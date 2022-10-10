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Новости Война
5 338 88

Порошенко на CNN: Россию следует признать государством-спонсором терроризма и выбросить из ООН

порошенко

Петр Порошенко в эфире CNN призвал исключить Россию из ООН и признать ее государством-спонсором терроризма. Он также подчеркнул, что в ответ на ракетные атаки против украинских городов союзники должны предоставить украинской армии системы ПВО, противодронные средства и другое мощное оружие. Порошенко также призвал в ускоренном режиме предоставить Украине членство в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Это не удары по Киеву, это удары против всего Свободного мира, против свободы, против демократии. И эта атака не только чисто России, но и Беларуси, с территории которой мы имеем эту атаку. А также Ирана, поскольку Россия применяет иранские дроны Shahed -136, которые убивают украинцев. Мы имеем уже более 10 погибших и около 60 раненых гражданских в центре города, где нет ни одного военного объекта", - отметил Порошенко, находясь в столичном парке Шевченко, одном из эпицентров ракетного удара.

"Мы должны быть чрезвычайно решительными. Сегодня – внеочередная сессия Организации Объединенных Наций, и нам обязательно нужно запустить процесс, чтобы выбросить Россию из ООН и Совета Безопасности ООН, как в свое время Советский Союз за нападение на Финляндию", – сказал Порошенко.

"Во-вторых, 12 октября у нас будет встреча группы Рамштайн, и, безусловно, мы должны переименовать ее в антипутинскую коалицию. Нужно срочно поставить противоракетное, зенитное и антидронное оружие в Украину", – подчеркнул Порошенко.

Читайте также: 54 государства-члена ООН поддержали резолюцию об осуждении псевдореферендумов в Украине, - Кислица. СПИСОК

"Чем больше у нас будет оружия – зенитных систем, противодронов, противоракет – это единственный путь к миру. И еще один аргумент, как мы можем быть ближе к миру – это полноправное членство в НАТО для Украины по ускоренному сценарию, как у Швеции и Финляндии. В этой ситуации чем быстрее это произойдет, тем быстрее будет мир", – считает пятый президент.

"И в-третьих, сегодня мы имеем очень важную дискуссию в Соединенных Штатах по признанию России страной-спонсором терроризма. У нас есть много стран, которые уже готовы реализовать эту инициативу. Страны Балтии. Сегодня я разговаривал с нашими польскими партнерами. Но глобальное лидерство Соединенных Штатов должно быть подтверждено срочным решением признать Россию спонсором терроризма с необходимыми результатами этого решения по международному праву", – пояснил Порошенко.

Также читайте: Генассамблея ООН соберется на заседание для обсуждения аннексии РФ украинских территорий

Автор: 

