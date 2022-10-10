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Новости Война
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В результате ракетных обстрелов в Киевской области 1 человек погиб, 10 пострадали, - ОВА

ракета

Более пяти часов продолжалась воздушная тревога в Украине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате массированной атаки в регионе повреждены два объекта критической инфраструктуры, около 30 жилых домов, одно административное здание и склад частного предприятия.

"В результате обстрела в Киевской области пострадали 10 человек, еще 1 человек погиб", - отмечает глава региона.

Он также информирует, что в Киевской области будут плановые отключения электроснабжения.

"О чем будем предупреждать заранее. Сейчас готовится график отключений. На местах работают все экстренные службы. В случае воздушной тревоги – немедленно направляйтесь в укрытие", – говорится в сообщении.

Читайте: В Киеве и Киевской области применяются графики аварийного отключения электроснабжения, - КГГА

Киевская область (4113) Кулеба Алексей (108)


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Кто в курсе, где по области был обстрел?
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10.10.2022 16:38 Ответить
Це все результат саботажу ракетної програми. Куйлостан може до безкінечності обстрілювати, допоки український уряд, а не обрізані саботажники, почне екстериторіальне виробництво дальнобійних ракет і наносити удари по куйлостану.
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10.10.2022 20:33 Ответить
 
 