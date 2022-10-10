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Новости Война
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Зеленский поговорил с Трасс: "Рассчитываем на лидерство Великобритании в прикрытии нашего неба"

зеленський,трасс

Украина рассчитывает на лидерство Великобритании в оборонной поддержке нашего государства и прикрытии неба.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ.

"Пообщался с Премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в том числе по прикрытию нашего неба. Обсудили дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию", - рассказал Зеленский.

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Великобритания (4913) Зеленский (20196) Трасс Элизабет (116) Бринк (176)


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Топ комментарии
+40
А можна розраховувати,шо 90 лярдів,які виділили на дороги підуть на ЗСУ?🤔
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10.10.2022 19:06
+33
Ні, звичайно ні.
Будь-якій притомній людині було ясно, що абсолютно неадекватна активність по заміні труб, перекладанню афсальту, заміні і так не старих знаків ПДР, розфарбовуванню дорожної розмітки і тд - це ідіотизм і тупацтво, в той час, коли країна воює і не має ані достатньої кількості зброї, ані достатньої кількості спорядження для своєї армії. Не кажучи вже про те, що цих ********* активностей, принаймні в Києві, було за півроку більше, ніж сумарно за останні 10 років. Всім притомним було ясно, що йде дерибан невиданих масштабів - і от будь ласка. Результат видно неозброєним оком. А тепер, під прильоти, мона легко і ненапряжно списувать будь-яку кількість грошей і бюджетів, мовляв, оце тільки-тільки асфальт переклали, а його розбомбили - ну хто б міг на таке очікувать, ге?
Суки зелені. Ми все одно переможемо, незважаючи на всі ваші титанічні зусилля. Переможемо, а далі будете гойдатися на гілляці, суки.
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10.10.2022 19:13
+25
Як зараз бракує Бориса Джонсона. Адже він уже завтра був би в Києві. І то з подарунками...
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10.10.2022 19:08
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А можна розраховувати,шо 90 лярдів,які виділили на дороги підуть на ЗСУ?🤔
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10.10.2022 19:06 Ответить
розраховувати можна скільки завгодно.
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10.10.2022 19:12 Ответить
Ні, звичайно ні.
Будь-якій притомній людині було ясно, що абсолютно неадекватна активність по заміні труб, перекладанню афсальту, заміні і так не старих знаків ПДР, розфарбовуванню дорожної розмітки і тд - це ідіотизм і тупацтво, в той час, коли країна воює і не має ані достатньої кількості зброї, ані достатньої кількості спорядження для своєї армії. Не кажучи вже про те, що цих ********* активностей, принаймні в Києві, було за півроку більше, ніж сумарно за останні 10 років. Всім притомним було ясно, що йде дерибан невиданих масштабів - і от будь ласка. Результат видно неозброєним оком. А тепер, під прильоти, мона легко і ненапряжно списувать будь-яку кількість грошей і бюджетів, мовляв, оце тільки-тільки асфальт переклали, а його розбомбили - ну хто б міг на таке очікувать, ге?
Суки зелені. Ми все одно переможемо, незважаючи на всі ваші титанічні зусилля. Переможемо, а далі будете гойдатися на гілляці, суки.
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10.10.2022 19:13 Ответить
Наша зброя - це очі президента, як погляне...
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10.10.2022 19:32 Ответить
Глухе село. Житом, Область,,, дачник, за 30 років ніразу не бачив щоб ремонтували дорогу ,,, дві неділі назад фівма onur турки латали діри біля хати нагнали більше десятка техніки ,, це під час війни ,,за 30 років ,,, під час війни ,, я був в ах,ї
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10.10.2022 20:08 Ответить
Як зараз бракує Бориса Джонсона. Адже він уже завтра був би в Києві. І то з подарунками...
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10.10.2022 19:08 Ответить
Велика Британія з самого початку війни надавала підтримку Україні на чолі з Борисом Джонсоном
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10.10.2022 19:09 Ответить
Наша пісня гарна й нова - починаєм її знову?
Бідосик, ти вже це співав. На біс, наче, цю пісеньку "Про закрите небо" ніхто не замовляв. То ж давай асфальтом, асфальтом, найвеличніше!
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10.10.2022 19:14 Ответить
У них тысячи ракет, достаточно запустить по одному объекту 1-2 десятка ракет - ни одна система не собьёт их все.

Единственный залог прекращения обстрелов - наличие у Украины ракет, способных нанести сопоставимый ущерб инфраструктуре паРаши, тогда они будут знать, что ответ будет симметричным.

