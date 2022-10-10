В Ивано-Франковской области 4 российские ракеты попали в Бурштынскую ТЭС. 1 ракету сбила ПВО, - ОВА
Сегодня, 10 октября, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Бурштынской ТЭС. Жертв среди работников нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
"Зафиксировано попадание 4 ракет в открытое распределительное устройство Бурштынской ТЭС. В настоящее время на месте пожар. Ни один работник станции не пострадал. На месте работают сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сети области резко снизилось напряжение. Облэнерго регулирует энергоснабжение. Однако потребители Ивано-Франковщины полностью обеспечены электроснабжением.
Также жителей просят ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00.
Онищук додала, що силами ППО знищено 1 ворожу ракету.
"Є висока вірогідність повторних ракетних ударів, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - підкреслила голова ОВА.
Пожалуйста, подождите...
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1. Белгородская ТЭЦ - 50.599187, 36.617655, 35 км до кордону.
2. ГТ ТЭЦ «Луч» - 50.560687, 36.580917, 30 км до кордону
3. Мичуринская ГТ ТЭЦ - 50.606040, 36.570395, 33 км до кордону.
4. Курская АЭС - 51.675094, 35.603118, 60 км до кордону
5. Курская ТЭЦ-4 - 51.663581, 36.113716, 84 км до кордону.
6. ТЭЦ Клинцы - 52.749242, 32.255147, 47 км до кордону.
Подстанции, Белгородщина:
7. Валуйская РЭС - 50.194981, 38.169769, 25 км до кордону.
8. Новоскольская РЭС - 50.784387, 37.897624, 50 км до кордону.
9. "Металлургическая" - 51.057191, 37.904939, 80 км до кордону
10. "Белгород", небольшая - 50.591407, 36.655440, 35 км до кордону
11. "Фрунзенская" - 50.656990, 36.416169, 33 км до кордону.
12. "Курская" - 51.492222, 36.090000, 76 км до кордону.
13. "Южная" - 51.728056, 36.454444, 77 км до кордону
14. "Найтоповичи" - 52.775335, 32.713668, 55 км до кордону
Правильнее сказать у нас были в 1991, пока мы не отдали все за бумажку которая как оказалось нифига не стоит - вот туда претензии...
"Гром" это вообще мутняк редкостный, по сути его просто нет. Даже при лучших раскладах планировалось начать производить где то в 22ом году, испытание 6 лет не могли провести =(
Вильха в этом списке наверное самое рабочее и действительно не помешала бы, но вопрос сколько мы могли ее выпустить? Да и дальность у нее как у Хаймарсов текущих, а точность явно меньше, просто меньше клянчили бы у США, но принципиально ничего не меняет...