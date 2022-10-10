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Новости Мобилизация в РФ
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Марионетки Кремля в оккупированном Крыму предлагают вносить граждан, выехавших из России в реестр лиц, "находящихся под иностранным влиянием"

рф,мобілізація

Марионетки Кремля в оккупированном Крыму предложили запретить выезд из России мужчинам, состоящим на военном учете, во время мобилизации без разрешения военкоматов. Тех, кто покинул страну, хотят вносить в реестр лиц "находящихся под иностранным влиянием".

Об этом заявил так называемый глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "крымский парламент" планирует внести предложения по поправкам в федеральные законы. Исходя из них, в России собираются установить четкий запрет на выезд граждан, состоящих на военном учете, во время всеобщей или частичной мобилизации без разрешения военных комиссариатов.

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Уехавших из России предлагается вносить в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Кроме этого, марионетка Кремля Константинов предлагает, лишить права голосовать и избираться сроком до 10 лет после погашения судимости людей, осужденных по статьям о "дискредитации российской армии и уклонении от службы".

Константинов (82) Крым (26360) россия (95326) мобилизация (2732)


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То й що, й так наче обмежели їм
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10.10.2022 18:00 Ответить
Залужний вам обмежить по самі гланди , суки .
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10.10.2022 18:05 Ответить
а шо там в Джанкое???? говорят, бововнятко завітало??? не?
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10.10.2022 18:06 Ответить
А теперь о приятном...
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В Ростовской области разбился штурмовик СУ-25, летевший на боевой вылет. Пилот погиб.

Это уже второй самолет разбившийся в Ростовской области за последние два дня. Об этом сообщают российские пропагандисты.

СУ-25 9 октября вылетел с аэродрома на боевой вылет. В поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района Ростовской области самолет потерпел крушение.
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10.10.2022 18:12 Ответить
Це шо виходить? Зе - маріонетка Кремля?)
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10.10.2022 18:18 Ответить
расстреливать всех на месте без права переписки...
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10.10.2022 18:19 Ответить
Не кожен кацап зможе перелетіти через хутір німців-лютеран Рогалик.
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10.10.2022 19:14 Ответить
 
 