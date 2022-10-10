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От ракетного удара в Киевской области загорелась трансформаторная подстанция предприятия

ракета

Спасатели ликвидируют пожар на одном из предприятий Киевской области - оно получило повреждения в результате массированного ракетного удара РФ.

Об этом в телеграм-канале проинформировала пресс-служба ГСЧС Киевщины, передает Цензор.НЕТ.

"В результате двух попаданий разрушено одно здание без дальнейшего горения и повреждена трансформаторная подстанция. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать возгорание трансформаторной подстанции на территории объекта. Всего задействовано шесть единиц пожарно-спасательной техники. В ходе ракетного удара никто не пострадал", - уточнили в ГСЧС.

Читайте: В результате массированной ракетной атаки по Киеву 5 человек погибли и 47 пострадали, - ГСЧС

Киевская область (4113) обстрел (26850) ГСЧС (4944) инфраструктура (250)


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Здається це на ТЕЦ 5 - дим було видно зі всього Харківського р-ну
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10.10.2022 15:46 Ответить
 
 