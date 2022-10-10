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Новости Война
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Силами ПВО было уничтожено 43 из 84 крылатых ракет, 10 из 13 дронов-камикадзе, - Генштаб

ракета

Генеральный штаб ВСУ сообщил уточненные данные по российскому ракетному удару по Украине по состоянию на 14.00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Российская Федерация использовала 84 крылатые ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские "Шахид-136".

Уничтожено 56 целей. Среди них 43 крылатые ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа "камикадзе")", – говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия ракетных ударов россиян по Киеву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

беспилотник (3520) Генштаб ВС (6177) крылатые ракеты (878) обстрел (26850)


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Топ комментарии
+9
ППО 💪
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10.10.2022 15:16
+9
У них бы и этих не было, если бы не Кучма.

Как раз ха55 ракеты, которыми они бомбили нас, это наши бывшие ракеты, которые были отданы кацапам за взятку (за газ там смешная сумма, любая арабская страна купила бы эти ракеты в 500 раз дороже).

То есть сразу +500 ракет кацапам и -500 ракет для нас, которыми мы могли ответить назад. А если вспомнить еще и Кравчука, то эти ракеты у нас были с ядерной боевой частью в большинстве своем.

Не совсем понятно, почему это не подается в СМИ как массовый урок для граждан, что будет лично с ними, с их жизнями и существованием всей страны, если они будут также пассивно вести себя при откровенном попустительстве власти, при откровенной измене государству подкупленными сволочами. Сколько людей активно протестовало против распиливания бюджета на строительство дорог с тройной переплатой за каждый км? Крайне мало в процентах от населения. А ведь урок 20-30летней давности не должен был пройти незаметно. Ну, вот именно поэтому и не подается, так как распил бюджета на асфальт - это равносильное преступление против безопасности Украины, что и сдача ракет за копейки (и взятку) своему главному врагу, который на тот момент в 5 военных конфликтах агрессивно участвовал.
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10.10.2022 15:46
+6
так, ті ракети б зараз згодилися... і ті літачки, і та бронетехніка, шо розпродували наліво і направо...
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10.10.2022 16:09
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ППО 💪
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10.10.2022 15:16 Ответить
Кожну годину цифри в різну сторону змінюються
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10.10.2022 15:18 Ответить
слава ЗСУ!
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10.10.2022 15:18 Ответить
В пяти областях (!) света нет. Это, всё-таки, серьезно.
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10.10.2022 15:19 Ответить
"ітогі падвєдьом..." (с)
всього до цілей долетіло 41 ракета та 3 мопеда = 44шт
загинуло 9, поранено 36, сумарно = 45

мацкалі, ви просрали війну, зливайте воду... у вас нема 35 мільйонів ракет.
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10.10.2022 15:24 Ответить
У них бы и этих не было, если бы не Кучма.

Как раз ха55 ракеты, которыми они бомбили нас, это наши бывшие ракеты, которые были отданы кацапам за взятку (за газ там смешная сумма, любая арабская страна купила бы эти ракеты в 500 раз дороже).

То есть сразу +500 ракет кацапам и -500 ракет для нас, которыми мы могли ответить назад. А если вспомнить еще и Кравчука, то эти ракеты у нас были с ядерной боевой частью в большинстве своем.

Не совсем понятно, почему это не подается в СМИ как массовый урок для граждан, что будет лично с ними, с их жизнями и существованием всей страны, если они будут также пассивно вести себя при откровенном попустительстве власти, при откровенной измене государству подкупленными сволочами. Сколько людей активно протестовало против распиливания бюджета на строительство дорог с тройной переплатой за каждый км? Крайне мало в процентах от населения. А ведь урок 20-30летней давности не должен был пройти незаметно. Ну, вот именно поэтому и не подается, так как распил бюджета на асфальт - это равносильное преступление против безопасности Украины, что и сдача ракет за копейки (и взятку) своему главному врагу, который на тот момент в 5 военных конфликтах агрессивно участвовал.
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10.10.2022 15:46 Ответить
так, ті ракети б зараз згодилися... і ті літачки, і та бронетехніка, шо розпродували наліво і направо...
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10.10.2022 16:09 Ответить
Отож - заднім числом усі розумні. А висновок із цього, як на мене, такий - громадянам має бути діло до того що робить влада, бо неналежне виконання нею своїх обов'язків або недоречний популізм призводить до людських втрат
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11.10.2022 08:02 Ответить
Завжди вчасної зміни позицій і вдалого влучання до перемоги.
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10.10.2022 15:34 Ответить
якщо враховувати, що найдешевша ракета з запущених коштувала 1млн. баксів, а запущено АЖ 84!!!! то цікаво було би взнати в скільки СОТЕНЬ МІЛЬЙОНІВ баксів москалям коштувала ця атака?
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10.10.2022 18:28 Ответить
Вона їм нічого не коштувала. За все вже заплачено рабською працею радянських колгоспників. А от скільки нам коштують розбиті тец (в грошах, часі, нервах і т.д.)?
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10.10.2022 18:57 Ответить
а радянські колгоспники напевно, як банани в Африці, безкоштовно на деревах ростуть? чи що?
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10.10.2022 19:07 Ответить
Радянськ1 колгоспники були державними нап1врабами. Як вважаеш, яку платню мали нап1враби? Лише щоб не вмерли гол1-бос1-захолол1. Чи ти маеш гарн1 дан1 про положення колгоспник1в? Так, маеш: стал1нськ1 пропагандиськ1 ф1льми. Чи брехня з"зд1в КПРС ?
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10.10.2022 19:23 Ответить
ключове слово - "БУЛИ" і сьогодні їх вже НЕМА! так само і закінчиться сама *********!
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11.10.2022 03:36 Ответить
"РФ за півдоби випустила по Україні ракет на $400-700 млн, - Forbes"
Джерело: https://biz.censor.net/n3372808
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10.10.2022 21:37 Ответить
Давайте спокойно подумаем, как нам защититься от взбесившегося лысого карлика.
Есть такие моменты:
- большинство ракет (Калибров) не являются сложными целями, летят на небольшой скорости, имеют обычную ЭПР, имеют аэродинамическую траекторию, сложность обнаружения и обстрела в небольшой высоте, но для современной ПВО это не проблема, следовательно, нужно усилить насколько можно объектовую ПВО;
- носители ракет, которые в зоне досягаемости наших войск, нужно уничтожить, это прежде всего черноморский флот, возможно авиацией, но лучше получить все таки дальнобойные хаймарсы, что б летчиками не рисковать
такие меры уже заметно снизят плотность обстрелов
- на дипломатическом фронте продемонстрировать гражданские жертвы с нашей стороны, призвать ведущие страны признать рф все таки страной-террористом
- призвать еще усилить санкции и давление на орколенд
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10.10.2022 19:09 Ответить
51% эффективность ПВО. Слабенько, но это все, что у нас есть.
Спасибо и за такую работу.
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10.10.2022 21:36 Ответить
 
 