Марионетки Кремля в оккупированном Крыму предлагают вносить граждан, выехавших из России в реестр лиц, "находящихся под иностранным влиянием"
Марионетки Кремля в оккупированном Крыму предложили запретить выезд из России мужчинам, состоящим на военном учете, во время мобилизации без разрешения военкоматов. Тех, кто покинул страну, хотят вносить в реестр лиц "находящихся под иностранным влиянием".
Об этом заявил так называемый глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, "крымский парламент" планирует внести предложения по поправкам в федеральные законы. Исходя из них, в России собираются установить четкий запрет на выезд граждан, состоящих на военном учете, во время всеобщей или частичной мобилизации без разрешения военных комиссариатов.
Уехавших из России предлагается вносить в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием.
Кроме этого, марионетка Кремля Константинов предлагает, лишить права голосовать и избираться сроком до 10 лет после погашения судимости людей, осужденных по статьям о "дискредитации российской армии и уклонении от службы".
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В Ростовской области разбился штурмовик СУ-25, летевший на боевой вылет. Пилот погиб.
Это уже второй самолет разбившийся в Ростовской области за последние два дня. Об этом сообщают российские пропагандисты.
СУ-25 9 октября вылетел с аэродрома на боевой вылет. В поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района Ростовской области самолет потерпел крушение.