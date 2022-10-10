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Новости Война
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ЕС подготовил проект резолюции ООН, где призывает к переговорам по Украине - EUObserver

єс,євросоюз

По данным издания EUObserver, Европейский Союз подготовил проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором призвал все страны-члены и международные организации к деэскалации ситуации в Украине путем политического диалога и переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Призываем страны-члены и международные организации, в том числе Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные и региональные организации, поддержать деэскалацию нынешней ситуации в Украине и мирное решение путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных мероприятий, уважая суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах в соответствии с принципами Устава ООН", - говорится в проекте документа

Текст, разработанный ЕС, который будет обсуждаться в Нью-Йорке позже в понедельник и будет голосоваться в среду, призван понравиться более дружественным России членам ООН на фоне ослабления глобальной поддержки взглядов Запада на войну.

"ЕС усердно работал над тем, чтобы неприсоединившиеся страны могли поддержать этот текст", - заявил Ричард Гоуэн из Международной кризисной группы (ICG).

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По его словам, в минувшие выходные миссия ЕС в Нью-Йорке пригласила почти всех членов ООН, за исключением России, прокомментировать проект текста. По его словам, призыв к диалогу был тем, что хотели увидеть многие незападные страны.

Последний проект осуждает незаконную аннексию Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Он также призывает Россию безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины.

ООН (4157) Евросоюз (17056) переговоры с Россией (939)


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Топ комментарии
+58
Які переговори?🤬
Нах рашку з ООН і засоби ППО для України на початок .
По горло ситі вашими занепокоєннями🤦
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10.10.2022 18:46
+43
Тьфу ти. Немає слів
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10.10.2022 18:46
+43
****** суки. Ето все на что вы способны в ответ на террористические атаки кремлевских террористов? Так вы на чьей стороне? На стороне террористов? ПНХ,
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10.10.2022 18:47
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Тьфу ти. Немає слів
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10.10.2022 18:46 Ответить
Текст, розроблений ЄС, .... покликаний сподобатися більш дружнім Росії членам ООН на тлі ослаблення глобальної підтримки поглядів Заходу на війну.

здуваються, бл.... !!!
буйло таки "пересидів" гейропейців !!
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10.10.2022 19:00 Ответить
а у цей час в Німеччині гниють 50 Леопардів-1, які

німецький виробник зброї готовий поставити Україні

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє https://www.spiegel.de/ausland/russland-ukraine-news-ukraine-schaetzt-kriegsschaeden-auf-eine-trillion-us-dollar-a-6ad7cc52-d8d7-4497-945d-41907c3c86fb Spiegel. 11 квітня 2022
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10.10.2022 19:07 Ответить
Ти ще не зрозумів, що від німчури можна тільки ножа в спину отримати?
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10.10.2022 20:03 Ответить
відали яо спасли світ тепер продажній світ хоче розірвать Україну. козли. надія на союзників. і ВСУ.
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10.10.2022 19:14 Ответить
а ведь могли бы хоть дружно отмудохать nibendziu ногами
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10.10.2022 23:37 Ответить
Які переговори?🤬
Нах рашку з ООН і засоби ППО для України на початок .
По горло ситі вашими занепокоєннями🤦
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10.10.2022 18:46 Ответить
****** суки. Ето все на что вы способны в ответ на террористические атаки кремлевских террористов? Так вы на чьей стороне? На стороне террористов? ПНХ,
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10.10.2022 18:47 Ответить
ця планета їбанулась
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10.10.2022 18:47 Ответить
А я шокований "РОБОТОЮ"ООН!
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10.10.2022 18:47 Ответить
Опять путём переговоров? Разок в не такой уж давней истории у них уже были импотенты, Гитлер их очень быстро нагнул поэтому. До сих пор надеются, что их не коснётся? Ну, надейтесь, долбо*бики.
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10.10.2022 18:48 Ответить
Переговорами с кем ? С террористами, генетическими уродами ?
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10.10.2022 18:48 Ответить
Ганьба
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10.10.2022 18:49 Ответить
Які переговори ? ООН не знає хто такий путін. А з путіним має говорити зброя а не дипломати
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10.10.2022 18:50 Ответить
ЄС за спиною Польщі і України. Чого їм метушитись? "Повільно спускаються в долину"...
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10.10.2022 18:50 Ответить
насильники,мародеры,убийцы и терористы смеются в лицо всем этим заявителям и подтираются ихними бумажками и дальше продолжают и делают свое
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10.10.2022 18:50 Ответить
З вбивцями переговорів не ведуть ,, їх ізолюють від людей . В ідеалі - знищують фізично . .
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10.10.2022 18:50 Ответить
Аби перелякані ідіоти не почали стурбовані тексти замість зброї постачати.
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10.10.2022 18:51 Ответить
Знову буде чим дупу підтерти.
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10.10.2022 18:51 Ответить
Для початку треба позбавити російську федерацію права вето в Раді безпеки ООН. А після її капітуляції позбавити ядерної зброї
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10.10.2022 18:51 Ответить
Они что там окуели? Зеленский, пошли их на*уй!!!
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10.10.2022 18:51 Ответить
Це типу "подивись пуйлу в очі"?
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10.10.2022 20:21 Ответить
твой зеленский это сам хотел сделать еще в марте - сдать крым и подписать капитуляцию - если бы не Борис Джонсон то была бы беда политическая
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10.10.2022 23:30 Ответить
Якась гомосятина вибачте за порівняння,чому немає головного-підготовки резолюції на виключення росії з лав організації???
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10.10.2022 18:52 Ответить
Война, стоп! Раз-два!

