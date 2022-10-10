От ракетного удара в Киевской области загорелась трансформаторная подстанция предприятия
Спасатели ликвидируют пожар на одном из предприятий Киевской области - оно получило повреждения в результате массированного ракетного удара РФ.
Об этом в телеграм-канале проинформировала пресс-служба ГСЧС Киевщины, передает Цензор.НЕТ.
"В результате двух попаданий разрушено одно здание без дальнейшего горения и повреждена трансформаторная подстанция. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать возгорание трансформаторной подстанции на территории объекта. Всего задействовано шесть единиц пожарно-спасательной техники. В ходе ракетного удара никто не пострадал", - уточнили в ГСЧС.
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Алекс Мышкевич
показать весь комментарий10.10.2022 15:46 Ответить Мне нравится 0
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