обстрел (26850) ООН (4157) Порошенко (19584) россия (95326) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+51
сказано конкретно і по ділу
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10.10.2022 18:19
+46
Шкода, що не встигли Петро з Пастором ракет зробити. Зараз розплачуємося.
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10.10.2022 18:21
+39
Гетьман ***** не скаже 😎
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10.10.2022 18:20
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сказано конкретно і по ділу
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10.10.2022 18:19 Ответить
З язика зняли! І ніякого пафосу і гіпербол пустих
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10.10.2022 18:34 Ответить
"Россию следует признать государством-спонсором терроризма и выбросить из ООН",
а что это даст? Вон, 7-8 пакетов санкций ввели - а им пофиг, могут, наверное, обойтись и без ООН, сволочи..
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10.10.2022 18:48 Ответить
это сегодня им пофиг. так как есть еще и запасы денежные. и заработок на нефти им еще не срезали. но. в слудующем году им уже точно будет не пофиг. денежные запасы быстро сожрут, и от нефти уже не будет таких доходов. Набиуллина там уже воет:
- Интересный доклад получил сегодня президент России Владимир Путин от председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. Ещё более интересно, видимо резюме, сделанное от руки в верхней части титульной страницы доклада: "Полный п...здец, Владимир Владимирович! Остальные в курсе." Сомнений в том, что это написано самой Эльвирой Набиуллиной нет никаких. Эльвира очень хочет получить отставку и это не первый демарш.
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10.10.2022 18:57 Ответить
Если "пофиг", то почему всеми конечностями,зубами и рогами держаться за аферой полученное место в ООН и СБ?
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10.10.2022 20:06 Ответить
Ну, ответь, "почему они должны всеми конечностями, зубами и рогами держаться за ООН", что это им дает?
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10.10.2022 20:28 Ответить
Ликбез в ЦПХ!
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10.10.2022 21:37 Ответить
Серьёзно, пофиг? Ограничение выезда за рубеж для всего поголовья этой скотской территории, кастрация финансовых операций за пограничным столбом - та только две эти проблемы гарантируют "преждевременную" кончину ***** от рук своих же верноподданных... К сожалению, на сегодня мировое сообщество отказалось от таких санкций, разве что адресные пакеты... А зря...
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10.10.2022 20:29 Ответить
"Ограничение выезда за рубеж для всего поголовья этой скотской территории," - и это тоже будет им глубоко пофиг, кто хочет - тот поедет в Турцию, Венгрию, а большинство из-за ситуации уже никуда не хотят..
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10.10.2022 20:36 Ответить
Відчуття, що сьогоднішні події ні на що не вплинуть: до цього безбожно обстрілювали Запоріжжя, Миколаїв, Харків. Далі - майже щодня знаходять масові поховання (у Лимані та деокупованих населених пунктах). Реакція Заходу обмежується словами підтримки.

