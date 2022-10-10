РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11197 посетителей онлайн
Новости
19 002 25

Кличко назвал объекты, которые получили повреждения в результате сегодняшних обстрелов Киева

київ

Мэр Киева Виталий Кличко привел перечень объектов, поврежденных в столице из-за сегодняшних утренних обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко написал в телеграме.

"Сегодня в результате атаки российских варваров в Киеве получили повреждения разной степени:

  • Жилые дома — 45
  • Объекты критической инфраструктуры и ЖКХ - 5
  • Учреждения — 6 (3 школы, 1 детский сад, 2 здания внешкольного воспитания)
  • Заведения социальной сферы — 2
  • Учреждения культуры — 6
  • Заведения здравоохранения — 5
  • Админздания — 2", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Момент ракетного удара по Киеву. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25466) Кличко (4635) крылатые ракеты (878) обстрел (26850) повреждение (165)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
А этот алкаш припоцанный заявил, что "все цели сегодня достигнуты". По списку статьи.
показать весь комментарий
10.10.2022 19:24
+8
І всюди були "нацики" та "батальйони бендерівців". Особливо на дитячому майданчику. "Цілі досягнуто" - сказав московит. І дійсно, досягнуто: ненависть до фашистів та нацистів підвищилась, згуртованість нації покращилась. І все це - не на московії!

Ефект бумерангу такий непередбачуваний
показать весь комментарий
10.10.2022 19:27
+8
Цікаво, а чому всякі amnesty international набрали в рот води (на сайті - тиша): чи їм ще не прислали методичку з кремля?
показать весь комментарий
10.10.2022 19:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обєкти, що зазнали терористичної атаки.
показать весь комментарий
10.10.2022 19:24 Ответить
Цікаво, а чому всякі amnesty international набрали в рот води (на сайті - тиша): чи їм ще не прислали методичку з кремля?
показать весь комментарий
10.10.2022 19:59 Ответить
В питанні вже є відповідь
показать весь комментарий
10.10.2022 20:50 Ответить
А этот алкаш припоцанный заявил, что "все цели сегодня достигнуты". По списку статьи.
показать весь комментарий
10.10.2022 19:24 Ответить
медведев взял в рот куй путина , а путин взял в рот куй медведева -вот вам и "судный день" , ***** рашистские !
показать весь комментарий
10.10.2022 19:40 Ответить
Там видать такие габариты этого дела, что в щель между зубами пролезут.
показать весь комментарий
10.10.2022 19:49 Ответить
В 1947 році в західних областях України кацапи ходили і просили їжу взаміну на роботу. Тепер кацапи хоч на колінах повзайте, отримаєте "морквочку фуйла".
показать весь комментарий
10.10.2022 19:26 Ответить
і при цьому роботи з них було як з козла молока
показать весь комментарий
10.10.2022 19:54 Ответить
І всюди були "нацики" та "батальйони бендерівців". Особливо на дитячому майданчику. "Цілі досягнуто" - сказав московит. І дійсно, досягнуто: ненависть до фашистів та нацистів підвищилась, згуртованість нації покращилась. І все це - не на московії!

Ефект бумерангу такий непередбачуваний
показать весь комментарий
10.10.2022 19:27 Ответить
Димону хватит и тонкой упаковочной верёвочки.
показать весь комментарий
10.10.2022 19:27 Ответить
«Немає в цьому світі дрібнішої, більш наволочної і нахабної особи, ніж кацап. Народжений у нацистській країні, вигодуваний пропагандою нацизму, цей виродок ніколи не стане Людиною. У його країни немає друзів - або холуї, або вороги. Його країна здатна тільки погрожувати, принижувати і вбивати. І за збереження цього статусу Рассеей рядовий кацап готовий пожертвувати власним життям, життям своїх батьків і дітей, якістю життя власного народу. Воістину: кацапи - звірі. Люті, кровожерні, але... смертні». (А. В. Солженіцин)
показать весь комментарий
10.10.2022 19:27 Ответить
Підготовка до агресії таких масштабів не могла бути не поміченою розвідкою! Зелена шваль вкотре приховала загрозу як від населення, так і очільників міст - і люди під ракетними ударами добирались до роботи, діти йшли до школи!
показать весь комментарий
10.10.2022 19:33 Ответить
да если бы зеленая шобла предупредила что будут масовый запуск ракет
то люди бы не поехали в центр на авто - просто преступники и твари в офисе дЕрмака сидят
показать весь комментарий
10.10.2022 23:45 Ответить
ЦИВІЛЬНА інфраструктура.
Тероризм. Геноцид.
показать весь комментарий
10.10.2022 19:33 Ответить
все сугубо военные обьекты
показать весь комментарий
10.10.2022 19:37 Ответить
Десь 65 об'єктів і боком не належать до нічого. А лише 5 інфраструктура. Ясно що били по людях нелюд
показать весь комментарий
10.10.2022 19:39 Ответить
а це законно? в Україні є російськи активи, рахунки російських підприємств (є-є обов'язково) російські усякі олігархи. арештувати все та забрати за причинені збитки. ВСЕ БЕЗ РОЗБОРУ та торгівлі
показать весь комментарий
10.10.2022 19:44 Ответить
Ну для цього потрібні юристи, судді, юстиція . А у нас... Ну ви в курсє.
одні Z-удді чого варті які випускають колаборантів (сваіх нє брасают?).
показать весь комментарий
10.10.2022 23:43 Ответить
он в курсе , он сам такой же Z-бот
показать весь комментарий
10.10.2022 23:46 Ответить
ну по энергетике они ударили чтобы лишить ЕС электричества
показать весь комментарий
10.10.2022 19:53 Ответить
"Об'єкти критичної інфраструктури" - дуже розмите поняття.
Це як і підстанція на мікро район, так і ТЕС на пів міста.
показать весь комментарий
10.10.2022 19:59 Ответить
І жодного військового об'єкту . . Чистісінький - терор .
показать весь комментарий
10.10.2022 20:05 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2022 20:16 Ответить
Там почти все - жилые дома и гражданская инфраструктура. Так какая из стран - террорист?
показать весь комментарий
10.10.2022 21:38 Ответить
 
 