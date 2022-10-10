В результате ракетных обстрелов в Киевской области 1 человек погиб, 10 пострадали, - ОВА
Более пяти часов продолжалась воздушная тревога в Украине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате массированной атаки в регионе повреждены два объекта критической инфраструктуры, около 30 жилых домов, одно административное здание и склад частного предприятия.
"В результате обстрела в Киевской области пострадали 10 человек, еще 1 человек погиб", - отмечает глава региона.
Он также информирует, что в Киевской области будут плановые отключения электроснабжения.
"О чем будем предупреждать заранее. Сейчас готовится график отключений. На местах работают все экстренные службы. В случае воздушной тревоги – немедленно направляйтесь в укрытие", – говорится в сообщении.
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