"Устроим врагам ад!" - волонтеры в ответ на российский террор объявили новый сбор на ВСУ
Враг зря рассчитывал запугать украинцев.
В ответ на массированную ракетную атаку волонтерский штаб "Украинская команда" открыл новый сбор на нужды защитников, ушедших в контрнаступление, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мстим за Украину! Устроим врагам ад! Срочный сбор! Обеспечиваем наших бойцов теплом! Собираем на хотпаки и другие средства обогрева для защитников, которые пошли в контрнаступление. Согрей своих, чтобы враги горели!" – говорится в сообщении Волонтерского штаба.
Отомстить за Украину, приобщившись к сбору, можно по ссылке.
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