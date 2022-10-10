Кличко назвал объекты, которые получили повреждения в результате сегодняшних обстрелов Киева

Мэр Киева Виталий Кличко привел перечень объектов, поврежденных в столице из-за сегодняшних утренних обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко написал в телеграме.

"Сегодня в результате атаки российских варваров в Киеве получили повреждения разной степени:

Жилые дома — 45

Объекты критической инфраструктуры и ЖКХ - 5

Учреждения — 6 (3 школы, 1 детский сад, 2 здания внешкольного воспитания)

Заведения социальной сферы — 2

Учреждения культуры — 6

Заведения здравоохранения — 5

Админздания — 2", - говорится в сообщении.

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