Со всеми имбецильными призывами к переговорам подумалось - тому плешивому членосо́су достаточно подорвать АЭС, и его коллеги по любви к члену станут призывать к миру ценой потери территорий, ведь мир - самое важное, особенно когда цену за мир платят не они.

Обладай Гитлер ядерным оружием - захватил бы всю Европу и никто бы не пискнул. Тьфу, *****.
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10.10.2022 19:15 Ответить
Если что - это не комментарий о Великобритании и Трасс, это всё ещё эмоции про соседние статьи о том, как надо всё бросить и немедленно начать переговоры с Гитлером.
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10.10.2022 19:18 Ответить
а де наші підприемства воені випускали протиракетні системи ,нічого не фінансуеться зараз, европа вічно помогати не зможе
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10.10.2022 19:16 Ответить
Так на це зелені гниди і розраховують .
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10.10.2022 19:19 Ответить
Существующие предприятия находятся не в подземном бункере, а в общеизвестных местах. Смысл строить за́мок из песка в сезон дождей?
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10.10.2022 19:26 Ответить
Для зеленой мрази имеет смысл только асфальт в снег или лужи ложить . Сезон дождей это для них самое то .
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10.10.2022 19:30 Ответить
А що, багато сенсу дороги перекладать і знаки пдр мінять під час війни?

Хтось заважає організувати виробництво тих же патронів чи снарядів до арти десь під землею в укріпленому приміщенні?
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10.10.2022 19:40 Ответить
По знакам и дорогам не целятся.

Около месяца назад попадалась статья, что этим летом поймали сотрудницу кажется КБ "Луч", которая слила кацапам данные о том, что там собираются производить, будто бы поступил приказ завершить разработку Сапсана или около того.
И что говорить о простых гражданах, если весь ОП и ДБР - это снизу доверху агентура *****? Если СБУ донедавна рулил такой же агент. Можно будет совершенно секретно что-то произвести? Сильно сомневаюсь.
Наверное, если бы не было столько предателей во власти, ВСУ были бы уже на южном берегу Крыма.
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10.10.2022 19:49 Ответить
Знаки і дороги з вами категорично не згодні 🤣
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10.10.2022 20:51 Ответить
ОДНУ З РОСІЙСЬКИХ РАКЕТ АРМІЙЦІ ЗСУ ПРИЗЕМЛИЛИ "ІГЛОЮ" - У МЕРЕЖІ З'ЯВИЛОСЯ ЕМОЦІЙНЕ ВІДЕО
не бійтеся переходити по ссилці це наш,5 канал
, що репресований зеленими.
https://t.me/news_5ua/24309 https://t.me/news_5ua/24309

