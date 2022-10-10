Атаки России на мирных жителей Украины являются военными преступлениями, - глава Евросовета Мишель

Ракетная атака России на мирных жителей Украины является военным преступлением.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ужасные атаки России на Киев и другие города по всей Украине показывают отчаяние Кремля. Эти невыборные нападения на мирных жителей являются военными преступлениями. Приверженность поддержке Украины и привлечению к ответственности российского режима – мы обсудим это с партнерами по G7", - написал Мишель в твиттере.

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