
Но мост можно тоже
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10.10.2022 14:12 Ответить
по мосту идет снабжение войск в Крыму, Херсоне, под Запорожьем, Мелитополе.
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10.10.2022 14:28 Ответить
По этому говномосту орки прут на юг Украины..через Мелитополь их гораздо легче уничтожать чем через Крым
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10.10.2022 14:29 Ответить
У нас в місті на порядок зменшували кількість загиблих, і виглядало це дуже дивно (на містах знають скільки), ніби хочуть применшити злочини пуйла та його банди. Якщо би навпаки прибільшували, то сенс хоч якийсь був би зрозумілий, медійний тиск на Захід.
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10.10.2022 14:13 Ответить
а скоко был - 10
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10.10.2022 14:16 Ответить
І до чого це? Я про своє місто писав, про минулі випадки, там сотні загиблих були. І чим більше були втрати, тим більше зменшували.
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10.10.2022 14:21 Ответить
А енто штабы вы не самнявались в гении вярховного И самого влиятельного боневтика
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10.10.2022 14:24 Ответить
Про сотні загиблих детальніше : де ? Коли ?
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10.10.2022 14:30 Ответить
А фото не викласти. Примітивно працюєте товариш з ФСБ.
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10.10.2022 14:33 Ответить
я з Марсу насправді
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10.10.2022 15:40 Ответить
Какой будет ответ?
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10.10.2022 14:23 Ответить
pora žečj kremlj
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10.10.2022 15:56 Ответить
Bring the whole fucking bridge down. ASAP.
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10.10.2022 14:27 Ответить
У вас опечатка в заголовке: "...погибло 9 осей". В тексте правильно - "человек".
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10.10.2022 14:31 Ответить
Коли на росії почнуть вимикати світло?
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10.10.2022 14:36 Ответить
Новопризначений суровкін, чи як його там, набирає бали перед хутіним. Вилизує. Щоб їм там пусто було!
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10.10.2022 14:45 Ответить
І що тепер скаже та с...ка богуцька?
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10.10.2022 16:00 Ответить
Він за кожним українцем буде ганятися з ракетою?
Дак у нього стільки немає.
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10.10.2022 17:49 Ответить
байден может хватит глотать, пора показать зубы
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10.10.2022 20:04 Ответить
Це тіпа кацапська отвєтка за мост.
Кацапи шакали, до того ж тупі шакали але вважають себе дуже хитрими.
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10.10.2022 21:42 Ответить
 
 