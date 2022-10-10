ЕС уже готовит ответ на сегодняшний массированный ракетный удар РФ по украинским городам, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Европейский Союз уже готовит ответ в связи с массированным ракетным ударом РФ по украинским городам 10 октября.

Об этом он упомянул, рассказывая о телефонном разговоре с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Кулеба рассказал, что он подтвердил поддержку со стороны ЕС на фоне этих событий. "Новые соответствующие решения ЕС уже готовятся", - написал Дмитрий Кулеба.

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