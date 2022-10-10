"Устроим врагам ад!" - волонтеры в ответ на российский террор объявили новый сбор на ВСУ

Враг зря рассчитывал запугать украинцев.

В ответ на массированную ракетную атаку волонтерский штаб "Украинская команда" открыл новый сбор на нужды защитников, ушедших в контрнаступление, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мстим за Украину! Устроим врагам ад! Срочный сбор! Обеспечиваем наших бойцов теплом! Собираем на хотпаки и другие средства обогрева для защитников, которые пошли в контрнаступление. Согрей своих, чтобы враги горели!" – говорится в сообщении Волонтерского штаба.

Отомстить за Украину, приобщившись к сбору, можно по ссылке.

Читайте: Притула и Стерненко объявили сбор средств на дроны-камикадзе RAM II UAV: "Будут хлопки, будет больно"