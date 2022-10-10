Из-за обстрелов российских оккупантов Украина прекращает с 11 октября экспорт электроэнергии, - Минэнерго
Ракетные обстрелы россиян, поразивших тепловую генерацию и электроподстанции, заставляют Украину прибегнуть к прекращению с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило Министерство энергетики.
"Именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая возможность экспорта электроэнергии из Украины", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.
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+12 Олег Ког
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ЗЕ леним треба бабки, а з західного бабла ******* стрьомно.
Тому ЗЕленим ****** конче потрібно велике крадівництво та експорт електрики під час війни.
В сумме примерно как 1 блок АЭС
там другая схема, через Азербайджан. Но и зерно другое.
Колеги, вимкніть Телемарафон з 20:00 і до кінця року.
Бережіть електроенергію.