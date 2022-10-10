Зеленский поговорил с Трасс: "Рассчитываем на лидерство Великобритании в прикрытии нашего неба"
Украина рассчитывает на лидерство Великобритании в оборонной поддержке нашего государства и прикрытии неба.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ.
"Пообщался с Премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в том числе по прикрытию нашего неба. Обсудили дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию", - рассказал Зеленский.
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Будь-якій притомній людині було ясно, що абсолютно неадекватна активність по заміні труб, перекладанню афсальту, заміні і так не старих знаків ПДР, розфарбовуванню дорожної розмітки і тд - це ідіотизм і тупацтво, в той час, коли країна воює і не має ані достатньої кількості зброї, ані достатньої кількості спорядження для своєї армії. Не кажучи вже про те, що цих ********* активностей, принаймні в Києві, було за півроку більше, ніж сумарно за останні 10 років. Всім притомним було ясно, що йде дерибан невиданих масштабів - і от будь ласка. Результат видно неозброєним оком. А тепер, під прильоти, мона легко і ненапряжно списувать будь-яку кількість грошей і бюджетів, мовляв, оце тільки-тільки асфальт переклали, а його розбомбили - ну хто б міг на таке очікувать, ге?
Суки зелені. Ми все одно переможемо, незважаючи на всі ваші титанічні зусилля. Переможемо, а далі будете гойдатися на гілляці, суки.
Бідосик, ти вже це співав. На біс, наче, цю пісеньку "Про закрите небо" ніхто не замовляв. То ж давай асфальтом, асфальтом, найвеличніше!
Единственный залог прекращения обстрелов - наличие у Украины ракет, способных нанести сопоставимый ущерб инфраструктуре паРаши, тогда они будут знать, что ответ будет симметричным.
Со всеми имбецильными призывами к переговорам подумалось - тому плешивому членосо́су достаточно подорвать АЭС, и его коллеги по любви к члену станут призывать к миру ценой потери территорий, ведь мир - самое важное, особенно когда цену за мир платят не они.
Обладай Гитлер ядерным оружием - захватил бы всю Европу и никто бы не пискнул. Тьфу, *****.
Хтось заважає організувати виробництво тих же патронів чи снарядів до арти десь під землею в укріпленому приміщенні?
Около месяца назад попадалась статья, что этим летом поймали сотрудницу кажется КБ "Луч", которая слила кацапам данные о том, что там собираются производить, будто бы поступил приказ завершить разработку Сапсана или около того.
И что говорить о простых гражданах, если весь ОП и ДБР - это снизу доверху агентура *****? Если СБУ донедавна рулил такой же агент. Можно будет совершенно секретно что-то произвести? Сильно сомневаюсь.
Наверное, если бы не было столько предателей во власти, ВСУ были бы уже на южном берегу Крыма.
не бійтеся переходити по ссилці це наш,5 канал
, що репресований зеленими.
https://t.me/news_5ua/24309 https://t.me/news_5ua/24309
По перше смішно слухати по фсбшні соцсеті на мові оккупанта,по друге мені не потрібна ваша ссілка на російськомовний канал, по третте відколи то "фсбшні соцмережі транслюють як їх ракети збивають українські військові ?
У зелених не було і немає мозку- це вже навіть не обговорюється.
они это делали ещё при царе горохе, для идентификации тех, кого арестовывать и пытать.Что касается мовы окупанта, если кацап выучил назубок химию для производства бензина , покажет вам пару формул и верно запишет реакцию, то химия для вас наука окупанта, или пока ещё нет?
А тепер ,давай припинемо сперечатися, я вже зрозуміла що ти за Зеленського.
Мова ,Віра ,Армія- це мої приоритети, а рюській язік мене не цікавить від слова- зовсім.
"Українська правда"... детіще Мустафі Наема,та Сергія Лещенко.
Сергій Лещенко ,зараз український політик, народний депутат Верховної Ради VIII скликання, член Комітету з питань запобігання і протидії корупції.Член наглядової ради державного акціонерного товариства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F «Українська залізниця» (з грудня 2019 року)😏 при президенті Зеленськом.Лещенко ,член антікорупційного кометету при Зе ,и член правленія Укрзалізниці , котрий 6 вересня 2016 року (під час війни)придбав квартиру в новобудові в історичному центрі Києва площею 192 м² за 7,5 млн грн (понад 300 тис. дол.).
" новым главным редактором "Украинской правды" стала Севгиль Мусаева. Вместе с ней на работу к нам переходит Мария Жартовская- уход в политику наших самых авторитетных авторов Мустафы Найема и Сергея Лещенко остро поставил перед нами вопрос усиления команды.
Всем нам в редакции уже сильно не хватает Сергея и Мустафы. И честно говоря, мне жаль, что они сделали свой выбор в пользу политики. Надеюсь, что все это не зря, и вместо талантливых журналистов страна получит не менее толковых депутатов.
Мы отдали в парламент наших лучших людей. Им на смену приходят такие же смелые, любопытные и умные. Чтобы вместе поднять "Украинскую правду" на новый уровень."
https://blogs.pravda.com.ua/authors/prytula/5448b86814d9e/
Подивимося скільки людей з тобою згодні, най оце тут повисить, бо ти не відчепишся я бачу добровільно,так ось це буде причиною для роздуму тих,хто прочитає твої коменти.
Клоуни,думають що в Україні і справді одни лохи живуть.
І чим допоміг ЗЕ нашім ЗСУ? Розмінував Чогнгар? Скоротив фінансування ЗСУ? Закрив ракетну программу?Кошмарив війскове КБ"Луч"? Про шашлики переймався ,коли треба було озброювати ЗСУ? Мільярд дерев садив? "Не нагнітайте !" казав закордоним партнерам,коли йому казали про скупчення військ на кордоні?Вагнерівців відпустив, свідка по Боїнгу відпустив, мертвейчука віддав?Зараз навіть теплий одяг ЗСУ надсилає Фінляндія як гумдопомогу, бо твій Зе не турбувався ніколи ЗСУ, хлопці роздягнені , немає спальників та обігріву, ти думаєш я не знаю про це? Я у волонтерському руху приймаю участь. Я тебе не хочу бачити, читати ,та спілкуватися з тобою.
Щоб ви були прокляті зелені потвори ,без мозку та совісті.
Ви - зрадники України та ЗСУ.
Лузер і ганьба наша!...