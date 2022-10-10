Обстрелами Украины Суровикин хочет показать Путину "быстрые результаты", это его стиль, - ГУР

Ракетные удары по критической инфраструктуре Украины – это стиль работы вновь назначенного командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Юсов отметил, что недавно представленный как новый глава российской оккупационной армии в Украине сергей суровикин известен тем, что, не служив в авиации, возглавлял воздушно-космические силы россии, а еще раньше - воздушную группировку россиян в Сирии.

"Вот это его стиль, стиль нового гауляйтера оккупационной армии в Украине – забрасывать ракетами инфраструктуру, в частности объекты гражданской инфраструктуры. Он знает, что самолеты летают и с них можно пускать ракеты. Вот, собственно, этим и занимались для того, чтобы показать , что новые кадровые назначения путина в россии имеют какое-то значение, показывать какие-то быстрые результаты", - сказал представитель ГУР.

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По его словам, стратегически для россии это ничего не меняет, россия проиграет, украинская территория будет освобождена. "Но это еще одно свидетельство на весь мир о том, что Украина борется не просто с захватчиками, а с государством-террористом. Не просто с государством-спонсором терроризма, а с государством, армия которого совершает террористические акты", - подчеркнул Юсов.

Он напомнил, что в результате ракетных ударов рф поражена критическая инфраструктура, гражданские объекты, в том числе дипломатические учреждения в столице.

"Это террористические акты. Украина и мир должны объединиться для того, чтобы преодолеть это государство-террорист", - подчеркнул представитель разведки.

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