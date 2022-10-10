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Новости Война
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Атаки России на мирных жителей Украины являются военными преступлениями, - глава Евросовета Мишель

мішель

Ракетная атака России на мирных жителей Украины является военным преступлением.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ужасные атаки России на Киев и другие города по всей Украине показывают отчаяние Кремля. Эти невыборные нападения на мирных жителей являются военными преступлениями. Приверженность поддержке Украины и привлечению к ответственности российского режима – мы обсудим это с партнерами по G7", - написал Мишель в твиттере.

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Автор: 

обстрел (26850) Шарль Мишель (246) военные преступления (1423)


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Топ комментарии
+4
https://t.me/PresidentPoroshenko/4136 Петро Порошенко: ***** за сім з половиною місяців війни так і не зрозумів, що українці - найнезламніша нація світу
«Божевільний російський фюрер одночасно тероризує ракетами десятки мирних міст України. Символом цієї атаки для всього світу вже став зруйнований дитячий майданчик. Сьогоднішній сказ росії - це від їхнього безсилля, а ми сьогодні переживаємо гострий біль, але станемо ще сильнішими. Ми переможемо. Слава Україні!», - написав в https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/3383001851919225/ Facebook Петро Порошенко .
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10.10.2022 17:01
+3
А що сьогодні було вперше чи раніше ніхто не помічав?
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10.10.2022 16:39
+3
Если бы это было в первый раз, то можно было на серьёзных щах такое заявлять, и это звучало бы серьёзно. А сейчас это выглядит как фоновый шум.
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10.10.2022 17:21
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Ну наконец-то. Признали таки. Теперь вопрос: что дальше.
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10.10.2022 16:38 Ответить
Будуть сперечатися чи скорочувати постачання газу на 5% або на 8%, через два роки
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10.10.2022 17:05 Ответить
А що сьогодні було вперше чи раніше ніхто не помічав?
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10.10.2022 16:39 Ответить
Так , це ж перший раз було,,,
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10.10.2022 16:40 Ответить
знову повітряна...прадалжєніє банкєта.
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10.10.2022 16:41 Ответить
А ранее украинцев марсиане убивали.... Озабоченцы...
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10.10.2022 16:44 Ответить
Кацапы - вы ********!
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10.10.2022 16:50 Ответить
Ну конечно - НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО И ВОТ ОПЯТЬ
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10.10.2022 17:00 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/4136 Петро Порошенко: ***** за сім з половиною місяців війни так і не зрозумів, що українці - найнезламніша нація світу
«Божевільний російський фюрер одночасно тероризує ракетами десятки мирних міст України. Символом цієї атаки для всього світу вже став зруйнований дитячий майданчик. Сьогоднішній сказ росії - це від їхнього безсилля, а ми сьогодні переживаємо гострий біль, але станемо ще сильнішими. Ми переможемо. Слава Україні!», - написав в https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/3383001851919225/ Facebook Петро Порошенко .
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10.10.2022 17:01 Ответить
https://t.me/************ Ватное болото

⚡️Кремлю хватило всего 7 месяцев, чтобы расширить НАТО, разрушить российскую экономику, дискредитировать армию и сделать страну мировым изгоем.

Это не власть, а профессиональная диверсионная группа.
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10.10.2022 17:20 Ответить
Если бы это было в первый раз, то можно было на серьёзных щах такое заявлять, и это звучало бы серьёзно. А сейчас это выглядит как фоновый шум.
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10.10.2022 17:21 Ответить
Вонючую ********* сраной-террористом после всех их вселенских злодеяний признают или и дальше с ними отношения продолжат?
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10.10.2022 17:23 Ответить
що напади на людей - є воєнні злочини, це ми знаємо. Що далі? Ваші дії?
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10.10.2022 17:24 Ответить
Ну, так визнайте офіційно московію країною-терористом! А то просто триндіти ми усі--майстри.
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10.10.2022 17:32 Ответить
******* балаболы. Циничные двуликие брехуны.
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10.10.2022 18:08 Ответить
Военное преступление... Поэтому для представителей страны-военного преступника вы открыли программу "убежище". Эти твари поддерживают убийство украинцев, пересекают границу под слоган "где русский - там расея", а вы им убежище наравне по социальной программе как для украинцев. Цинизм высшей степени...
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10.10.2022 19:35 Ответить
 
 