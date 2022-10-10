РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11040 посетителей онлайн
Новости Война
10 363 126

В Минобороны Беларуси заявили, что "не собираются воевать" с Украиной, если их не будут "провоцировать"

хрєнін

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сделал отдельное заявление, в котором предостерег, чтобы Украина не предпринимала "неправильных шагов и не "провоцировала", чтобы избежать войны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Мы фиксируем, что наши соседи (украинцы) обеспокоились сегодня тем, что со стороны вооруженных сил Республики Беларусь могут совершаться агрессивные действия. Речь идет о продолжающихся вбросах информации о якобы подготовке нападения с нашей стороны. У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас - мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете делать неправильных шагов, значит, войны не будет", - заявил Хренин.

По словам Хренина, вооруженные силы Беларуси настроены только на оборону страны. Он пригрозил "быстрым и жестким" ответом в случае "провокаций".

Читайте также: На границе Украины с РБ проводятся активные действия по усилению подразделений, - МВД

Автор: 

Беларусь (7886)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+57
именно такие слова лавров, и прочие кремляди говорили перед нападением на Украину в феврале 2022. ну что ж, чему быть, того не миновать. надеемся на усиленную помощь США и союзников, в таком случае
показать весь комментарий
10.10.2022 18:09
+43
Провокація буде з боку кацапів…
показать весь комментарий
10.10.2022 18:09
+42
це як не провокувати ?
щоб Польща не бстрілювала мінськ з території України?
типа як рашка стріляє з білорусі ?
показать весь комментарий
10.10.2022 18:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Нічого, нічого дійде щей до вас справа.
показать весь комментарий
10.10.2022 19:05 Ответить
тов Хрєнін готуйся, що отрумаєш в дупу не хрін, а кіл
показать весь комментарий
10.10.2022 19:08 Ответить
Ця совкодрочна ***** гірша за ******** кацапів.
показать весь комментарий
10.10.2022 19:13 Ответить
ще не час. ПОТРІБНІ справждні патріоти Україні НЕОБХІДНО ядерну зброю. ВСЕ для цього є. зараз не 40-ві. Технологія-Є. Все вже пораховано, розраховано, накреслено. Уран, Плутоній, Трітій - Все є. Фахівці, Устаткування. Підземні цехи. НІКОГО НЕ СЛУХАТИ. (засекретити від усіх). І тоді НІ РАШКА, НІ бєлоруссь НІ будь ХТО і НІ КОЛИ... ПОТРІБНІ справждні патріоти
показать весь комментарий
10.10.2022 19:21 Ответить
************ ******** ніхто не повірить
показать весь комментарий
10.10.2022 19:32 Ответить
Ку@ва Лука ще відповість і за Павла Гриба, якого було захоплено в Білорусії та вивезено у Мордор на судилище......і за дозвіл , наданий оркам на окупацію Україну зі сторони Білорусії ... Все пам'ятаємо....Нехай трошки почекає.... і згадає, як скінчив своє життя Іуда....
показать весь комментарий
10.10.2022 19:37 Ответить
та пішов цей хрєнін нах#р!
показать весь комментарий
10.10.2022 19:43 Ответить
Бульбовий довбойоб
показать весь комментарий
10.10.2022 19:45 Ответить
Навіть не варто слухати - за них усе вирішить #уйло: що накаже, те і зроблять.
показать весь комментарий
10.10.2022 19:46 Ответить
Ну ти ніби то генерал, а такий тупий! Сам віриш в те що говориш? Зайдете на НАШУ ЗЕМЛЮ, здохнете як свинорилі кацапи! Зубами вас, падли продажні, будемо гризти! Нех*й шастать! Читав на кордоні?
показать весь комментарий
10.10.2022 19:48 Ответить
они уже воюют, и ничем не отличаются от воюющих кацапов
показать весь комментарий
10.10.2022 19:53 Ответить
tiažko smotretj, kak oskotinilisj za paru soten let naši liudi rusiči-litviny...
S kotorymi vmeste i nemeckix rycarej i moskalej v prošlom bili. BydloruZZija. Kakaja vona naxfren Rusj...
показать весь комментарий
10.10.2022 23:23 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/10/10/poroshenko-v-efiri-polskogo-telekanalu-zaklykav-pokaraty-lukashenka-yak-spivuchasnyka-kremlya/ Петро Порошенко в ефірі польського телеканалу TVN закликав світ притягнути до відповідальності режим білоруського диктатора Лукашенка , який є спільником кремля у злочинах проти України.

