Ракеты РФ поразили инфраструктуру более 20 населенных пунктов, угроза ударов сохраняется, - Генштаб ВСУ

Российская оккупационная армия, не имея достижений на поле боя, применяет тактику террора против гражданского населения Украины.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 10.10.2022 по российскому вторжению, передает Цензор.НЕТ.

"Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, российская оккупационная армия наносит удары по критической инфраструктуре, а также жилым домам.

Противник в очередной раз нанес ракетные и авиационные удары по многолюдным мирным украинским городам. В результате массированного ракетного удара за текущие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане более 20 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. В который раз погибли гражданские люди.

В течение суток оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. Для ударов по городам и селам противник использовал крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты. Силами и средствами Воздушных Сил, а также противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины было уничтожено 56 воздушных целей: 43 крылатые ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов. Угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется и дальше", - говорится в сообщении.

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