Але Порошенко все правильно робить: треба завжди нагадувати світу, що росія - терорист.
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10.10.2022 19:23 Ответить
Гетьман ***** не скаже 😎
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10.10.2022 18:20 Ответить
Шкода, що не встигли Петро з Пастором ракет зробити. Зараз розплачуємося.
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10.10.2022 18:21 Ответить
а с приватом встигли, кошт на асфальт добре назбирали...
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10.10.2022 19:07 Ответить
Так не на асфальт збирали! Членограй 3 роки утримував ЗСУ на тих резервах,які були накопичєні саме на випадок як 24.02!
А воно,чмо зелене, змародерило все! Навіть асфальт зробив для окупантів! Обіцяв Харків віддати,багато чого наваяв за 3 роки!
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10.10.2022 20:13 Ответить
спонсори то ті хто дає підорасії гроші....
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10.10.2022 18:21 Ответить
Не хочу вас розчаровувати але є ось таке:" Державна митна служба України оприлюднила офіційну статистику щодо торгівлі України з Росією за минулий рік. Цифри свідчать про активне зростання товарообігу - він зріс на 38 відсотків у 2021 році і сягнув понад 10 мільярдів доларів."https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosiya-economika-eksport-import-nebezpeky/31708814.html#:~:text=share-,%C2%AB%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%C2%BB.%20%D0%A7%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%20%D1%96%20%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B7%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%3F,-18%20%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%202022 https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosiya-economika
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10.10.2022 18:31 Ответить
Та усьому загалу відомо, що зелені тридвараси тільки вугілля купили у московії на 3 млрд. долярів.
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10.10.2022 18:34 Ответить
Послушайте Гео Лероса , они умудрялись уже после 24 февраля Перекачать газ на 3 миллиарда , и только после того , как Рашисты им не заплатили , просто кинули перестали
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10.10.2022 18:48 Ответить
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10.10.2022 18:22 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/4136 Петро Порошенко :
Божевільний касапський фюрер одночасно тероризує ракетами десятки мирних міст України. Символом цієї атаки для всього світу вже став зруйнований дитячий майданчик.
Але ***** за сім з половиною місяців війни так і не зрозумів, що українці - найнезламніша нація світу. Сьогоднішній сказ лаптєстану - це від їхнього безсилля, а ми сьогодні переживаємо гострий біль, але станемо ще сильнішими. Ми переможемо. Слава Україні!
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10.10.2022 18:22 Ответить
Героям слава !!
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10.10.2022 18:50 Ответить
Гнать орків з ООН, - хай заведуть собі власне, з Кім Чен Ином і трупом Гітлера
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10.10.2022 18:22 Ответить
А хто вижине там в радбезі є друзі ***** китайські комуністи,тимчамові члени радбезу індуси,бразильці на світлу сторону вони ще не пристали,тому як організація яка щось вирішує в світі ООН померла,навіть їх Червоний хрест з України втік..
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10.10.2022 18:38 Ответить
не тільки з ООН, - взагалі з земної кулі.
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10.10.2022 23:30 Ответить
Дуже важко буде добитися щоб рашистов визнали терористами бо дуУже багато у світи "підгодовані" кривавими грошима Рашистов.
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10.10.2022 18:23 Ответить
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10.10.2022 18:23 Ответить
А хто ще не був в музеї Ханенків ?? Музеї треба підтримувати .
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10.10.2022 18:24 Ответить
В Курской области РФ прилеты и воздушная тревога. Горят заводы. Народ почему-то не радуется.https://twitter.com/i/status/1579492390385356800 Відео свіжатинка
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10.10.2022 18:24 Ответить
Бачив ще новину про знищення кількох С-300 на території тимчасово окупованої Білгородщини. Сподіваюсь це правда!
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10.10.2022 20:24 Ответить
Потрібно, що б стався прецедент по визнанню росії країною терористом та спонсором тероризму у світі ,тоді інші приєднаються і почнеться,як снігова лавина..
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10.10.2022 18:24 Ответить
ой не того президента у 2019му обрав вумний нарід
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10.10.2022 18:24 Ответить
ну так трамп виявися пітунодрочєром, чи вас ця новина оминула?
що ж дивного в тому, що трамп притримував зброю?
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10.10.2022 18:42 Ответить
Прийшла тільки 1/3 ,і саме "нарІд".
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10.10.2022 20:17 Ответить
Кого спонсирует эта держава -спонсор терроризма? - Саму себя. Почему же так стыдливо россию называют сонсором терроризма, а не террористом?
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10.10.2022 18:24 Ответить
Да и спонсором ещё хрен признают.
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10.10.2022 18:27 Ответить
Ну терористи це пуйло , шойгу, свинособаки в формі а недокраїна їх спонсорує.
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10.10.2022 18:28 Ответить
санкції за "спонсор тероризму" і "держава-терорист" - однакові.
А, якщо касапам захочеться точності - нехай оскаржують, наприклад, в ЄСПЛ. Або в Гаазі.
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10.10.2022 19:11 Ответить
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10.10.2022 18:25 Ответить
Викинути засрашку з ООН? Так це ж буде ескалація. Масові поставки ПРО, ПВО? Ескалація. Україну в НАТО? Ескалація. Побоювання. Неначасі.🤦
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10.10.2022 18:26 Ответить
Ну, виключити Росію з ООН, це неможливо.
Не виключали навіть Кампучію під час червоних кхмерів.
А ось викинути її з постійних членів Ради безпеки - цілком реально.
Що це за право вето у божевільного агресора?
Все одно, що на суді дати злочинцеві-вбивці право відхиляти рішення судді, доки не буде винесено таке вирок, на яке злочинець погодиться
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10.10.2022 18:28 Ответить
А я думав що нічного відосика буде достатньо.
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10.10.2022 18:30 Ответить
Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму і викинути з ООН. Хто ж її викине, вона ж... Як це можна зробити...? Китай буде проти... Той колгосп ООН Сталін так геніально облаштував, врахувавши всі недоліки Ліги націй по відношенню до агресорів. Як не концесус в ЄС- НАТО, то вето в Раді Безпеки ООН.
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10.10.2022 18:30 Ответить
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10.10.2022 18:32 Ответить
Не Росію треба викинути з ООН,а лвіквідувати абсолютно недієздатну,інертну і беззубу саму ООН де жодне рішення не може бути прийняте чекрез вето хоча б однієї країни.На хрена така організація? С даному випадку Україні варто було б демонсторативно покинути цю секту і голосно "грюкнути дверима"
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10.10.2022 18:34 Ответить
ПО який спонсор?
це країна ТЕРОРИСТ
Те РО РИсст
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10.10.2022 18:37 Ответить
Тех чертей надо было выкинуть, когда они в 90-е в ООН блокировали решения о военных миссиях против такого же, как они сами, головореза Милошевича, а потом ныли, что НАТО проводило операции без согласия ООН - так вы же, твари, сами и блокировали решение ООН.

