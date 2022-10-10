СБУ объявила Медведева, Бортникова, Володина, Золотова, Матвиенко, Нарышкина, Шойгу и Патрушева в розыск (обновлено)

Служба безопасности Украины разыскивает заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента страны-агрессора Дмитрия Медведева.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности Украины подтверждает, что заместитель председателя совета безопасности России и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев объявлен в розыск. Это произошло еще в марте 2022 года, в начале полномасштабной агрессии России.

Он, как и большинство членов Совбеза России, является подозреваемым в уголовном производстве по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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Такие преступления наказываются лишением свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненно.

Также объявлены в розыск такие представители путинского режима, как бортников, владений, золотов, колокольцев, матвиенко, нарышкин, шойгу, мачты, патрушев и другие.

Следователи СБУ совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора продолжают работу по документированию действий каждого рашиста, виновных в преступлениях против Украины, чтобы привлечь их к ответственности", - говорится в сообщении.