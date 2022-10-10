Зеленский поговорил с Трасс: "Рассчитываем на лидерство Великобритании в прикрытии нашего неба"

Украина рассчитывает на лидерство Великобритании в оборонной поддержке нашего государства и прикрытии неба.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ.

"Пообщался с Премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в том числе по прикрытию нашего неба. Обсудили дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию", - рассказал Зеленский.

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