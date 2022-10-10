Ракетный удар по жилому дому в Запорожье: трое погибших и семь раненых
В Запорожье в результате попадания вражеской ракеты С-300 по жилому дому погибли три человека, еще семеро - ранены.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом журналистам сообщили в ГУНП в Запорожской области.
"Трое погибших, семь раненых в настоящее время (15:30 - ред). Работы продолжаются, информация может меняться", - сообщили правоохранители.
Ранее сообщалось, что в 1:50 россияне совершили запуск ракет (предварительно С-300) по областному центру. Мишенями стали жилой многоквартирный дом в центре города, гражданская и критическая инфраструктура, детский сад.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, ГСЧС, УСБУ, работники скорой помощи, а также специалисты профильных служб.
Правоохранители проводят осмотр мест событий и собирают доказательства вооруженной агрессии российской армии.
По всем собранным материалам в дальнейшем будут открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
Как сообщалось, утром 10 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Поражены инфраструктурные объекты в 8 областях и Киеве. По последним данным, погибли 11 человек и травмированы 64 человека.
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