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10.10.2022 19:16 Ответить
думаю давать ссылки на фсбшные соцсети и прочие помойки излишне, если это видео есть на украинских каналах https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/10/7371219/
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10.10.2022 19:36 Ответить
на фсбшні соцсеті ,це ви про 5 канал? Українская правда ,на которую ви дали ссилку,где рабротали Мустафа Найем и Сергей Лещенко ,котрий меняє партіі ,як тільки змінюється влада, то був у Пороха (по вашому в фсб) тепер у коломойського в "слузі урода" ?Це справжні укр СМІ? і до чого тут слуги народу до ЗСУ? хтось з них воює?Хтось з них підтримав ЗСУ за три роки при владі? Підготовував до війни?
По перше смішно слухати по фсбшні соцсеті на мові оккупанта,по друге мені не потрібна ваша ссілка на російськомовний канал, по третте відколи то "фсбшні соцмережі транслюють як їх ракети збивають українські військові ?
У зелених не було і немає мозку- це вже навіть не обговорюється.
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10.10.2022 20:15 Ответить
відколи то "фсбшні соцмережі транслюють як їх ракети збивають українські військові ?
они это делали ещё при царе горохе, для идентификации тех, кого арестовывать и пытать.Что касается мовы окупанта, если кацап выучил назубок химию для производства бензина , покажет вам пару формул и верно запишет реакцию, то химия для вас наука окупанта, или пока ещё нет?
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10.10.2022 20:35 Ответить
Про цяря гороха це все що ви нарили мені відповісти? Дуже цінна інформація, допобачення.
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10.10.2022 20:38 Ответить
Ценнее вашей российской помойки телеграм на порядок.
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10.10.2022 21:03 Ответить
"українська правда " теж є у телеграм, не вводіть людей у оману.
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10.10.2022 21:06 Ответить
А что такое "клон"? Не, не слышала...
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10.10.2022 21:19 Ответить
Це ти зараз придумав?Усі новинні канали в Україні мають свої сторінки у телеграм- усі, як і на Ютюб.
А тепер ,давай припинемо сперечатися, я вже зрозуміла що ти за Зеленського.
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10.10.2022 21:36 Ответить
Так він мені не потрібен. Я живу в Одесі , і майже усе життя розмовляла російською,але я на відміну від тебе ,розумію, що саме "рюській язік" був голоним аргументом путлера,і я на цієї собачої мови не збираюся більше розмовляти. Зрозуміло? І ось ці твої викручування мені до ліхтаря,я взмозі вивчити українську, щоб не розмовляти мовою вбивць.
Мова ,Віра ,Армія- це мої приоритети, а рюській язік мене не цікавить від слова- зовсім.
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11.10.2022 00:42 Ответить
Ага,ось ми і докапалися до правди! У мене одна віра -українська. Бо Русь хрестилася з Києва,а церква мацковіі з Гундяєм на чолі,немає нічого спільного з вірою і християнством. і хрести ,котрі носять маньякі підтримуючи вбивство моєї країни для мене не християни.
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11.10.2022 11:28 Ответить
вилізло вже з бана? Знову нариваєшся? москалі ніколи не мали нічого спільного з вірою, так робити можуть тільки нелюди.Не пиши мені більше, я не хочу с тобою спілкуватися. Якщо не припинеш тролити, я знову звернуся до адміна.Ти глибоко помиляєшься .як думаєш що пройдешні новини не модеруються.
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17.10.2022 19:15 Ответить
оце ти називаєшь справжньою українською прессою?
"Українська правда"... детіще Мустафі Наема,та Сергія Лещенко.
Сергій Лещенко ,зараз український політик, народний депутат Верховної Ради VIII скликання, член Комітету з питань запобігання і протидії корупції.Член наглядової ради державного акціонерного товариства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F «Українська залізниця» (з грудня 2019 року)😏 при президенті Зеленськом.Лещенко ,член антікорупційного кометету при Зе ,и член правленія Укрзалізниці , котрий 6 вересня 2016 року (під час війни)придбав квартиру в новобудові в історичному центрі Києва площею 192 м² за 7,5 млн грн (понад 300 тис. дол.).
" новым главным редактором "Украинской правды" стала Севгиль Мусаева. Вместе с ней на работу к нам переходит Мария Жартовская- уход в политику наших самых авторитетных авторов Мустафы Найема и Сергея Лещенко остро поставил перед нами вопрос усиления команды.

Всем нам в редакции уже сильно не хватает Сергея и Мустафы. И честно говоря, мне жаль, что они сделали свой выбор в пользу политики. Надеюсь, что все это не зря, и вместо талантливых журналистов страна получит не менее толковых депутатов.

