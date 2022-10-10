В Минобороны Беларуси заявили, что "не собираются воевать" с Украиной, если их не будут "провоцировать"
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сделал отдельное заявление, в котором предостерег, чтобы Украина не предпринимала "неправильных шагов и не "провоцировала", чтобы избежать войны.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
"Мы фиксируем, что наши соседи (украинцы) обеспокоились сегодня тем, что со стороны вооруженных сил Республики Беларусь могут совершаться агрессивные действия. Речь идет о продолжающихся вбросах информации о якобы подготовке нападения с нашей стороны. У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас - мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете делать неправильных шагов, значит, войны не будет", - заявил Хренин.
По словам Хренина, вооруженные силы Беларуси настроены только на оборону страны. Он пригрозил "быстрым и жестким" ответом в случае "провокаций".
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«Позиція, на яку я би хотів звернути увагу поляків і всього світу. Ми маємо спільного сусіда - не тільки росію. Ми маємо спільного сусіда Білорусь. Вчора на зборах силовиків Лукашенко офіційно заявив, що він знову відкриває свою країну для російських військ в багатотисячному контингенті», - наголосив Порошенко.
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«Це є спробою повторити лютневе вторгнення до України з атакою на Волинь для того, щоб перерізати шляхи забезпечення Збройних Сил України. Ми маємо рішуче відповісти на подібні загрози, щоб у диктатора, який намагався проголосити себе президентом, і думки не було про те, щоб чинити злочини проти цивільного населення України», - наголосив Порошенко.
скажемо, сьогодні в України один полк ім. Калиновського, а завтра знівідкіля з'явиться двадцять полків - і всі імені Калиновського.
визвольна війна литвинів за демократію, а #настамнєт.