Кличко назвал объекты, которые получили повреждения в результате сегодняшних обстрелов Киева
Мэр Киева Виталий Кличко привел перечень объектов, поврежденных в столице из-за сегодняшних утренних обстрелов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко написал в телеграме.
"Сегодня в результате атаки российских варваров в Киеве получили повреждения разной степени:
- Жилые дома — 45
- Объекты критической инфраструктуры и ЖКХ - 5
- Учреждения — 6 (3 школы, 1 детский сад, 2 здания внешкольного воспитания)
- Заведения социальной сферы — 2
- Учреждения культуры — 6
- Заведения здравоохранения — 5
- Админздания — 2", - говорится в сообщении.
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Ефект бумерангу такий непередбачуваний
то люди бы не поехали в центр на авто - просто преступники и твари в офисе дЕрмака сидят
Тероризм. Геноцид.
одні Z-удді чого варті які випускають колаборантів (сваіх нє брасают?).
Це як і підстанція на мікро район, так і ТЕС на пів міста.