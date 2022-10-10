РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10840 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Война
7 254 48

ЕС уже готовит ответ на сегодняшний массированный ракетный удар РФ по украинским городам, - Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Европейский Союз уже готовит ответ в связи с массированным ракетным ударом РФ по украинским городам 10 октября.

Об этом он упомянул, рассказывая о телефонном разговоре с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Кулеба рассказал, что он подтвердил поддержку со стороны ЕС на фоне этих событий. "Новые соответствующие решения ЕС уже готовятся", - написал Дмитрий Кулеба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Минздраве напомнили основные правила первой помощи пострадавшим. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

россия (95326) санкции (11251) Евросоюз (17056) Кулеба Дмитрий (2880) Боррель (784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Ккой ответ? Запаретят мэру Мухосранска въезд в Европу? Тюфяки, Черчилля откопайте, он вам подскажет правильный ответ.
показать весь комментарий
10.10.2022 16:38
+18
100 страниц обеспокоенности
показать весь комментарий
10.10.2022 16:37
+14
Сподіваємося, що відповідь буде вимірюватися у тоннах (набоїв).
показать весь комментарий
10.10.2022 16:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сподіваємося, що відповідь буде вимірюватися у тоннах (набоїв).
показать весь комментарий
10.10.2022 16:34 Ответить
... і у дозволі використовувати їх по кацапському падлу без всяких обмежень!
Але, боюсь, все обмежиться черговими співчуттями та стурбованостями...
показать весь комментарий
10.10.2022 16:36 Ответить
Та занепокоєнням...
показать весь комментарий
10.10.2022 16:46 Ответить
ну ще хтось сподівається і на таке, дивно...
насправді ж страшна відповідь буде у черговому занепокоєнні, засудженні та безмежній стурбованості, пересипаними закликами до переговорів з паРашею.
показать весь комментарий
10.10.2022 16:39 Ответить
Дадуть 3 гаубиці замість 2
показать весь комментарий
10.10.2022 16:48 Ответить
колективне занепокояння? чи ешелони зброї?
показать весь комментарий
10.10.2022 16:36 Ответить
....занепокоєння... Та ні, тут буде ГЛИБОКЕ занепокоєння.... та призив до миру. Зуб даю.. німецький!
показать весь комментарий
10.10.2022 16:41 Ответить
Головне без шаленої стурбованності,а ділом.
показать весь комментарий
10.10.2022 16:36 Ответить
100 страниц обеспокоенности
показать весь комментарий
10.10.2022 16:37 Ответить
Ккой ответ? Запаретят мэру Мухосранска въезд в Европу? Тюфяки, Черчилля откопайте, он вам подскажет правильный ответ.
показать весь комментарий
10.10.2022 16:38 Ответить
Визы запретят давать работников завода из военного (закрытого) городка, при этом те же заводы, которые делают вспомогательные (но необходимые) части для ракет из обычного города с возможность из него выехать, затронуты санкциями не будут.

