ЕС подготовил проект резолюции ООН, где призывает к переговорам по Украине - EUObserver
По данным издания EUObserver, Европейский Союз подготовил проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором призвал все страны-члены и международные организации к деэскалации ситуации в Украине путем политического диалога и переговоров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Призываем страны-члены и международные организации, в том числе Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные и региональные организации, поддержать деэскалацию нынешней ситуации в Украине и мирное решение путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных мероприятий, уважая суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах в соответствии с принципами Устава ООН", - говорится в проекте документа
Текст, разработанный ЕС, который будет обсуждаться в Нью-Йорке позже в понедельник и будет голосоваться в среду, призван понравиться более дружественным России членам ООН на фоне ослабления глобальной поддержки взглядов Запада на войну.
"ЕС усердно работал над тем, чтобы неприсоединившиеся страны могли поддержать этот текст", - заявил Ричард Гоуэн из Международной кризисной группы (ICG).
По его словам, в минувшие выходные миссия ЕС в Нью-Йорке пригласила почти всех членов ООН, за исключением России, прокомментировать проект текста. По его словам, призыв к диалогу был тем, что хотели увидеть многие незападные страны.
Последний проект осуждает незаконную аннексию Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Он также призывает Россию безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины.
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здуваються, бл.... !!!
буйло таки "пересидів" гейропейців !!
німецький виробник зброї готовий поставити Україні
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє https://www.spiegel.de/ausland/russland-ukraine-news-ukraine-schaetzt-kriegsschaeden-auf-eine-trillion-us-dollar-a-6ad7cc52-d8d7-4497-945d-41907c3c86fb Spiegel. 11 квітня 2022
Нах рашку з ООН і засоби ППО для України на початок .
По горло ситі вашими занепокоєннями🤦
Дегенерати і нікчеми.
Всё-таки смог nugapac Эрдоган пропихнуть тему переговоров с Гитлером XXI века. Никто не хочет им напомнить вторую мировую, как всё начиналось? Уроды.
Останній проєкт засуджує незаконну анексію Росією Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України. Він також закликає Росію беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України". Джерело:
Только Х-ло не пойдет на переговоры на таких условиях
Это вся территория в признанных границах
Війна на знищення!!!
Догадайтесь каким НЕЗАПАДНЫМ СТРАНАМ этот текст должен понравиться
Як думаєте: Скільки часу пройде, як ці сліпі прозріють?
"Сьогодні УКРАЇНІ НЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НІЧОГО ІНШОГО,
ЯК СІСТИ ЗА СТІЛ ПЕРЕГОВОРІВ.
А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.
https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
Він теж с самого початку війни все про переговори торочив, все поривався в глаз дохлої риби заглянути?
переговорів,
посередництва
та інших мирних заходів
Они что издеваются?
когда в соплях от сантиментов
поет мне песни о любви
хор безголосых импотентов.
Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.
Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський
https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ПУТИНУ ПЕРЕГОВОРЫ.
25 ФЕВРАЛЯ 2022
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Что бы там Письков не бубнил.
То что предлагала Украина 8 месяцев назад, теперь «не работает».
Теперь есть приглашение в Гаагу *****, а не нейтральный статус.
Пойду ка я с Пу договариваться
Интервью МИХАИЛА ПОДОЛЯКА - советника главы офиса Зеленского - о том, есть ли сдвиг в переговорах с Россией
https://meduza.io/feature/2022/03/17/nas-bolshe-ne-ustraivaet-staraya-sistema-bezopasnosti-gde-dominiruyuschuyu-rol-igralo-nato
Яка гидота
Особенно умиляет, что они хотят « понравиться всем»- Венгрии, Германии, Италии и др симпатикам Путлера.
Позиция Украины четкая и понятная:
1. Сначала вывести все войска РФ из Украины ( границы 1991).
2. Полная репарации от РФ причинённого Украине ущерба.
3. Суд в Гааге над виновниками агрессии.
4. Только после этого Украина сядет за стол переговоров о будущем РФ.
https://euobserver.com/world/156249?fbclid=IwAR06BN5EP7jml3f5YPlFV07Nxoh1IuiiTJtCDmtk1fVpDv_wsG53lvepsqU
https://media.euobserver.com/3428c43764a33244a4c71dd3fd5851f1.pdf