Мы отдали в парламент наших лучших людей. Им на смену приходят такие же смелые, любопытные и умные. Чтобы вместе поднять "Украинскую правду" на новый уровень."
https://blogs.pravda.com.ua/authors/prytula/5448b86814d9e/
Подивимося скільки людей з тобою згодні, най оце тут повисить, бо ти не відчепишся я бачу добровільно,так ось це буде причиною для роздуму тих,хто прочитає твої коменти.
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11.10.2022 00:20 Ответить
УП запретили бы, если бы она была не проукраинской. Кстати, почему твой босс ПП не арестовал шпиона Мертвечука, на совести которого кровь тысяч украинцев?
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11.10.2022 00:28 Ответить
А твій чому не арештував Порошенко?Я тобі зараз на рахунок зешобла стільки "чому" намалюю ,що будеш до ранку читати. Починаючи з коломойського і закінчуючи зеленими служками у Запоріжжі що крали вагонами,контейнерами гуманітарну допомогу і котрих навіть під варту не узяли , а випустили з України з загранпаспортами ,коли вони були вже під слідством. Він мені викладає козирну карту про метверчука, мертвейчука твої господарі красиво вивели з гри, Спочатку запропонували азовцям здатися у полон,а потім обміняли. щоб мертвейчука врятувати.
Клоуни,думають що в Україні і справді одни лохи живуть.
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11.10.2022 00:36 Ответить
не арестовали потому что Порошенко не агент кремля и не кум путина. Остальное воровали-не воровали должен суд доказывать, а не бабулька на лавочке.
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11.10.2022 01:29 Ответить
Чудово з Порошенко разібрались ,а далі по тексту? А массажисти, візайжисті , артисти,манікюрщиці , теренера по фітнесу - великі політичні і державні діячі, звиздець- які професіонали в керівництві країни !!Повна Рада таких "спеціалистів" руйнувати країну, роззброїти армію, та распілювати бюджет! бабулька на лавоці чистий янгол перед такими керманичами, ось тому Україну до війни і не підготували, шашлики смажили ,тепер будемо асфальтом відбиватися. Сорому у вас зелені меньше ніж у рибки мозку.
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11.10.2022 11:10 Ответить
Брехня. Віримо ЗСУ та президенту!
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17.10.2022 16:11 Ответить
Так ,вірю,в тобі розуму стільки же скільки і у Зе.
І чим допоміг ЗЕ нашім ЗСУ? Розмінував Чогнгар? Скоротив фінансування ЗСУ? Закрив ракетну программу?Кошмарив війскове КБ"Луч"? Про шашлики переймався ,коли треба було озброювати ЗСУ? Мільярд дерев садив? "Не нагнітайте !" казав закордоним партнерам,коли йому казали про скупчення військ на кордоні?Вагнерівців відпустив, свідка по Боїнгу відпустив, мертвейчука віддав?Зараз навіть теплий одяг ЗСУ надсилає Фінляндія як гумдопомогу, бо твій Зе не турбувався ніколи ЗСУ, хлопці роздягнені , немає спальників та обігріву, ти думаєш я не знаю про це? Я у волонтерському руху приймаю участь. Я тебе не хочу бачити, читати ,та спілкуватися з тобою.
Щоб ви були прокляті зелені потвори ,без мозку та совісті.
Ви - зрадники України та ЗСУ.
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17.10.2022 19:26 Ответить
ми не будемо прокляті, ми будемо прославлені всім прогресивним світом
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13.12.2022 15:19 Ответить
Коли б Великобританія почала підтримувати нас ще більше, Зеля був би змозі ще більше грошей витрачати на будівництво доріг.
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10.10.2022 19:16 Ответить
Набагато легше клянчити щось, ніж самому робити!...
Лузер і ганьба наша!...
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10.10.2022 19:16 Ответить
Як ми готувались до війни 2,5 роки:

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10.10.2022 19:29 Ответить
Зеленський поговорив.
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10.10.2022 19:17 Ответить
Ставлю лайк Трасс и Британии, а не тем, кто наше небо асфальтом "закрыл".
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10.10.2022 19:18 Ответить
Краще розраховувати на асфальт
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10.10.2022 19:19 Ответить
Країна повинна розраховувати тільки на свої зусилля, а решту можуть і допомогти закордон, а не тільки клянчити і нічого більше не робити.
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10.10.2022 19:20 Ответить
Нема нашого друга Бориса Джонсона... сумно...
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10.10.2022 19:20 Ответить
На власні очі бачив як ці зелені вибл#дки переклали асфальт на цілком пристойній доріжці. Тварюками були - тварюками і залишились!
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10.10.2022 19:20 Ответить
..бо лідерства самогО Найвеличнівшивого вистачило тільки на те, щоб ніхто не чипав фаворита Дермака та папу-Бєню.. ах да, і закрити прямий, 5й та еспресо
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10.10.2022 19:28 Ответить
Може,він своє коло хоче зничтожити значно більше ніж владу в Україні?
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10.10.2022 20:11 Ответить
Радый?ты с ума сошел?
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10.10.2022 20:12 Ответить
Ну, надеюсь, теперь дело за установками ПРО пойдет значительно быстрее. А то, когда Киев не трогали, от Зеленского слышали только слова "все понесут наказание". А Запорожье всё бомбят и бомбят.... люди гибнут и гибнут
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10.10.2022 20:44 Ответить
А я, наївняком думав, що це тільки у нас, в Чернівцях клоуни від влади щось дуже завзято узялися ремонтувати дороги, оновлювати фасади, розбивати нові сквери та смітити грошима направо і наліво. Навіть біля памятника Паулю Целлану (який роками нікому не був потрібен), теж почали щось копати, міняти тротуарну плитку. А виявляється, то є всеукраїнський дерибан зебобиків! І це під час війни, коли народ, як може скидається коштами, щоб допомогти захисникам країни найнеобхіднішим. Може варто петицію Президенту подати, щоб заморозити подібні витрати під час війни? Хоча зелень зелені очі не виклює.
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10.10.2022 22:12 Ответить
Великобританія надасть Україні ракети середньої дальності AMRAAM для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS - повідомив сайт газети The Times.
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13.10.2022 03:26 Ответить
 
 