7 254 48
ЕС уже готовит ответ на сегодняшний массированный ракетный удар РФ по украинским городам, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Европейский Союз уже готовит ответ в связи с массированным ракетным ударом РФ по украинским городам 10 октября.
Об этом он упомянул, рассказывая о телефонном разговоре с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Кулеба рассказал, что он подтвердил поддержку со стороны ЕС на фоне этих событий. "Новые соответствующие решения ЕС уже готовятся", - написал Дмитрий Кулеба.
Топ комментарии
+19 Elusive Gru
показать весь комментарий10.10.2022 16:38
+18 Tohellandback
показать весь комментарий10.10.2022 16:37
+14 Ivan Livliv
показать весь комментарий10.10.2022 16:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але, боюсь, все обмежиться черговими співчуттями та стурбованостями...
насправді ж страшна відповідь буде у черговому занепокоєнні, засудженні та безмежній стурбованості, пересипаними закликами до переговорів з паРашею.
Они куплены и им дана инструкция сливать все в унитаз, прикрываясь всяким бредом, чтобы не вызвать гнев своих избирателей. СМИ тоже хорошо подкуплены, подадут информацию нужным образом, переключат повестку, вон Япончик уже сдох наверное давно, покажут его труп всем якобы он скончался только шо.
в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.