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Ракетный удар по жилому дому в Запорожье: трое погибших и семь раненых

запоріжжя

В Запорожье в результате попадания вражеской ракеты С-300 по жилому дому погибли три человека, еще семеро - ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом журналистам сообщили в ГУНП в Запорожской области.

"Трое погибших, семь раненых в настоящее время (15:30 - ред). Работы продолжаются, информация может меняться", - сообщили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в 1:50 россияне совершили запуск ракет (предварительно С-300) по областному центру. Мишенями стали жилой многоквартирный дом в центре города, гражданская и критическая инфраструктура, детский сад.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, ГСЧС, УСБУ, работники скорой помощи, а также специалисты профильных служб.

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Правоохранители проводят осмотр мест событий и собирают доказательства вооруженной агрессии российской армии.

По всем собранным материалам в дальнейшем будут открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Как сообщалось, утром 10 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Поражены инфраструктурные объекты в 8 областях и Киеве. По последним данным, погибли 11 человек и травмированы 64 человека.

Автор: 

Запорожье (2645) обстрел (26850) жертвы (2056) ГСЧС (4944)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 17:54 Ответить
Готуемось до сьогоднiшноi ночi в нашому Запорiжжi ... Цi нелюди вбивають нас вночi , пiдступно, коли ми спимо .
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10.10.2022 18:49 Ответить
Ця вся неділя буде такою - це точно. А там побачим. Може, ракети закінчаться.. В мене таке враження, що Запоріжжя самотнє у своєму горі. Якось влада мляво реагувала на те, що в нас гинуть люди десятками.
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10.10.2022 20:56 Ответить
 
 