Дегенерати і нікчеми.
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10.10.2022 18:52 Ответить
Разгоните все тюрьмы, заберите у полиции оружие, а все преступления деэскалируйте путём переговоров.

Всё-таки смог nugapac Эрдоган пропихнуть тему переговоров с Гитлером XXI века. Никто не хочет им напомнить вторую мировую, как всё начиналось? Уроды.
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10.10.2022 18:52 Ответить
Тільки після деокупації територій і Криму, а потім можна присісти з ********** за стіл, щоб плюнути ***** у пику.
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10.10.2022 18:53 Ответить
На цю лівацьку організацію не потрібно звертати увагу (просто посилати на #й). Вона (ООН) віджила своє
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10.10.2022 18:53 Ответить
Нормальная резолюция

Останній проєкт засуджує незаконну анексію Росією Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України. Він також закликає Росію беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України". Джерело:

Только Х-ло не пойдет на переговоры на таких условиях
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10.10.2022 18:54 Ответить
Какие переговоры без Крыма?
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10.10.2022 19:04 Ответить
Территориальная целостность там

Это вся территория в признанных границах
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10.10.2022 19:10 Ответить
щас буйло все віддасть
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10.10.2022 19:39 Ответить
а кто его спрашивать будет? мост добьем лоханки потопим и сами разбешуться
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10.10.2022 23:31 Ответить
Зря вы так думаете. ***** еще и как пойдет на такие переговоры. Войска конечно же он не выведит как написано в резолюции. А вот время которого ему так нехватает для восстановления армии и производства дронов и ракет он выиграет. А так же нарушит всю цепочку поставок нам вооружения и остановку наступления ВСУ, которая является самым главным условиям етих *переговоров*. После етого будет все как обычно, провокация якобы ВСУ и уже орки пойдут в наступления на нас сидящих с голой жопой и без поддержки Запада.
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10.10.2022 19:06 Ответить
Без варіантів! Рашка вчергове накладе на цей проект своє смердюче вето.
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10.10.2022 21:48 Ответить
треба телеграфувати інопланетянам, бо тут всі в ЕС та ООН божевільні, а перш за все той, хто мав втілювати божі принципи - чувачело з Ватікану, папою вже соромлюся його звати.
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10.10.2022 18:54 Ответить
Нужно послать ООН- пособницу террористов, вместе с их текстом который они написали для *незападных стран*. Иначе как только мы хоть намекнем на переговоры то нам сразу же прекратят поставки оружия, чего ***** и добивается.
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10.10.2022 18:55 Ответить
Якi переговори з чекотiлом , придурки? Тiльки зброя, зброя , зброя зупинить нелюда.
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10.10.2022 18:55 Ответить
Фейеричні довбо@би
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10.10.2022 18:56 Ответить
Переговорів з ким?
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10.10.2022 18:56 Ответить
либералистические инфантилы
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10.10.2022 18:58 Ответить
Переговорів кого з ким??? Безхребетність і імпотентність цієї гнилої Європи обурює до краю.Просрали напад Гітлера в Другій Світовій і тепер просирають напад новітнього Гітлера і уроки історії їх не вчать нічому
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10.10.2022 18:59 Ответить
Яких *** переговорів???!!!