А сейчас что вообще за идиотство - страна-агрессор блокирует в ООН резолюции, осуждающие её агрессию, и никто типа ничего не может сделать? ООН - кусок говна, который давно пора упразднить.

Если вся эффективность разбивается о наличие у агрессора ядерного оружия - существование ООН бессмысленно. Как когда-то Лига Наций изжила себя, так сейчас ООН.
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10.10.2022 18:38 Ответить
От цікаво: якби щось подібне було з Нім, Франц і тд (я не зважаю на НАТО), то чи б дійсно той механізм виключення і визнання був вже такий неможливий???!!
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10.10.2022 18:39 Ответить
Петиция за исключение России из ООН

https://www.change.org/p/kick-russia-out-of-the-un
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10.10.2022 18:42 Ответить
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10.10.2022 18:54 Ответить
Ukraina, Moldova, Gruzija, Tatarstan, Kavkaz, Jakutija, Kenigsberg, Karelija, Kurily, Saxalin, Tyva, i dalee po spisku..................
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10.10.2022 23:34 Ответить
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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10.10.2022 19:01 Ответить
Ти шо, божевiльний, Аранчику чи Арончику, чи тiльки з Америки висадився. чи украiнського повiтря пiсля вибухiв нанюхався! Вiйна йде, люди гинуть, а ти зелене кубло, за це винне, прославлюеш!
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10.10.2022 19:21 Ответить
Ну хоть один политик способен связно высказываться, а не блеять и ныть с экранов ежедневно. Хотя нет.... еще Корбан.
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10.10.2022 19:20 Ответить
Вот это лидер нации, достойный нашей украинской нации! Достойны ли мы его оказались?
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10.10.2022 19:23 Ответить
Російськомовне чудо під німецьким прапором розпатякує про пріоритети української нації. Оксюморон.
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10.10.2022 20:18 Ответить
Може й чудо, а ти переодягнене чудовисько пiд прапором, якого не маешь торкатися, бо воно святе, а ти продався за грошi вiд зеленого кубла, бо в iнтернетi, а не в окопi, й ще грязюкою обливаеш того, хто щось робить для ЗСУ.
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10.10.2022 22:11 Ответить
це хто? хвамілію в студію.
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10.10.2022 20:25 Ответить
І як завди - Порошенко прав. Але нарід, під всенародний псіхоз, вибрав свій вирок, який викручується, переодягається, перевзувається, а посил один і той же, тільки в різних варіаціях - "какая разница"!
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10.10.2022 19:24 Ответить
Пропаганда Має вважатися в світі зброєю масового знищення!її треба заборонити, раїна вона існує має бути аиклочена з усіх міжнародних інституцій до очстаточного лікування.
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10.10.2022 19:27 Ответить
Країна, де Вона маєіснує ******* виключена з усіх міжнародних інституцій. Людство не вчитиьсЯ....
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10.10.2022 19:31 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/10/10/poroshenko-v-efiri-polskogo-telekanalu-zaklykav-pokaraty-lukashenka-yak-spivuchasnyka-kremlya/ Петро Порошенко в ефірі польського телеканалу TVN закликав світ притягнути до відповідальності режим білоруського диктатора Лукашенка , який є спільником кремля у злочинах проти України.



