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Новости Война
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Обстрелами Украины Суровикин хочет показать Путину "быстрые результаты", это его стиль, - ГУР

дніпро

Ракетные удары по критической инфраструктуре Украины – это стиль работы вновь назначенного командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Юсов отметил, что недавно представленный как новый глава российской оккупационной армии в Украине сергей суровикин известен тем, что, не служив в авиации, возглавлял воздушно-космические силы россии, а еще раньше - воздушную группировку россиян в Сирии.

"Вот это его стиль, стиль нового гауляйтера оккупационной армии в Украине – забрасывать ракетами инфраструктуру, в частности объекты гражданской инфраструктуры. Он знает, что самолеты летают и с них можно пускать ракеты. Вот, собственно, этим и занимались для того, чтобы показать , что новые кадровые назначения путина в россии имеют какое-то значение, показывать какие-то быстрые результаты", - сказал представитель ГУР.

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По его словам, стратегически для россии это ничего не меняет, россия проиграет, украинская территория будет освобождена. "Но это еще одно свидетельство на весь мир о том, что Украина борется не просто с захватчиками, а с государством-террористом. Не просто с государством-спонсором терроризма, а с государством, армия которого совершает террористические акты", - подчеркнул Юсов.

Он напомнил, что в результате ракетных ударов рф поражена критическая инфраструктура, гражданские объекты, в том числе дипломатические учреждения в столице.

"Это террористические акты. Украина и мир должны объединиться для того, чтобы преодолеть это государство-террорист", - подчеркнул представитель разведки.

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Автор: 

армия РФ (19011) крылатые ракеты (878) обстрел (26850) путин (31197) разведка (4168)


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Топ комментарии
+18
я давно говорю, что за каждого убитого украинца - должно быть убито 10 кацапов. пока этого не будет - эти животные не поймут. они понимают только грубую силу и животный страх, потому что они и есть животные.
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10.10.2022 18:31
+18
І цей суровікін теж візьме за щоку та сяде на пляшку. Як і його попередники.
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10.10.2022 18:31
+15
Побачимо на відповідь України та на дохлих кацапів з білими прапорами. Путлер капут!
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10.10.2022 18:29
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Побачимо на відповідь України та на дохлих кацапів з білими прапорами. Путлер капут!
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10.10.2022 18:29 Ответить
А что это за членосос такой суравикен ???
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10.10.2022 19:58 Ответить
ce sirijskij miasnik. Šo detej v Siriji ubival.
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11.10.2022 00:00 Ответить
Таким чином можна досягти лише швидких результатів по постачанню нам зброї від західних партнерів
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10.10.2022 18:29 Ответить
А були такі прецеденти? Ми, українці, очікуємо після кожної трагедії, що стануться якісь тектонічні здвиги у наших західних партнерів (наважаться прискорити темпи постачання зброї або дадуть нові зразки). Але ні.

Навіть Блінкен сказав, що "Ми [США] продовжимо надавати ... допомогу" (не збільшать, а продовжать).
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10.10.2022 19:14 Ответить
после Бучи дали Хаймарсы.
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10.10.2022 23:01 Ответить
я давно говорю, что за каждого убитого украинца - должно быть убито 10 кацапов. пока этого не будет - эти животные не поймут. они понимают только грубую силу и животный страх, потому что они и есть животные.
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10.10.2022 18:31 Ответить
І цей суровікін теж візьме за щоку та сяде на пляшку. Як і його попередники.
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10.10.2022 18:31 Ответить
я за свой счет куплю специальную генеральскую бутылку :