Війна на знищення!!!
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10.10.2022 18:59 Ответить
За його словами, минулими вихідними місія ЄС у Нью-Йорку запросила майже всіх членів ООН, за винятком Росії, прокоментувати проєкт тексту. За його словами, заклик до діалогу був тим, що хотіли побачити багато незахідних країн.

Догадайтесь каким НЕЗАПАДНЫМ СТРАНАМ этот текст должен понравиться
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10.10.2022 19:00 Ответить
Пропоную цим євробюрократам приїхати в Запоріжжя, Нікополь, Миколаїв чи Харків і там чекати переговорів з московитами.
Як думаєте: Скільки часу пройде, як ці сліпі прозріють?
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10.10.2022 19:00 Ответить
А я ж казав, що ця війна закінчиться переговорами. А мені не вірили, банили тут.
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10.10.2022 19:00 Ответить
Любая война заканчивается переговорами. Вопрос только в повестке дня. Любая повестка без капитуляции рашистской ********* - это капитуляция Украины.
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10.10.2022 19:06 Ответить
Лише Путін може зупинити цю війну, тому в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори - Зеленський

"Сьогодні УКРАЇНІ НЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НІЧОГО ІНШОГО,

ЯК СІСТИ ЗА СТІЛ ПЕРЕГОВОРІВ.
А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.

https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
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10.10.2022 19:08 Ответить
, ти не ЗЄ часом?
Він теж с самого початку війни все про переговори торочив, все поривався в глаз дохлої риби заглянути?
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10.10.2022 19:11 Ответить
война еще и близко не закончена хоть двадцать переговоров ха день проводи
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10.10.2022 23:33 Ответить
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10.10.2022 19:01 Ответить
🖕
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10.10.2022 19:02 Ответить
Переговоров с террористами не ведут.
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10.10.2022 19:04 Ответить
nu, nasčet povešenija ili vzorvanija ***** možno bylo by.
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10.10.2022 23:41 Ответить
мирне вирішення шляхом політичного діалогу,

переговорів,

посередництва

та інших мирних заходів

Они что издеваются?
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10.10.2022 19:04 Ответить
Переговори кого з ким?.. Імпотентів з кастратами?..
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10.10.2022 19:06 Ответить
на тлі ослаблення глобальної підтримки поглядів Заходу на війну. Как это понимать? Стремление казаться умнее чем ты есть.
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10.10.2022 19:07 Ответить
Прогнозовано. Закличуть до перемовин. А під час перемовин режим тиші. І будемо перемовлятись, поки ***** не влиє в бетон позиції, і зміцнить свої групіровки.
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10.10.2022 19:10 Ответить
не будет такого хватит бред накидывать - кто такой оон для ЗСУ - так пыль под ногами
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10.10.2022 23:35 Ответить
Похоже готовят рисунки, понятные для третьих стран поедателей червей.
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10.10.2022 19:10 Ответить
Пооблизували вже всіх лояльних до мордору чи ще хтось лишився з необлизаним дуплом?
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10.10.2022 19:10 Ответить
От сукі все стало ясно. США почали цей не хитрий процес зливання України через илону маск і тут республіканьска партія голосуе поголовно проти підрики України перед виборами в конгрес і ось дійшли до евроозобоченців які вже теж хочуть примусити Україну капітолювати перед ****** цеж набагато легше і дешевше зробити чим помогати зброею. З такими друзями і ворогів не треба
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10.10.2022 19:11 Ответить
не позорься кацап маск это не США
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10.10.2022 23:36 Ответить
Сдается мне что ООН является соучастницей сегодняшнего спланированного обстрела Украины. Смотрите как все слажено у них произошло. Только утром Украину накрыли ракетными ударами а уже к концу дня в ООН занесли согласованное почти со всеми пенисами ООН предложение переговоров, которые Украина отвергала пол года.
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10.10.2022 19:12 Ответить
похоже на то
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10.10.2022 19:23 Ответить
до сраки это предложение никто его принимать не будет хватит накидывать всякий кремлевский бред
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10.10.2022 23:37 Ответить
На такий проект росія не погодиться. Вона вперто казатиме що те що вона ввела до складу рф обговоренню не підлягає. А по іншому не погодиться Україна.
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10.10.2022 19:16 Ответить
Не верю я, хоть удави,

когда в соплях от сантиментов

поет мне песни о любви

хор безголосых импотентов.
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10.10.2022 19:20 Ответить
ЄРМАК: Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ

Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.
Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський

https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
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10.10.2022 19:24 Ответить
Что вы удивляетесь ООН, когда ЗЄ с самого начала все трындел про переговоры с Пу и заглядывание ему в глаз?

