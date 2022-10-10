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Новости Война
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СБУ объявила Медведева, Бортникова, Володина, Золотова, Матвиенко, Нарышкина, Шойгу и Патрушева в розыск (обновлено)

медведев,медведєв

Служба безопасности Украины разыскивает заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента страны-агрессора Дмитрия Медведева.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности Украины подтверждает, что заместитель председателя совета безопасности России и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев объявлен в розыск. Это произошло еще в марте 2022 года, в начале полномасштабной агрессии России.

Он, как и большинство членов Совбеза России, является подозреваемым в уголовном производстве по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).  

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Такие преступления наказываются лишением свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненно.

Также объявлены в розыск такие представители путинского режима, как бортников, владений, золотов, колокольцев, матвиенко, нарышкин, шойгу, мачты, патрушев и другие.

Следователи СБУ совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора продолжают работу по документированию действий каждого рашиста, виновных в преступлениях против Украины, чтобы привлечь их к ответственности", - говорится в сообщении.

СБУ объявила Медведева, Бортникова, Володина, Золотова, Матвиенко, Нарышкина, Шойгу и Патрушева в розыск (обновлено) 01

МВД (9316) Медведев (4101) розыск (840) СБУ (19843)


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Топ комментарии
+34
Передайте йому повістку через Єрмака.
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10.10.2022 17:36
+29
А шо його шукати? В кремлі він сидить
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10.10.2022 17:34
+17
Ищите в ЛТП или психдиспансерах.
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10.10.2022 17:34
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А шо його шукати? В кремлі він сидить
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10.10.2022 17:34 Ответить
Все вірно, сидить він у кремлі і звідти його не витягнеш.
Але все ж має надію колись відвідати свій замок і виноградник у Тоскані.
А там Інтерпол...
Цоп Дімочку за жопу та на допит.
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10.10.2022 17:54 Ответить
Має людина щастя - таке лице, що на нього навіть карикатури малювати не треба. Бери як є, і готова карикатура.

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10.10.2022 18:04 Ответить
Деревенский дурачок.
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10.10.2022 19:20 Ответить
Опять неадекватность , почему Медведева -алкаша , а не Путлера и Патрушева……………⁉️Разве это ответ
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10.10.2022 17:59 Ответить
Там якісь міжнародні угоди забороняють чіпати голов держав... Гітлеру, Муссоліні, Каддафі й Саддаму це не дуже допомогло, але... "Демократія - це процедура" (с). Подивимось, чи є в Заходу бейци.
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10.10.2022 20:41 Ответить
Завтра Кремль объявти 95 квартал в розыск гастроли 95 с Кремлем можно будит считать открытчми
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10.10.2022 21:06 Ответить
Ищите в ЛТП или психдиспансерах.
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10.10.2022 17:34 Ответить
"Кто ж его посадит? Он же памятник!"(с)
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10.10.2022 17:35 Ответить
Передайте йому повістку через Єрмака.
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10.10.2022 17:36 Ответить
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10.10.2022 17:38 Ответить
Елдак сам знатный передаст
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10.10.2022 17:48 Ответить
Ну ок але нащо?
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10.10.2022 17:36 Ответить
СБУ больше занятся нечем? Этот карликовый злобный алкаш и так из помойки невыездной, а рыло высовывает только в окружении батальона охраны. Ну, обьявите вы его в международный розыск и шо?
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10.10.2022 17:36 Ответить
Най буде!
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10.10.2022 17:38 Ответить
Медвед практически равнозначен по должности путлеру. Так нафига нам этот медвед? Давайте в розыск путлера, раз уже решились на такой шаг.
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10.10.2022 17:54 Ответить
Сейчас кажется забавным. Но с течением времени вполне моет стать предметом торга. И тогда забавным останется только кто, что когда-то казалось. Время. Оно все меняет и переворачивает: кто казался недоступным и глыбой, оказывается в камере 2х2 тотальным петухом. В нашем случае петухом, пожирающий виски...
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10.10.2022 17:37 Ответить
чего?
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10.10.2022 17:44 Ответить
"Врьош! Нє вазьмьош!" (с)

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10.10.2022 17:38 Ответить
Dobrovolec na fronte?
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10.10.2022 17:40 Ответить
..."Врьош! Нє вазьмьош!"... Да что его брать, он до обеда так налакается боярки, что лежит обосцанный на лавочке в своей усадьбе.
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10.10.2022 17:41 Ответить
Якщо хто не знає, це слова Чапаєва з однойменного фільму.

