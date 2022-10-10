Украина должна нанести ответные удары по критической инфраструктуре российских городов, - глава штаба обороны Днепра Корбан
Україна має домогтися згоди та необхідних засобів озброєння від наших стратегічних партнерів щодо антивоєнної коаліції для завдання ударів у відповідь по критичній інфраструктурі російських міст.
Об этом в фейсбуке сообщил глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.
"Мы должны немедленно добиться согласия и необходимых средств вооружения от наших стратегических партнеров по антивоенной коалиции для нанесения ответных ударов по критической инфраструктуре российских городов, таких как Курск, Воронеж, Белгород, Таганрог и Москва. ", - написал Корбан.
По его мнению, враг должен четко осознавать, что Украине есть чем ответить.
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+44 Максім ХОЙ #398010
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+34 Mykola Trofimenko #538463
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+27 Alexey Prus #505938
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Ламбрехт.
Дай бог, щоб нам давали засоби ураження, які допоможуть нам звільнити нашу територію
Поки ці тварини Путіна не відчують на своїй шкірі те саме, це в Україні триватиме вічно!
Стратег диванних військ Корбан провокує, щоб Україну, як і московію, визнали терористами, що б'ють по мирних містах. Тоді не тільки ракет, а й іншої зброї нам піхто не дасть. Цей стратег разом з Лисенком, який з травня переховується в Европі від кримінального переслідування (ніби у відрядженні), наказували в березні всім знімати супутникові антени.
І ще:
Будь-який українець повинен мати фізичну змогу відплатити за життя (своє або когось з близьких) чи на українській території, чи будь-де, вбивши принаймні одного русняцького загарбника (а загарбниками фактично є всі громадяни РФ, які схвалюють загарбницьку політику путлера; сім місяців більш, ніж достатній, строк для психічно адекватної людини, щоб визначитися де добро, а де зло).
Якщо ж ти вбив 5 загарбників, то вже не даремно коптив повітря (адже їх в 4 рази більше, ніж нас).
Вбив 15, то ти герой (бо виконав план за трьох товаришів, яким подібне не вдалося).
Вб'єш 50 загарбників -- станеш легендою!
1. Від снарядів та реактивних снарядів захисту не існує в принципі: від них можна лише втекти або сховатися (щодо інфраструктурних об'єктів, то і перше, і друге для них проблематично).
2. Ракет, крилатих ракет та дронів у хвилі має бути більше, ніж ракет в одному ворожому залпі всіх ворожих ЗРК в данному районі бойових дій. Якщо слідувати "класиці", то ця перша хвиля має винищити саме ЗРК, ну а всі наступні розносять на друзки решту всього. І тут велике значення набуває розвідка, причому максимально оперативна (які засоби ППО є у ворога на даній ділянці), де вони знаходяться, щоб спланувати все інше