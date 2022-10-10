Войска РФ несут потери и ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское. Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение 3 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 10.10.2022 по российскому вторжению, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут двести двадцать девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Враг пытается удержать временно захваченные территории, обстреливает позиции наших войск, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Режим самопровозглашенного президента республики Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию россии, предоставляет плацдармы для нанесения ударов по территории Украины и оружие. При этом формирование наступательной группировки не отмечено, угрозы наступления с территории республики Беларусь по состоянию на 10 октября нет.

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На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода, Вернополье и Мирополье;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная и Стельмаховка;

на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районе населенного пункта Белогоровка;

на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Северск, Соледар, Бахмут, Майорск, Курдюмовка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении, из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, огневое поражение потерпели районы Первомайского, Угледара, Невельского и Марьинки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись Зализничное, Белогорье, Времевка, Дорожнянка, Темировка и Красное.

На Южнобужском направлении враг усилил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. За текущие сутки совершил более 93 артиллерийских обстрелов, что почти втрое больше, чем за минувшие сутки. Кроме позиций наших войск, огневое влияние испытали и населенные пункты. Наиболее пострадали Никополь, Вышетарасовка и Новокиевка.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, по состоянию на 9 октября, действовавшая на Херсонском направлении батальонная тактическая группа противника от 150 мотострелковой дивизии, состоявшая преимущественно из мобилизованных военнослужащих, уже потеряла более 520 человек погибшими.

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Для обеспечения нужд больничных заведений временно оккупированных населенных пунктов, активно используемых захватчиками в качестве госпиталей, дополнительно прибывают группы медработников. В детской больнице одного из населенных пунктов Луганщины, российские оккупанты, рядом с больными детьми, разместили своих раненых. В их числе и бывшие заключенные, представители частной военной кампании "вагнер". Нередки случаи, когда детей не долечивают и выписывают, чтобы освободить койкоместа.

В то же время противник продолжает прикрываться населением временно оккупированных территорий, как живым щитом. Так, в отдельных учебных заведениях Ясиноватского района Донецкой области одновременно с учебным процессом продолжается размещение военнослужащих подразделений российских оккупационных войск.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.

Наряду с отражением воздушного нападения противника, авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение 3 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника.

Ракетные войска и артиллерия зв сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один зенитный ракетный комплекс С-300 врага.

Верим в Вооруженные Силы! Нас не запугать! Выстоим! Слава Украине!" - говорится в сообщении.