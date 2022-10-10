Из-за обстрелов российских оккупантов Украина прекращает с 11 октября экспорт электроэнергии, - Минэнерго

Ракетные обстрелы россиян, поразивших тепловую генерацию и электроподстанции, заставляют Украину прибегнуть к прекращению с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило Министерство энергетики.

"Именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая возможность экспорта электроэнергии из Украины", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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