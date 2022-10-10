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Новости Война
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Ракеты РФ поразили инфраструктуру более 20 населенных пунктов, угроза ударов сохраняется, - Генштаб ВСУ

київ,обстріл

Российская оккупационная армия, не имея достижений на поле боя, применяет тактику террора против гражданского населения Украины.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 10.10.2022 по российскому вторжению, передает Цензор.НЕТ.

"Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, российская оккупационная армия наносит удары по критической инфраструктуре, а также жилым домам.

Противник в очередной раз нанес ракетные и авиационные удары по многолюдным мирным украинским городам. В результате массированного ракетного удара за текущие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане более 20 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. В который раз погибли гражданские люди.

В течение суток оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. Для ударов по городам и селам противник использовал крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты. Силами и средствами Воздушных Сил, а также противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины было уничтожено 56 воздушных целей: 43 крылатые ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов. Угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется и дальше", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19011) Генштаб ВС (6177) обстрел (26850)


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Беседовал сегодня с одним Интересным человеком, говорит что для паРаши готовим такую ответку которой они еще не видели , будет ооооочень больно, много огня , и сюрпризов , ............будем ждать . пусть кацапы ложатся спать .....)))))))) проснутся не все и много.
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10.10.2022 20:24 Ответить
Ой, вашими б вустами да мед пити! Сподіваюсь, що так і буде, але й самим треба валізку з усім необхідним тримати під рукою. Недопалок вже в повному неадекваті. Готуємось до найгіршого, але сподіваємось на краще.

Все буде Україна!
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10.10.2022 20:41 Ответить
якби таке кацапам зробили то пищали б там,
а нас за что і х@йло спасі,

може тоді їм би хотілось зупити цю війну
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10.10.2022 20:38 Ответить
Жидачів, Розділ, Солонка
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10.10.2022 20:53 Ответить
 
 