Порошенко на CNN: Россию следует признать государством-спонсором терроризма и выбросить из ООН
Петр Порошенко в эфире CNN призвал исключить Россию из ООН и признать ее государством-спонсором терроризма. Он также подчеркнул, что в ответ на ракетные атаки против украинских городов союзники должны предоставить украинской армии системы ПВО, противодронные средства и другое мощное оружие. Порошенко также призвал в ускоренном режиме предоставить Украине членство в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Это не удары по Киеву, это удары против всего Свободного мира, против свободы, против демократии. И эта атака не только чисто России, но и Беларуси, с территории которой мы имеем эту атаку. А также Ирана, поскольку Россия применяет иранские дроны Shahed -136, которые убивают украинцев. Мы имеем уже более 10 погибших и около 60 раненых гражданских в центре города, где нет ни одного военного объекта", - отметил Порошенко, находясь в столичном парке Шевченко, одном из эпицентров ракетного удара.
"Мы должны быть чрезвычайно решительными. Сегодня – внеочередная сессия Организации Объединенных Наций, и нам обязательно нужно запустить процесс, чтобы выбросить Россию из ООН и Совета Безопасности ООН, как в свое время Советский Союз за нападение на Финляндию", – сказал Порошенко.
"Во-вторых, 12 октября у нас будет встреча группы Рамштайн, и, безусловно, мы должны переименовать ее в антипутинскую коалицию. Нужно срочно поставить противоракетное, зенитное и антидронное оружие в Украину", – подчеркнул Порошенко.
"Чем больше у нас будет оружия – зенитных систем, противодронов, противоракет – это единственный путь к миру. И еще один аргумент, как мы можем быть ближе к миру – это полноправное членство в НАТО для Украины по ускоренному сценарию, как у Швеции и Финляндии. В этой ситуации чем быстрее это произойдет, тем быстрее будет мир", – считает пятый президент.
"И в-третьих, сегодня мы имеем очень важную дискуссию в Соединенных Штатах по признанию России страной-спонсором терроризма. У нас есть много стран, которые уже готовы реализовать эту инициативу. Страны Балтии. Сегодня я разговаривал с нашими польскими партнерами. Но глобальное лидерство Соединенных Штатов должно быть подтверждено срочным решением признать Россию спонсором терроризма с необходимыми результатами этого решения по международному праву", – пояснил Порошенко.
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а что это даст? Вон, 7-8 пакетов санкций ввели - а им пофиг, могут, наверное, обойтись и без ООН, сволочи..
- Интересный доклад получил сегодня президент России Владимир Путин от председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. Ещё более интересно, видимо резюме, сделанное от руки в верхней части титульной страницы доклада: "Полный п...здец, Владимир Владимирович! Остальные в курсе." Сомнений в том, что это написано самой Эльвирой Набиуллиной нет никаких. Эльвира очень хочет получить отставку и это не первый демарш.
Але Порошенко все правильно робить: треба завжди нагадувати світу, що росія - терорист.
А воно,чмо зелене, змародерило все! Навіть асфальт зробив для окупантів! Обіцяв Харків віддати,багато чого наваяв за 3 роки!
Божевільний касапський фюрер одночасно тероризує ракетами десятки мирних міст України. Символом цієї атаки для всього світу вже став зруйнований дитячий майданчик.
Але ***** за сім з половиною місяців війни так і не зрозумів, що українці - найнезламніша нація світу. Сьогоднішній сказ лаптєстану - це від їхнього безсилля, а ми сьогодні переживаємо гострий біль, але станемо ще сильнішими. Ми переможемо. Слава Україні!
що ж дивного в тому, що трамп притримував зброю?
А, якщо касапам захочеться точності - нехай оскаржують, наприклад, в ЄСПЛ. Або в Гаазі.
Не виключали навіть Кампучію під час червоних кхмерів.
А ось викинути її з постійних членів Ради безпеки - цілком реально.
Що це за право вето у божевільного агресора?
Все одно, що на суді дати злочинцеві-вбивці право відхиляти рішення судді, доки не буде винесено таке вирок, на яке злочинець погодиться
це країна ТЕРОРИСТ
Те РО РИсст
А сейчас что вообще за идиотство - страна-агрессор блокирует в ООН резолюции, осуждающие её агрессию, и никто типа ничего не может сделать? ООН - кусок говна, который давно пора упразднить.
Если вся эффективность разбивается о наличие у агрессора ядерного оружия - существование ООН бессмысленно. Как когда-то Лига Наций изжила себя, так сейчас ООН.
https://www.change.org/p/kick-russia-out-of-the-un
«Позиція, на яку я би хотів звернути увагу поляків і всього світу. Ми маємо спільного сусіда - не тільки росію. Ми маємо спільного сусіда Білорусь. Вчора на зборах силовиків Лукашенко офіційно заявив, що він знову відкриває свою країну для російських військ в багатотисячному контингенті», - наголосив Порошенко.
«Це є спробою повторити лютневе вторгнення до України з атакою на Волинь для того, щоб перерізати шляхи забезпечення Збройних Сил України. Ми маємо рішуче відповісти на подібні загрози, щоб у диктатора, який намагався проголосити себе президентом, і думки не було про те, щоб чинити злочини проти цивільного населення України», - наголосив Порошенко.
Одне знаю точно - дешева показушність і повернення накраденого Порошенком під соусом "донатів на ЗСУ" - не робить йому честі, а лише підкреслює його барижну суть. Така моя думка, і мені байдуже, як ти до цього відносишся. Ферштейн?
Брехня на 50%??? Це такий новояз від порохоботів? І формула напевне є, для визначення відсотку брехні?))
Ключове, до Подоляка відношення не маю - правда 100% і ніяк не менше! Так що свої вологі фантазії на цю тему, залиш у своїй хоробливій уяві. Я можу помилятись у своїх міркуваннях, але переконати мене у цьому з допомогою накидання лайна, навішуванням ярликів і жалюгідно-сцикливого позначання спамом неможливо. А іншим засобам дискутувати, на порохофермі, схоже, не вчать. Арівідерчі.
В спам брехло це подлякове.
А по суті твого потоку свідомості, найкраще підходить вислів Джона Ропера: немає сенсу сперечатися з людиною настільки тупою, що вона навіть не бачить, що ви компетентніші.
Дарма ти вважаєш, що матюччя додає ваги твоїй маячні. Все хлопці, я з вами закінчив. Бувайтенекашляйте.
Звiдки знаеш, хто що вкрав? Яке право маеш людей ображати? Це вже дiйсно не робить тобi честi, якщо знаеш, шо це таке. Навчись розмовляти з людьми спочатку. а потiм пиши, якщо щось маеш вiд себе, а не вiд хлопчикiв з ОП.
«Навіщо орки це роблять? Вони хочуть залякати і розділити нас. Але Україна демонструє свою незламність, ми не боїмося *****», - наголосив Порошенко.
«Ця тактика ***** є тиском для переговорів та капітуляції на його умовах. В такому разі це демонстрація того, що це не тільки напад на Україну - це напад на Сполучене Королівство, на Францію, це напад на весь Вільний світ», - пояснює п'ятий Президент.
«Це, до речі, спільний напад лаптєстану, бульбостану з території якої здійснюються обстріли, та Ірану. Бо путін тепер використовує іранські дрони з великою дальністю та високонебезпечною вибуховою речовиною, які вбивають, калічать, руйнують Україну», - зауважив Петро Порошенко.
«Але результат - абсолютно протилежний. Ми не боїмося, ми разом, ми сповнені рішучості викинути ***** геть з української землі. І це доводить: український народ незламний», - наголосив Порошенко.