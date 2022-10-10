В Ивано-Франковской области 4 российские ракеты попали в Бурштынскую ТЭС. 1 ракету сбила ПВО, - ОВА

Сегодня, 10 октября, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Бурштынской ТЭС. Жертв среди работников нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Зафиксировано попадание 4 ракет в открытое распределительное устройство Бурштынской ТЭС. В настоящее время на месте пожар. Ни один работник станции не пострадал. На месте работают сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сети области резко снизилось напряжение. Облэнерго регулирует энергоснабжение. Однако потребители Ивано-Франковщины полностью обеспечены электроснабжением.

Также жителей просят ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00.

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Онищук додала, що силами ППО знищено 1 ворожу ракету.

"Є висока вірогідність повторних ракетних ударів, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - підкреслила голова ОВА.