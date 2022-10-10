Порошенко на CNN: Россию следует признать государством-спонсором терроризма и выбросить из ООН

Петр Порошенко в эфире CNN призвал исключить Россию из ООН и признать ее государством-спонсором терроризма. Он также подчеркнул, что в ответ на ракетные атаки против украинских городов союзники должны предоставить украинской армии системы ПВО, противодронные средства и другое мощное оружие. Порошенко также призвал в ускоренном режиме предоставить Украине членство в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Это не удары по Киеву, это удары против всего Свободного мира, против свободы, против демократии. И эта атака не только чисто России, но и Беларуси, с территории которой мы имеем эту атаку. А также Ирана, поскольку Россия применяет иранские дроны Shahed -136, которые убивают украинцев. Мы имеем уже более 10 погибших и около 60 раненых гражданских в центре города, где нет ни одного военного объекта", - отметил Порошенко, находясь в столичном парке Шевченко, одном из эпицентров ракетного удара.

"Мы должны быть чрезвычайно решительными. Сегодня – внеочередная сессия Организации Объединенных Наций, и нам обязательно нужно запустить процесс, чтобы выбросить Россию из ООН и Совета Безопасности ООН, как в свое время Советский Союз за нападение на Финляндию", – сказал Порошенко.

"Во-вторых, 12 октября у нас будет встреча группы Рамштайн, и, безусловно, мы должны переименовать ее в антипутинскую коалицию. Нужно срочно поставить противоракетное, зенитное и антидронное оружие в Украину", – подчеркнул Порошенко.

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"Чем больше у нас будет оружия – зенитных систем, противодронов, противоракет – это единственный путь к миру. И еще один аргумент, как мы можем быть ближе к миру – это полноправное членство в НАТО для Украины по ускоренному сценарию, как у Швеции и Финляндии. В этой ситуации чем быстрее это произойдет, тем быстрее будет мир", – считает пятый президент.

"И в-третьих, сегодня мы имеем очень важную дискуссию в Соединенных Штатах по признанию России страной-спонсором терроризма. У нас есть много стран, которые уже готовы реализовать эту инициативу. Страны Балтии. Сегодня я разговаривал с нашими польскими партнерами. Но глобальное лидерство Соединенных Штатов должно быть подтверждено срочным решением признать Россию спонсором терроризма с необходимыми результатами этого решения по международному праву", – пояснил Порошенко.

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