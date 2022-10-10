В Минобороны Беларуси заявили, что "не собираются воевать" с Украиной, если их не будут "провоцировать"

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сделал отдельное заявление, в котором предостерег, чтобы Украина не предпринимала "неправильных шагов и не "провоцировала", чтобы избежать войны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Мы фиксируем, что наши соседи (украинцы) обеспокоились сегодня тем, что со стороны вооруженных сил Республики Беларусь могут совершаться агрессивные действия. Речь идет о продолжающихся вбросах информации о якобы подготовке нападения с нашей стороны. У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас - мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете делать неправильных шагов, значит, войны не будет", - заявил Хренин.

По словам Хренина, вооруженные силы Беларуси настроены только на оборону страны. Он пригрозил "быстрым и жестким" ответом в случае "провокаций".

Читайте также: На границе Украины с РБ проводятся активные действия по усилению подразделений, - МВД