Марионетки Кремля в оккупированном Крыму предлагают вносить граждан, выехавших из России в реестр лиц, "находящихся под иностранным влиянием"

Марионетки Кремля в оккупированном Крыму предложили запретить выезд из России мужчинам, состоящим на военном учете, во время мобилизации без разрешения военкоматов. Тех, кто покинул страну, хотят вносить в реестр лиц "находящихся под иностранным влиянием".

Об этом заявил так называемый глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "крымский парламент" планирует внести предложения по поправкам в федеральные законы. Исходя из них, в России собираются установить четкий запрет на выезд граждан, состоящих на военном учете, во время всеобщей или частичной мобилизации без разрешения военных комиссариатов.

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Уехавших из России предлагается вносить в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Кроме этого, марионетка Кремля Константинов предлагает, лишить права голосовать и избираться сроком до 10 лет после погашения судимости людей, осужденных по статьям о "дискредитации российской армии и уклонении от службы".