«Позиція, на яку я би хотів звернути увагу поляків і всього світу. Ми маємо спільного сусіда - не тільки росію. Ми маємо спільного сусіда Білорусь. Вчора на зборах силовиків Лукашенко офіційно заявив, що він знову відкриває свою країну для російських військ в багатотисячному контингенті», - наголосив Порошенко.



«Це є спробою повторити лютневе вторгнення до України з атакою на Волинь для того, щоб перерізати шляхи забезпечення Збройних Сил України. Ми маємо рішуче відповісти на подібні загрози, щоб у диктатора, який намагався проголосити себе президентом, і думки не було про те, щоб чинити злочини проти цивільного населення України», - наголосив Порошенко.
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10.10.2022 20:02 Ответить
Ще один любитель спонсорів. ДЕРЖАВОЮ ТЕРОРИСТОМ! ТЕРОРИСТОМ! Без ніяких спонсорів. І всіх росіян терористами і спонсорами терористів.
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10.10.2022 20:15 Ответить
Заля теж кричав подібне з телевізора" Харків буде окуповано! Чому ми не в НАТО?!!!"
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10.10.2022 20:26 Ответить
Не зрозумів... А чому "державою-спонсором тероризму", а не "державою-терористом"?! пєца має якісь плани на московію опісля війни, чи шо?
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10.10.2022 20:17 Ответить
Ти зебіл чи просто дурень,який у тексті знайомі букви знайшов,склав "Порошенко" і зарохкав як голодний москаль?!
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10.10.2022 20:24 Ответить
Петро зі всіх сил намагається встигнути на потяг, який від нього поїхав ще в 2019. Марні потуги, але його клеврети дують йому у вуха, що є шанс. С'est la vie.
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10.10.2022 20:25 Ответить
Ага. Поэтому донатит ВСУ... Ничего не попутал, подоляка?
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10.10.2022 20:35 Ответить
...авжеж, саме тому і донатить ЗСУ. І ще аби ніхто не задавався питанням куди він своїх "патріотичних" синочків заникав.
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10.10.2022 20:52 Ответить
Та ты шо?! Домик им втихую 24.02.22 прикупил с бессейном в израэле по соседству с мамой Римой?
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10.10.2022 20:57 Ответить
Кстати, курва ты подоляцкая, сколько задонатил на нужды ВСУ гражданин В. А. Зеленский? 🤣😂🤣
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10.10.2022 21:01 Ответить
Не знаю скільки громадянин Зеленський задонатив, він не звітує переді мною. Я навіть не знаю з якого дива ти вбив у свою макітру, що я маю відношення до Подоляка.
Одне знаю точно - дешева показушність і повернення накраденого Порошенком під соусом "донатів на ЗСУ" - не робить йому честі, а лише підкреслює його барижну суть. Така моя думка, і мені байдуже, як ти до цього відносишся. Ферштейн?
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10.10.2022 21:15 Ответить
брешеш, ти подляцка видра. Про синів Пороха які не воюють(насправді - брехня на 50%), і про "повернення вкраденого" (насправді, за три роки при всіх потугах влади нічого не знайдено, не доведено) - це якраз побрехеньки з подлякових методичок. Тут форум, і це вже встановлено, про що він вас стимулює брехати.
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10.10.2022 21:38 Ответить
А що, Сірожа не витягує, що підключаються штатні? Гаразд.
Брехня на 50%??? Це такий новояз від порохоботів? І формула напевне є, для визначення відсотку брехні?))
Ключове, до Подоляка відношення не маю - правда 100% і ніяк не менше! Так що свої вологі фантазії на цю тему, залиш у своїй хоробливій уяві. Я можу помилятись у своїх міркуваннях, але переконати мене у цьому з допомогою накидання лайна, навішуванням ярликів і жалюгідно-сцикливого позначання спамом неможливо. А іншим засобам дискутувати, на порохофермі, схоже, не вчать. Арівідерчі.
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10.10.2022 22:04 Ответить
та брешри, бреши подляковська ти курва. Може, ще збрешеш, що в Пороха не два сина?