https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/e38ee410-e280-4215-b2ff-570083754a5e-1024x574.jpeg

«Позиція, на яку я би хотів звернути увагу поляків і всього світу. Ми маємо спільного сусіда - не тільки росію. Ми маємо спільного сусіда Білорусь. Вчора на зборах силовиків Лукашенко офіційно заявив, що він знову відкриває свою країну для російських військ в багатотисячному контингенті», - наголосив Порошенко.

https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/cbc9fa83-ad5a-435c-b8d1-d33d4e8ab2e4-1024x579.jpeg

«Це є спробою повторити лютневе вторгнення до України з атакою на Волинь для того, щоб перерізати шляхи забезпечення Збройних Сил України. Ми маємо рішуче відповісти на подібні загрози, щоб у диктатора, який намагався проголосити себе президентом, і думки не було про те, щоб чинити злочини проти цивільного населення України», - наголосив Порошенко.
показать весь комментарий
10.10.2022 20:05 Ответить
Не получится у шлюхи целкой казаться.
показать весь комментарий
10.10.2022 20:11 Ответить
"мо" Белоруссии, упакуйте свинособак, можно и не в пакеты, а в пакетики, отправьте на свинособакостан с предупреждением и от "Украины" не будет ни каких провокаций! Таракан3%, не корчи из себя лаврошадь!
показать весь комментарий
10.10.2022 20:19 Ответить
Faktitsheski Blednyje Bulboobraznyje Moskali uzhe vojujut vmete s H`Lo protiv Ukraini. Takije vyskazanija mogut byt indikatsijami o podgotovke k vtorzheniju. Severny front dlja Ukraini stanovitsja realnostju jesli Luka zdajotsja moskaljam ili jego elliminirujut i stavjat boleje mjagkogo kollaboranta dlja moskovii.
показать весь комментарий
10.10.2022 20:25 Ответить
А ракети з вашої території провокацією не вважаються?
показать весь комментарий
10.10.2022 20:29 Ответить
А ми не будемо провокувати. Якщо залетить кілька снарядів, то знайте, драніки, це просто трофейна росіянська САУ з нашої території сама шмальнула, а ми не винуваті. Вона сама. Всі претензії до москалів.
показать весь комментарий
10.10.2022 20:30 Ответить
А Бульбаны не бояться что тогда у ВСУ появиться право зайти на их территорию.
показать весь комментарий
10.10.2022 20:35 Ответить
Вони розраховують на ядєрноє аружиє расєї, саюзная дяржава як не круті, шо задарма смокчуть вже майже тридцять гадкоу...
показать весь комментарий
10.10.2022 21:01 Ответить
Йди на расєйський хер хрєнін зі своїми провокаціями, ще одна друга армія світу...
показать весь комментарий
10.10.2022 20:56 Ответить
... а непогано було б контрударити по Бєларусі ...

скажемо, сьогодні в України один полк ім. Калиновського, а завтра знівідкіля з'явиться двадцять полків - і всі імені Калиновського.

визвольна війна литвинів за демократію, а #настамнєт.
показать весь комментарий
10.10.2022 21:03 Ответить
Саня, кожен має займатись своєю справою, тим що краще у нього виходить!

показать весь комментарий
10.10.2022 21:08 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2022 21:32 Ответить
Грають на два фронти тим, що каzzям надали свої території, і напередодні отримали черговий кредит від них у мільярди...Нам же, ллють у вуха заїжену мантру в стилі х%йла " ви первіє напалi або Нато за вас" прикриваючи факти запуску ракет.
показать весь комментарий
10.10.2022 21:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 