От ракетного удара в Киевской области загорелась трансформаторная подстанция предприятия

Спасатели ликвидируют пожар на одном из предприятий Киевской области - оно получило повреждения в результате массированного ракетного удара РФ.

Об этом в телеграм-канале проинформировала пресс-служба ГСЧС Киевщины, передает Цензор.НЕТ.

"В результате двух попаданий разрушено одно здание без дальнейшего горения и повреждена трансформаторная подстанция. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать возгорание трансформаторной подстанции на территории объекта. Всего задействовано шесть единиц пожарно-спасательной техники. В ходе ракетного удара никто не пострадал", - уточнили в ГСЧС.

Читайте: В результате массированной ракетной атаки по Киеву 5 человек погибли и 47 пострадали, - ГСЧС