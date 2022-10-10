Атаки России на мирных жителей Украины являются военными преступлениями, - глава Евросовета Мишель
Ракетная атака России на мирных жителей Украины является военным преступлением.
Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ужасные атаки России на Киев и другие города по всей Украине показывают отчаяние Кремля. Эти невыборные нападения на мирных жителей являются военными преступлениями. Приверженность поддержке Украины и привлечению к ответственности российского режима – мы обсудим это с партнерами по G7", - написал Мишель в твиттере.
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«Божевільний російський фюрер одночасно тероризує ракетами десятки мирних міст України. Символом цієї атаки для всього світу вже став зруйнований дитячий майданчик. Сьогоднішній сказ росії - це від їхнього безсилля, а ми сьогодні переживаємо гострий біль, але станемо ще сильнішими. Ми переможемо. Слава Україні!», - написав в https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/3383001851919225/ Facebook Петро Порошенко .
⚡️Кремлю хватило всего 7 месяцев, чтобы расширить НАТО, разрушить российскую экономику, дискредитировать армию и сделать страну мировым изгоем.
Это не власть, а профессиональная диверсионная группа.