Они куплены и им дана инструкция сливать все в унитаз, прикрываясь всяким бредом, чтобы не вызвать гнев своих избирателей. СМИ тоже хорошо подкуплены, подадут информацию нужным образом, переключат повестку, вон Япончик уже сдох наверное давно, покажут его труп всем якобы он скончался только шо.
показать весь комментарий
10.10.2022 16:47 Ответить
Очєнь і очєнь глубочайшую озабочьєнность?
показать весь комментарий
10.10.2022 16:40 Ответить
Занепокоєння + стурбованість це виглядатиме досить рішуче, ще можна на санкційному пакеті який ухвали додати напис "за обстріли 10.10.2022"
показать весь комментарий
10.10.2022 16:42 Ответить
Моя позиция по-прежнему не изменилась: хватить тратить время на санкции и озабоченность, запускайте срочно все атомные, угольные и мазутные электро и теплостанции, вводите третью смену на военные предприятия, резко увеличивайте производство военной техники и вооружений, давайте их нам и мы лично без вашего участия уничтожим кацапов. Напоминаю, на секунду, что, например, у них не принято работать в воскресенье. Ну то есть все, закрываем заводик, глушим станки, а многие из них должны прогреться, так как откалиброваны с учетом нагрева и не могут нахолодную сразу начать работать. Открыть больше заводов, ввести 3 или 4 смены, работать круглосуточно, пустить наших работников в том числе, сделать упор на вооружения для уничтожения техники с людьми в ней, а не на контузию или обездвиживание.
показать весь комментарий
10.10.2022 16:44 Ответить
Не смішіть ради бога тією відповіддю.
показать весь комментарий
10.10.2022 16:44 Ответить
Відповідь ЄС буде такою:"Європа надзвиичайно СТУРБОВАНА діями Росії"
показать весь комментарий
10.10.2022 16:44 Ответить
Стурбованість чи велику стурбованість ?
показать весь комментарий
10.10.2022 16:44 Ответить
Будуть обіцяти ще більше ППО і ПРО, але до 2027-2030 років, поки сконструюють, поки зберуть, в такому дусі.
показать весь комментарий
10.10.2022 16:58 Ответить
А де папа римський?
показать весь комментарий
10.10.2022 16:45 Ответить
Кормит голубей мира
показать весь комментарий
10.10.2022 16:50 Ответить
Сказав би в рифму де, але не хочеться бути схожим на матюкливого кацапа))
показать весь комментарий
10.10.2022 17:08 Ответить
Доки куріна підерація існує, вона буде народжувати нове та нове *****, тільки повне знищення!
показать весь комментарий
10.10.2022 16:46 Ответить
вісім разів готували.Підготували до того.що сьогодні рашист втілив реально
показать весь комментарий
10.10.2022 16:46 Ответить
Я очень озаботился что они готовят Озабоченность
показать весь комментарий
10.10.2022 16:48 Ответить
Одні озабочені..
показать весь комментарий
10.10.2022 17:13 Ответить
Та не надо нам очередной проповеди - помогите молча оружием!!!
показать весь комментарий
10.10.2022 16:48 Ответить
Выгнать РФ с ООН и признать РФ страной террористом и начать полномасштабное наступление и в 10 раз увеличить Украине помощь военную! И нужно ПВО и ПРО и самолеты, чтобы перехватывать все ракеты!!!
показать весь комментарий
10.10.2022 16:48 Ответить
Ракеты нужны дальностью 500+ а не бла-бла-бла.
показать весь комментарий
10.10.2022 16:50 Ответить
Борель-чучело
показать весь комментарий
10.10.2022 16:54 Ответить
Я даже знаю начало текста: "Мы сильно озабочены и глубоко обеспокоены, решительно требуем незамедлительно прекратить..."
показать весь комментарий
10.10.2022 16:57 Ответить
ты тоже озаботился что они озаботились ?
показать весь комментарий
10.10.2022 17:01 Ответить
угу
показать весь комментарий
10.10.2022 17:21 Ответить
визнання росії країною-спонсором тероризму буде гарною відповіддю
показать весь комментарий
10.10.2022 16:57 Ответить
Веерные отключения будут в четырех областях и Киеве - Шмыгаль

в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
показать весь комментарий
10.10.2022 17:00 Ответить
Можу собі уявити! Вже страшно.
показать весь комментарий
10.10.2022 17:01 Ответить
ДТЭК задействует резервные энергоблоки ТЭС для стабилизации энергосети
показать весь комментарий
10.10.2022 17:03 Ответить
секретне фото. Кулєба і Зєля готовлять відповідь..
показать весь комментарий
10.10.2022 17:05 Ответить
Санкции на туалетную бумагу , вот, весь пакет..
показать весь комментарий
10.10.2022 17:05 Ответить
Впервые не хватает фантазии предугадать этот ответ. Скорее его не будет. А что, после всего того , что 8 месяцев выслушивали мы? А стеб уже не лезет. Война есть война. Только самим, только яо, комитет обороны, парламент распустить, мэров убрать, военно-гражданская администрация. Оборонка работает ночью. Оружие раздать всем кто хочет по паспорту. И чуть не по морали, но моменту истины---5 колона должна погибнуть. Кто не с нами, тот против нас. Мы видим и слышим этих людей. Они рядом. Срочно трибуналы. Суды гражданские от района и города остановить до конца войны. Ночные патрули утроить. Победителей не судят. К БОЮ!
показать весь комментарий
10.10.2022 17:21 Ответить
Опять все по кругу ленд лиз, обеспокоенность, санкции из ада, дефолт, отключение swift
показать весь комментарий
10.10.2022 17:23 Ответить
Імпотенти ***** ...
показать весь комментарий
10.10.2022 17:34 Ответить
Та срать русня хотела на европейские ответы. Вон германская сволочь постоянно тормозит с вооружением. Без тяжелого вооружения,дальнобойных ракет, авиации- Украина эту войну не выиграет. Мы не можем поражать ни корабли в Черном море ни летящие ракеты. Почему? НЕ ЧЕМ.
показать весь комментарий
10.10.2022 17:41 Ответить
вместо обычной обеспокоенности будет глубокая ?
показать весь комментарий
10.10.2022 17:52 Ответить
В мире есть лишь несколько стран, которые РЕАЛЬНО хотят нашей победы, понимают, что они будут следующими, и помогают не для галочки, а реально всем, чем могут. Остальные просто разделились на тех, кто помогает для виду, и тех, кто за "худой мир". Вот чесно, если будет ядерная война, и этот мир сдохнет, да и *** с ним, с ТАКИМ миром ссыкливых импотентов.
показать весь комментарий
10.10.2022 17:58 Ответить
Відповідь буде письмова. Слів буде багато.
показать весь комментарий
10.10.2022 18:39 Ответить
відповідь буде значити, що, ЕС глибоко стурбована!!!!!
показать весь комментарий
10.10.2022 19:45 Ответить
Ага турбіни собі повставляють-будуть "стурбінованими".
показать весь комментарий
14.01.2023 17:38 Ответить
 
 