В спам брехло це подлякове.
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10.10.2022 22:13 Ответить
То не курва. То 100%-й враг Украины
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10.10.2022 22:42 Ответить
От полiглот! I на украiнськiй, i на нiмецькiй, i на iталiйськiй усiх обiсрав! Оце так мiцний чолов"яга, гарно вихований. Тi, шо за помiч ЗСУ, то порохоботи, а тi, шо за Зеленського, то хто?
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10.10.2022 22:28 Ответить
Падоляка, столько слов - и ни о чем накропало🤣 Курво, ответь хоть раз по существу! Еще раз, сколько пожертвовал на оборону мультимиллионер (хотя уже признано - миллиардер) Зеленский?! Ответь, гнида! 😂 А сколько "Петя" - цифры не скрывают, все в открытом доступе. То есть, "Петя" - дохрена и больше, а "Зеля" - ***** ноль целых ноль десятых *****😀
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10.10.2022 22:36 Ответить
...ого вас тут зібралось, хлопці-порохоботці. Не встидно троє на одного?))))
А по суті твого потоку свідомості, найкраще підходить вислів Джона Ропера: немає сенсу сперечатися з людиною настільки тупою, що вона навіть не бачить, що ви компетентніші.
Дарма ти вважаєш, що матюччя додає ваги твоїй маячні. Все хлопці, я з вами закінчив. Бувайтенекашляйте.
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10.10.2022 22:48 Ответить
Ещё раз - ответь по сути. Что "Петя" украл?.. Деркач тебе в помощь🤣😂🤣
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10.10.2022 22:53 Ответить
Кстати, падоляка, а что украл "Петя"? 27 уголовных дел, а на выходе ну вот ничего абсолютно! Двух генпрокуроров Зеля поменял, а найти не могут😀😂🤣😀
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10.10.2022 22:41 Ответить
Та ну, а шо ти зробив для ЗСУ, проти вiйни, багато грошей вiддав, чи сам пiшов до тероборони?
Звiдки знаеш, хто що вкрав? Яке право маеш людей ображати? Це вже дiйсно не робить тобi честi, якщо знаеш, шо це таке. Навчись розмовляти з людьми спочатку. а потiм пиши, якщо щось маеш вiд себе, а не вiд хлопчикiв з ОП.
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10.10.2022 22:44 Ответить
Його потяг ще не приїхав. Чекайте на зустріч.
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10.10.2022 20:30 Ответить
глобальне сс*ство Сполучених Штатів уже підтверджене....
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10.10.2022 20:55 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/10/10/poroshenko-v-efiri-gbnews-***********-narod-nezlamnyj-spovnenyj-rishuchosti-vykynuty-putina-get-z-nashoyi-zemli/ Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB News заявив, що спроби ***** залякати українців і змусити до капітуляції на умовах кремля не спрацюють. Він закликав західних партнерів до рішучих дій проти країни-терориста , яка обстрілює ракетами дитячі майданчики і цивільні об'єкти.
«Навіщо орки це роблять? Вони хочуть залякати і розділити нас. Але Україна демонструє свою незламність, ми не боїмося *****», - наголосив Порошенко.
«Ця тактика ***** є тиском для переговорів та капітуляції на його умовах. В такому разі це демонстрація того, що це не тільки напад на Україну - це напад на Сполучене Королівство, на Францію, це напад на весь Вільний світ», - пояснює п'ятий Президент.
«Це, до речі, спільний напад лаптєстану, бульбостану з території якої здійснюються обстріли, та Ірану. Бо путін тепер використовує іранські дрони з великою дальністю та високонебезпечною вибуховою речовиною, які вбивають, калічать, руйнують Україну», - зауважив Петро Порошенко.
«Але результат - абсолютно протилежний. Ми не боїмося, ми разом, ми сповнені рішучості викинути ***** геть з української землі. І це доводить: український народ незламний», - наголосив Порошенко.
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11.10.2022 01:55 Ответить
 
 