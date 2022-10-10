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Новости Война
10 118 12

"Устроим врагам ад!" - волонтеры в ответ на российский террор объявили новый сбор на ВСУ

волонтери

Враг зря рассчитывал запугать украинцев.

В ответ на массированную ракетную атаку волонтерский штаб "Украинская команда" открыл новый сбор на нужды защитников, ушедших в контрнаступление, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мстим за Украину! Устроим врагам ад! Срочный сбор! Обеспечиваем наших бойцов теплом! Собираем на хотпаки и другие средства обогрева для защитников, которые пошли в контрнаступление. Согрей своих, чтобы враги горели!" – говорится в сообщении Волонтерского штаба.

Отомстить за Украину, приобщившись к сбору, можно по ссылке.

Читайте: Притула и Стерненко объявили сбор средств на дроны-камикадзе RAM II UAV: "Будут хлопки, будет больно"

помощь (7752) волонтеры (2627)


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Топ комментарии
+10
Но как показывает реальность, даже если уничтожат всю путинскую армию, сотни тысяч, русским наcpaть на солдат. Это даже не задевает их не грамма. Зато когда прилетело в Крым, появилось видео с нытьём - "мамуль, надо сваливать." Побеждать мы будем когда война на уничтожение, будет в две стороны, а не только на уничтожение украинцев. Они сегодня в соц сетях с ума сходят от радости. И какой будет ответ?... Будет если тебя ударили в правую щеку, подставь левую.
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10.10.2022 15:16
+8
Вже не реагую на заклики волонтерів на фоні поновленого "дорожного будівництва" бо маю проблему - борги по комуналці.
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10.10.2022 15:06
+5
treba zbirati na NW. odnu raketu na moskvu vtoruju na piter.... vse ostaljnoe mozhno prosto betonam zaljitj naher
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10.10.2022 15:07
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Вже не реагую на заклики волонтерів на фоні поновленого "дорожного будівництва" бо маю проблему - борги по комуналці.
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10.10.2022 15:06 Ответить
treba zbirati na NW. odnu raketu na moskvu vtoruju na piter.... vse ostaljnoe mozhno prosto betonam zaljitj naher
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10.10.2022 15:07 Ответить
Надо дроны от маленьких до больших и антидроновые ружья. Дроны это наши глаза, это вони на головы, наведения артиллерии. Мы согреемся от пылающих россиян
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10.10.2022 15:15 Ответить
Волонтерам низький уклін та пошана!!! Красавці!!! Це ВИ куєте перемогу.. путлер *****!
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10.10.2022 15:15 Ответить
Все це є дрочилово і без серйозної зброї , ми нічого не зробимо .
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10.10.2022 15:16 Ответить
Но как показывает реальность, даже если уничтожат всю путинскую армию, сотни тысяч, русским наcpaть на солдат. Это даже не задевает их не грамма. Зато когда прилетело в Крым, появилось видео с нытьём - "мамуль, надо сваливать." Побеждать мы будем когда война на уничтожение, будет в две стороны, а не только на уничтожение украинцев. Они сегодня в соц сетях с ума сходят от радости. И какой будет ответ?... Будет если тебя ударили в правую щеку, подставь левую.
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10.10.2022 15:16 Ответить
У відповідь влада закликала економити електрику! Шо кому незрозуміло?
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10.10.2022 15:28 Ответить
🤣
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10.10.2022 15:35 Ответить
ботяра ти дибіл, тобі вже нічого не допоможе , пояснювати нема смислу
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10.10.2022 18:04 Ответить
Чтобы "устроить варварам ад", надо на территории варваров взрывать мосты, военные заводы, электростанции и пр., а не играться в интеллигентов и гуманистов!
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10.10.2022 15:36 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.10.2022 16:15 Ответить
 
 