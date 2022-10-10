Силами ПВО было уничтожено 43 из 84 крылатых ракет, 10 из 13 дронов-камикадзе, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ сообщил уточненные данные по российскому ракетному удару по Украине по состоянию на 14.00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Российская Федерация использовала 84 крылатые ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские "Шахид-136".

Уничтожено 56 целей. Среди них 43 крылатые ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа "камикадзе")", – говорится в сообщении.

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