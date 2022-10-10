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Из-за обстрелов российских оккупантов Украина прекращает с 11 октября экспорт электроэнергии, - Минэнерго

електрика

Ракетные обстрелы россиян, поразивших тепловую генерацию и электроподстанции, заставляют Украину прибегнуть к прекращению с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило Министерство энергетики.

"Именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая возможность экспорта электроэнергии из Украины", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2162) Галущенко (257) Минэнерго (362)


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Топ комментарии
+12
Ще Україні треба скоротити експорт зерна - хай у Ірані їдять пісок і гризуть скелі, може порозумнішають...
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10.10.2022 18:37
+7
Походу, это и есть на самом деле причина обстрела - оставить Европу без украинской экспортной электроэнергии.
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10.10.2022 18:31
+7
Ми тут ні до чого.
ЗЕ леним треба бабки, а з західного бабла ******* стрьомно.

Тому ЗЕленим ****** конче потрібно велике крадівництво та експорт електрики під час війни.
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10.10.2022 18:38
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от які ми багаті-щей й торгували -
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10.10.2022 18:30 Ответить
Ми тут ні до чого.
ЗЕ леним треба бабки, а з західного бабла ******* стрьомно.

Тому ЗЕленим ****** конче потрібно велике крадівництво та експорт електрики під час війни.
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10.10.2022 18:38 Ответить
Вы нет!они да!
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10.10.2022 19:59 Ответить
Походу, это и есть на самом деле причина обстрела - оставить Европу без украинской экспортной электроэнергии.
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10.10.2022 18:31 Ответить
Там мизерные объемы

В сумме примерно как 1 блок АЭС
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10.10.2022 18:39 Ответить
Ще Україні треба скоротити експорт зерна - хай у Ірані їдять пісок і гризуть скелі, може порозумнішають...
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10.10.2022 18:37 Ответить
Украина не может поставлять зерно в Иран ибо санкции...
там другая схема, через Азербайджан. Но и зерно другое.
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10.10.2022 18:50 Ответить
Власне цього й домагалося пуйло.
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10.10.2022 19:14 Ответить
Пан Юджин

Колеги, вимкніть Телемарафон з 20:00 і до кінця року.

Бережіть електроенергію.
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10.10.2022 20:18 Ответить
Першій відключить електрику фашистській Угорщині. Хай гребаний Орбан просить друга володю підтягнути йому провод.
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10.10.2022 20:50 Ответить
ви замітили як наші хвалились цілий тиждень а то і більше що на експорті електрики в ЄС Україна заробила за 1 місяць 300 млн євро . питання на що було вихвалятись таке враження що на телеканалх сидять одні зрадники . може я щось не шарю (((
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10.10.2022 21:38 Ответить
 
 