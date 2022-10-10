Украина должна нанести ответные удары по критической инфраструктуре российских городов, - глава штаба обороны Днепра Корбан

Україна має домогтися згоди та необхідних засобів озброєння від наших стратегічних партнерів щодо антивоєнної коаліції для завдання ударів у відповідь по критичній інфраструктурі російських міст.

Об этом в фейсбуке сообщил глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны немедленно добиться согласия и необходимых средств вооружения от наших стратегических партнеров по антивоенной коалиции для нанесения ответных ударов по критической инфраструктуре российских городов, таких как Курск, Воронеж, Белгород, Таганрог и Москва. ", - написал Корбан.

По его мнению, враг должен четко осознавать, что Украине есть чем ответить.

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