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10.10.2022 17:45 Ответить
микро-алкаш после фуфырика
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10.10.2022 17:50 Ответить
Тю... Краще призначте невелику винагороду "за шкурку уткофіла".
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10.10.2022 17:38 Ответить
Этот полтораметровый дрыщ Димон будет прятаться в домике для уточек, который он построил в своем поместье.
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10.10.2022 17:38 Ответить
Як його спіймати ? Він і без цього знає що тільки десь поїде його буде заарештовано тому нікуди і не їде
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10.10.2022 17:39 Ответить
А этот алик психиатрическую экспертизу пройдет?
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10.10.2022 17:39 Ответить
тепер нехай ходить озирається
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10.10.2022 17:40 Ответить
безмозгие долбоебы.
лучше ликвидируйте гундяйскую агентурную сеть.
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10.10.2022 17:40 Ответить
А путина чего еще не объявили?
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10.10.2022 17:40 Ответить
А заем? Белая горячка его найдет быстрее.
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10.10.2022 17:40 Ответить
А летчиков и экипажи кораблей, запускающие ракеты, может объявить в розыск?
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10.10.2022 17:42 Ответить
А зрадників хто пустив ворога з Півдня та Півночі, СБУ вже знайшла?
Чи то не така важлива справа як "розшук Мєдвєдєва"?
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10.10.2022 17:46 Ответить
СБУ пустили , а Баканов Наумов назначенные, лично "найвеличайшим" здрыстнули‼️
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10.10.2022 18:03 Ответить
"квартальні плоскі жарти" СБУ над українським народом.
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10.10.2022 17:47 Ответить
Не пройшло і 9 років... А пуйло ще не об'явили?
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10.10.2022 17:51 Ответить
ведмежа посадять на пляшку.
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10.10.2022 17:53 Ответить
Потрібно на кордоні повиставляти бутилки з горілкою і ця потвора клюне!
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10.10.2022 17:54 Ответить
Давно пора, так само всіх кацапських посадовців та пропагандистів що підтримують війн.
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10.10.2022 17:56 Ответить
Вот так. Был обычным алконавтом, а стал преступником в розыске.
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10.10.2022 17:57 Ответить
Військовим злочинцем ‼️‼️‼️

тепер нихто йому у світі руку не пожме
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10.10.2022 18:11 Ответить
а где он потерялся ?
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10.10.2022 18:05 Ответить
В базе СБУ А Вот в ЗМІ його було забагато
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10.10.2022 18:12 Ответить
Medvedeva net?
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10.10.2022 18:05 Ответить
Круто ‼️‼️‼️А фюрера ?
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10.10.2022 18:06 Ответить
А хто написав , що зник ? У базі зазначено, що Медведєв зник 1 березня. Джерело:

