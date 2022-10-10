СБУ объявила Медведева, Бортникова, Володина, Золотова, Матвиенко, Нарышкина, Шойгу и Патрушева в розыск (обновлено)
Служба безопасности Украины разыскивает заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента страны-агрессора Дмитрия Медведева.
Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Служба безопасности Украины подтверждает, что заместитель председателя совета безопасности России и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев объявлен в розыск. Это произошло еще в марте 2022 года, в начале полномасштабной агрессии России.
Он, как и большинство членов Совбеза России, является подозреваемым в уголовном производстве по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Такие преступления наказываются лишением свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненно.
Также объявлены в розыск такие представители путинского режима, как бортников, владений, золотов, колокольцев, матвиенко, нарышкин, шойгу, мачты, патрушев и другие.
Следователи СБУ совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора продолжают работу по документированию действий каждого рашиста, виновных в преступлениях против Украины, чтобы привлечь их к ответственности", - говорится в сообщении.
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Але все ж має надію колись відвідати свій замок і виноградник у Тоскані.
А там Інтерпол...
Цоп Дімочку за жопу та на допит.
лучше ликвидируйте гундяйскую агентурную сеть.
Чи то не така важлива справа як "розшук Мєдвєдєва"?
тепер нихто йому у світі руку не пожме
Баканов?
А если всерьёз - кому та придворная коротышка нужна?
Шоб вони здохли всі там, від маленького до старого, на очах один в одного..... Падли....
Нащо робить справжню роботу, наприклад вигнати узкіх попів із лаври? Краще займаться от такою херньою. Зато 73% аплодують стоячи. Ну тепер всьо, медвед обісцявся і забився під шконку...
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але виродків потрібно всіх покарати