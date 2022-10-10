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Новости Война
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После масированных ракетных ударов никто из западных партнеров не предлагал переговоры с РФ, - Кулеба

дніпро

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что никто из его западных коллег не говорил о переговорах с Россией, звоня по телефону в понедельник после российских ракетных ударов.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Никто не решился на это. Мы хоть и дипломаты, но мы в последние дни, когда кто-nj пытается сказать слово переговоры, просто затыкаем рот. Потому что после того, что сделала Россия, вывод только один – российские ракеты и есть ответ России на переговоры. И мы четко говорим это некоторым странам, которые пытаются говорить об этом", - сказал Кулеба.

По его словам, МИД получил от всех государственных органов запросы о потребностях и уже работает с партнерами по оказанию поддержки, и не только военной, а той, которая поможет преодолеть энергетические проблемы.

"Эти атаки Путина не изменят и не испугают наших партнеров. Все выражают соболезнования, но я говорил каждому собеседнику, что уважаю и благодарю за них, но сейчас нужны системы противовоздушной обороны, системы противоракетной обороны и даже просто дизельные генераторы", - добавил министр.

Читайте также: ЕС уже готовит ответ на сегодняшний массированный ракетный удар РФ по украинским городам, - Кулеба

Автор: 

обстрел (26850) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+9
Та вони там на пару з Кравчуком підписували ту угоду. Кравчук як президент Кучма як прем'єр-міністр, + Кучма пізніше, вже будучи президентом, ще з москалями ракетами розраховувався. Вже не кажу чи, що обидва дозволили базуватися в Криму отій метастазі - Чорнорському флоту ФР. Треба було ще в 91 їх звідти випхати, поки Росія була ще слабка і зайнята своїми внутрішніми проблемами.
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10.10.2022 20:27
+7
Кучма живий,ще більше падло
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10.10.2022 20:20
+5
Бояться нарватися на реакцію українців?
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10.10.2022 20:10
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А мамалижний міністр оборони?
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10.10.2022 20:08 Ответить
Ясна річ! А з ким вести перемовини,з х₴йлом,чи що?! То ж западало!!!
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10.10.2022 20:10 Ответить
Бояться нарватися на реакцію українців?
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10.10.2022 20:10 Ответить
Особливо Єрмака! Різкий він бандерівець!
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10.10.2022 21:04 Ответить
Я думав, що цей момент наші дипломати використають з користю: щось зроблять, щоб нам швидше доставили ПВО, може домовляться про зброю...Але нічого подібного, зате ******** за успіх "Ніхто не наважився на це".
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10.10.2022 20:11 Ответить
Шариков оказался Шариком, какие переговоры, разве на цепь посадить
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10.10.2022 20:14 Ответить
треба було б відкопати кравчука що продав ядерку -і щоб вся Україна насрала в гроб і в могилу.. довго нам ще буде гикатися це падло кравчук
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10.10.2022 20:14 Ответить
Кучма живий,ще більше падло
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10.10.2022 20:20 Ответить
Та вони там на пару з Кравчуком підписували ту угоду. Кравчук як президент Кучма як прем'єр-міністр, + Кучма пізніше, вже будучи президентом, ще з москалями ракетами розраховувався. Вже не кажу чи, що обидва дозволили базуватися в Криму отій метастазі - Чорнорському флоту ФР. Треба було ще в 91 їх звідти випхати, поки Росія була ще слабка і зайнята своїми внутрішніми проблемами.
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10.10.2022 20:27 Ответить
Почав Кравчук -14 січня, а Закінчив підписом Кучма в грудні.
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10.10.2022 21:04 Ответить
Ніхто там на пару не підписував. Підписували тільки президенти. А президентом тоді вже був Кучма, і він сам від України підписував. Подивіться хоча б в Інтернеті, якщо не пам"ятаєте через свій вік чи по пам"яті.
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10.10.2022 22:26 Ответить
Ну ок, підписували окремо, Кравчук 14 січня після трьохсторонніх домовленостей про ядерне розброєння, Кучма 5 грудня 1994. У будь якому випадку - обоє доклали руку до цієї справи.
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11.10.2022 00:26 Ответить
Лучше на голову друг другу. Много обнаженных будут из числа тех, кто за него голосовал.
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10.10.2022 20:23 Ответить
Так ще не вечір, як то кажуть. Хай трохи почекають, щоб хвиля обурення спала, а потім знову хтось на кшталт Маска з'явиться з черговою пропозицією урегулювання конфлікту. Що лишень не доводиться робити, аби не робити
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10.10.2022 20:18 Ответить
💯
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10.10.2022 20:23 Ответить
твоего маска нахрен пошлют - как и любую рыжую трапмовскую падлу
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10.10.2022 23:50 Ответить
На жаль, Маск не мій, був би він моїм, то я б не сиділа тут з вами під обстрілами і не прокидалась би під звуки сирен, а відпочивала б десь на Гаваях. Ну і він тоді б такої пурги не ніс. А так маємо те, що маємо(
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11.10.2022 00:31 Ответить
а почему ты прокидаешься под звуки сирен а не выехала в Европу?
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11.10.2022 00:36 Ответить
Ну ось так вийшло, все кидати теж важко, та й мама не хоче, плюс я живу не в зоні бойових дій, але вже починаю думати, що може варто все ж емігрувати. Просто сьогодні місцеву ТЕС атакували два іранських дрони. Хоча деякі знайомі вже виїхали хто в Румунії, хто в Нідерланди.
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11.10.2022 09:21 Ответить
Та дотатньо путіну взяти в одну руку гроші, а в другу ядрену бомбу відразу вишикується черга "посередників". І такі трюки путін проводить регулярно, мабуть перевіря чи з часом не зникають необхідні для нього рефлекси.
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10.10.2022 20:20 Ответить
Окремо ні ,але ...Нехай ось це прокоментує-
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10.10.2022 20:21 Ответить
Ця новина була кимось повністю поплюжена!
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10.10.2022 20:25 Ответить
Це збентежило Кулебу і зовсім засмутило Зелю- прощай магічне миролюбне око!
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10.10.2022 20:23 Ответить
Кулеба, та ти що? А ЄС і ООН якже? Уже ж скликають зборище для вирішення питання переговорів!
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10.10.2022 20:26 Ответить
Догавкаєтесь,що партнери бітум та щебінь запропонують.
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10.10.2022 20:28 Ответить
кто о чем, а вшивый о бане
как же им хочется заглянуть в глаза 👎👎👎
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10.10.2022 20:33 Ответить
Правильно, все наконец то убидились, что путен террорестическое ху.ло !!!
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10.10.2022 20:35 Ответить
переговоры с шайкой подворотни ????Нет и еще раз нет...
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10.10.2022 20:40 Ответить
природньо.
ніхто не хоче підвивати терористу, але ще не вечір.
тобто, буде завтра та післязавтра, от тоді й побачимо хто є.... !
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10.10.2022 20:40 Ответить
Фраза "курчат по осіні рахують" набуває нового змісту...
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10.10.2022 21:14 Ответить
Только Дмитрий Кулеба работает в министерстве. Тут либо он пиарится, либо не смог наладить руководство. 6 новостей за сегодня и только Кулеба. Конечно все правильно что нужно взаимодействовать, но не в одном лице. Гораздо эффективней если будут работать 10 или 100 сотрудников одновременно.

https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts
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10.10.2022 21:53 Ответить
а то что зе-блогер строчит по сто-пятдесят видосов в день тебя не смущает?
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10.10.2022 23:52 Ответить
 
 