Баканов?
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10.10.2022 18:09 Ответить
А Кадырова и Путина не объявили в розыск? А чо так?
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10.10.2022 18:09 Ответить
на кол этого смурфика!
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10.10.2022 18:11 Ответить
кому це дибільне страхопудало потрібне?
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10.10.2022 18:11 Ответить
Через 7 місяців???
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10.10.2022 18:12 Ответить
Как поймают - на кол посадить.
А если всерьёз - кому та придворная коротышка нужна?
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10.10.2022 18:14 Ответить
Тай толку... Там молотком в тім'ячко ******* треба так шоб ті пульки самі повилазили... А замля горбатого вилікує...
Шоб вони здохли всі там, від маленького до старого, на очах один в одного..... Падли....
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10.10.2022 18:16 Ответить
В украинской базе разыскиваемых лиц вслед за Медведевым и Захаровой https://t.me/bbbreaking/137942 появился Игорь Конашенков.
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10.10.2022 18:18 Ответить
Умнічки.
Нащо робить справжню роботу, наприклад вигнати узкіх попів із лаври? Краще займаться от такою херньою. Зато 73% аплодують стоячи. Ну тепер всьо, медвед обісцявся і забився під шконку...
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10.10.2022 18:19 Ответить
А когда будет пойман пес ************ в чан с дерьмом падлу возить по всей УКРАИНЕ!........................................................
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10.10.2022 18:27 Ответить
только сейчас? Кто предатели в шайке зэШуи???
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10.10.2022 18:29 Ответить
мєдвєдчука забули
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10.10.2022 18:38 Ответить
точные предсказания японского философа в начале прошлой недели, что "на днях параша коллабирует", истекло по времени. параша безусловно коллабирует, но конкретные, тем более краткосрочные термины коллапса - это не серьёзно. для коллапса нужно более менее длительное время. так устроена природа. чем-то схоже с астрофизикой и смертью светил. в конце своей жизни и параша, представляющая себя светочем жисти, должна как бы расширяться пытаясь предотвратить гибель и только потом начнёт схлопываться, сбросив с себя оболочку колоний. параша понимает уже что гибнет, пытается спасти ситуацию своим расширением территорий. что и наблюдается. гибель неотвратима но не так как пытаются предсказать "философы". первое "расширение" начавшееся в 2014 потребовало 8 лет до первого взрыва. сейчас параша пытается спастись вторым "расширением", присоединением южного корридора. если всё будет идти так, как шло раньше и так как протекает сейчас, то выходит, что до начала коллапса снова пройдёт лет 9-10. при условии что нато не вмешается личным участием. тогда получается, что и ***** ещё лет 9-10 остаётся коптить небо ((
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10.10.2022 18:40 Ответить
давно пора. И было бы неплохо выслать к ним докторов.... Надеюсь так и будет, сколько бы времени для этого не понадобилось....
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10.10.2022 18:46 Ответить
вместо докторов могут быть и лифтеры...
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10.10.2022 18:48 Ответить
На ліквідацію
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10.10.2022 18:47 Ответить
ого як оперативно СБУ реагує
-------------------------------------------------------------------------------------
але виродків потрібно всіх покарати
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10.10.2022 19:01 Ответить
всі названі особи реальні олігофрени
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10.10.2022 19:02 Ответить
Що тільки хіба зараз,а Буча,Маріуполь,Херсон.......не привід нє?
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10.10.2022 19:07 Ответить
Дожилося, що об'явили в розшук. Тепер буде боятися виїзджати в ЄС, або країни НАТО, які можуть передати цього гноміка правоохоронцям України.
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10.10.2022 19:14 Ответить
Алкофамфурик перднув
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10.10.2022 19:17 Ответить
Из всех даунов самый опасный - патрушев, поэтому надо в розыск обьявлять не его самого. а его кости с оплатой.
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10.10.2022 19:19 Ответить
Так а путю коли в розшук?
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10.10.2022 19:23 Ответить
ВСЕ знают где ОНИ , только СБУ разыскивает ....
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10.10.2022 19:29 Ответить
все знают, что у тебя пальчик в попе и никому это не интересно.
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10.10.2022 20:10 Ответить
Ні, я звичайно розумію що "оголошення у розшук" то питання скоріш процедурне, але звучить трохи смішно. Хтось не знає де їх шукати?
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10.10.2022 19:33 Ответить
Гра в дитячу гру «куку! де ти?», коли долонями прикриваються очі! Малюкам подобається!
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10.10.2022 19:39 Ответить
интересно а в международный розыск по линии Интерпола их можно обьявить ?
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10.10.2022 19:52 Ответить
Нельзя, а то они объявят Боневтика тоже
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10.10.2022 21:04 Ответить
краще б нагороди за голови пообіцяли
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10.10.2022 19:57 Ответить
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10.10.2022 20:19 Ответить
Коли шуфрича відпустили- то всьо ок. Коли того ж ківу можна було б вішати за яйла ще пару років тому- так само всьо чьотко. Таких прикладів більш ніж достатньо. А зараз ці ваші заяви про розшук засуньте собі в sRaky...
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21.10.2022 17:20 Ответить
 
 