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10.10.2022 18:32 Ответить
Шикарный размер, чисто генеральский
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10.10.2022 18:46 Ответить
Ну да ! Обычным псовским десантникам - максимум поллитровая из под пива. А для генерала я готов раскошелиться на спецбутылку )))
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10.10.2022 18:47 Ответить
Удобная табуретка будет для генерала )))) не свалится по пьяни )))
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10.10.2022 18:49 Ответить
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10.10.2022 19:09 Ответить
Свого часу в совковій армії була приказка "чєм большє в арміі дубов тєм крєпчє оборона". Тут проблємка вимальовується - вони напали і "дуби" придатні лише на топку казанів в пеклі.
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10.10.2022 18:31 Ответить
"хто швидко запрягає ,той погано їде" ,на кацяпіі завжди у тренді лозунги та звітування про не існуючи досягнення, оце їх головна слабкість- відрив від реальності.
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10.10.2022 18:33 Ответить
А толку? Якийсь з його папєрєднікав теж займався масовим ракетним терором, вистачило сил на 5 днів, здається. А потім якусь чи то баржу потопили, чи базу розбомбили - вже й не пам'ятаю. Через тиждень, коротше кажучи, воз бил і нинє там. Розвалені ТЕЦ якось зупинять кацапьоздолів від отримання ***** від ЗСУ на фронті? Не зупинять. То який сенс?
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10.10.2022 18:33 Ответить
Ех ,СурЛовікін,не зрозумів,та на наше щастя й не зрозуміє природу та сутність українців! Поки кацапське ₴бало щось пирхає проти нашого народу, його сурлу вирок вже підписали... Наприклад в піснях групи "Лісопетний батальон"! Хай більше слухає при нагоді.
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10.10.2022 18:34 Ответить
швидкий не значить надійний і постійний
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швидкість потрібна кацапам як ніколи тому що кацапам потрібно швидко тікати з української землі
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10.10.2022 18:37 Ответить
Дійсно "швидкий результат"! За пів години цієї атаки українці перерахували на армію більше 3млн. грн.
Вони так досі й не розуміють, що їм до слав'ян, а тим більш до уркаїнців - як до неба рачки!
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10.10.2022 18:40 Ответить
Взагалі то українці добрі та жалістліві,і я боюся що колись буде прощення кацапіі, але зараз не до того, путлер зовсім не знає української душі,псиологіі,бо сам він вихований рабом і виріс рабом, бий своїх ,щоб інші боялися- суть вертухая, це ще раз доводить що ніякі ми не браття, з українцем неймовірне може зробити добре слово,і непередбачуване - коли образиш ,чи розгнівиш українця , у гніві вони страху не знають, пуйло ти не залякав нас ,ти нас розізлив ,і цім зміцьнюєш нас , та єднаєшь, ти і твоя скотобаза відповісте за все по повній программі,своїми нікчемним існуванням заплатите за кожну сьозу українців.
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10.10.2022 18:42 Ответить
погоняло в нього - генерал Армагеддон..і підлеглі самозастрілюються..чудова біографія
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10.10.2022 19:20 Ответить

И шо, какой результат? Русня опять насрала в штаны и радуется, что другим воняет.💩
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10.10.2022 19:20 Ответить
"В столице обстрелами повреждены более 200 жилых домов. Потерпели разрушения также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры", - отметил Кличко.
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10.10.2022 19:26 Ответить
И как это приближает вас к победе, аккаунт, созданный вчера? Военный урон - НОЛЬ, ЗЕРО, НИХУЯ💩
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10.10.2022 19:44 Ответить
А тепер запитай мешканців тих пошкоджених будинків - чого вони найбільше хочуть від влади .!! І почуєш - ударів по Бєлгороду , Воронєжу , муськві , по кримському мосту та ін . .
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10.10.2022 19:52 Ответить
это он Аллепо разрушил
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10.10.2022 19:22 Ответить
Тут йому не Алеппо . . Нехай не сильно напружується , бо ще всереться .
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10.10.2022 19:54 Ответить
Hunter

ГУР Буданова сповістило про перекриту москву і арешти в ній військових елітними підрозділами ім. дзержинського, а про масові ракетні обстріли чомусь ні.

Хто в курсі, когось арештували?
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10.10.2022 20:13 Ответить
Ибо не ведают они, что навеяли...
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10.10.2022 20:14 Ответить
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10.10.2022 20:18 Ответить
А що там з арештованими генералами з центра Москви ?
Переживаю 😬
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10.10.2022 20:51 Ответить
А его нельзя там как нибудь задвухсотить как ту шмару- фашистку, ну он же там по москве передвигается как-то, или где он там.
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10.10.2022 23:07 Ответить
 
 