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ПУТИНУ ПЕРЕГОВОРЫ.

25 ФЕВРАЛЯ 2022

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
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10.10.2022 19:27 Ответить
Поздно пить Боржоми, когда печень уже отвалилась...
Что бы там Письков не бубнил.

То что предлагала Украина 8 месяцев назад, теперь «не работает».

Теперь есть приглашение в Гаагу *****, а не нейтральный статус.
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10.10.2022 20:08 Ответить
Україна мужньо тримає удар та визволяє свої землі, а ці європейці повсиралися відразу, замість того, щоби інтенсивніше допомогати Україні озброєнням, а не обіцянками та стурбованністю. Перемовини , які були з ****** з 2014 р., лише привели до війни. Нічому не навчились жирні та всраті європейці.
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10.10.2022 19:30 Ответить
Для начала усрался ЗЄ, когда уже 25 февраля! заскиглил о переговорах с Пу
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10.10.2022 19:45 Ответить
Чий Крим?
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10.10.2022 20:02 Ответить
Нікчеми
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10.10.2022 19:31 Ответить
Пришел к власти найвеличніший гений вселенной, а НАТО его с размаху не взяли и оно обиделось и скрутило НАТО дулю.
Пойду ка я с Пу договариваться
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10.10.2022 19:37 Ответить
Нас больше не устраивает старая система безопасности, где доминирующую роль играло(?) НАТО»

Интервью МИХАИЛА ПОДОЛЯКА - советника главы офиса Зеленского - о том, есть ли сдвиг в переговорах с Россией
https://meduza.io/feature/2022/03/17/nas-bolshe-ne-ustraivaet-staraya-sistema-bezopasnosti-gde-dominiruyuschuyu-rol-igralo-nato
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10.10.2022 19:42 Ответить
немає різниці яка там резолюція ООН чи негайно повісити путіна і розчлинити росію, чи ліквідувати Україну і спалити всіх Українців. Це нічого не змінює, ООН недієва організація.
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10.10.2022 19:44 Ответить
Фу
Яка гидота
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10.10.2022 19:45 Ответить
толку от этих резолюций и от этого мертвого ООН ??? Воистину старая европа сошла с ума, во главе со своими политиками....
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10.10.2022 19:51 Ответить
Імпотенти ***** ... Жодних перемовин не буде, коли до вас це дійде ...
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10.10.2022 19:56 Ответить
Навіщо взагалі потрібна організація, створена для запобігання воєн і агресій, яка не може нічого зробити з агресором тільки тому, що в нього є ядерна зброя? Щоб просто поговорити?Всі визнають Устав ООН, але частина голосує проти положень Уставу. Що це взагалі таке? Виключіть цих покидьків з організації, введіть санкції, ізолюйте ідіотів!
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10.10.2022 19:58 Ответить
Похоже, что эти «члены ЕС» перепугались и готовы к «переговорам за счёт Украины».

Особенно умиляет, что они хотят « понравиться всем»- Венгрии, Германии, Италии и др симпатикам Путлера.

Позиция Украины четкая и понятная:

1. Сначала вывести все войска РФ из Украины ( границы 1991).

2. Полная репарации от РФ причинённого Украине ущерба.

3. Суд в Гааге над виновниками агрессии.

4. Только после этого Украина сядет за стол переговоров о будущем РФ.
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10.10.2022 20:04 Ответить
бред собачий никто на переговоры с рашкой не пойдет
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10.10.2022 23:39 Ответить
До п*зди ці переговори. Європа - імпотенти й проститутки. Власне, а чого від них чекати?
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10.10.2022 20:37 Ответить
Якщо уважно прочитати статтю EUobserver та резолюцію ООН на яку в ній посилаються, то Цензор.Нет зробив неправильні наголоси в цій новині. ЄС наполягає на тиску ООН на Росію у справі виконання тих резолюцій, які були прийняті в ООН останнім часом.

https://euobserver.com/world/156249?fbclid=IwAR06BN5EP7jml3f5YPlFV07Nxoh1IuiiTJtCDmtk1fVpDv_wsG53lvepsqU

https://media.euobserver.com/3428c43764a33244a4c71dd3fd5851f1.pdf
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10.10.2022 20:53 Ответить
Розумні люди давно сказали, що все вирішиться на полі бою. Все буде рішати Україна. Україна виносить ЄС та ООН велику стурбованість.
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10.10.2022 21:45 Ответить
Делать нехрен
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11.10.2022 07:55 Ответить
 
 